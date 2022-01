Examen de la fonction publique (principal) à effectuer à partir de vendredi : UPSC

L’examen de la fonction publique est organisé chaque année en trois étapes – préliminaire, principale et entretien – pour sélectionner les agents du service administratif indien (IAS), du service extérieur indien (IFS) et du service de police indien (IPS), entre autres.

L’examen de la fonction publique (principale) 2021 se déroulera selon le calendrier prévu à partir de vendredi, a annoncé mercredi la Commission de la fonction publique de l’Union (UPSC).

Compte tenu des restrictions imposées par les gouvernements pour freiner la propagation du COVID-19, la commission a exhorté les États à veiller à ce qu’aucun inconvénient ne soit causé aux candidats et aux fonctionnaires des examens dans leur mouvement, en particulier ceux qui viennent du confinement et zones de micro-confinement.

Si nécessaire, les cartes d’admission électroniques des candidats et les cartes d’identité des fonctionnaires d’examen doivent être utilisées comme laissez-passer de mouvement, a indiqué l’UPSC.

« Après avoir soigneusement examiné la situation qui prévaut en raison de la pandémie de COVID-19, la Commission a décidé de procéder à l’examen (principal) de la fonction publique 2021 conformément au calendrier, à savoir les 7, 8, 9, 15 et 16 janvier 2022 », a-t-il déclaré. dans un rapport.

Les États ont en outre été invités à rendre les transports publics opérationnels au niveau optimal, au moins un jour avant le début de l’examen jusqu’à sa conclusion – du 6 janvier au 9 janvier et du 14 janvier au 16 janvier – afin d’assurer un mouvement fluide des les candidats et les fonctionnaires des examens, selon le communiqué.

Toutes les autorités de district compétentes et les superviseurs des sites ont reçu les directives de la commission pour la conduite de l’examen en ces temps de pandémie, a-t-il ajouté.

Les directives sont principalement liées à l’hygiène personnelle des candidats et des fonctionnaires d’examen, au maintien de la distance sociale et au port de masques par eux tout le temps et à la fourniture de désinfectant pour les mains à des endroits pratiques sur les sites.

Les directives demandent également aux fonctionnaires d’examen et aux candidats de transporter leur propre désinfectant dans des bouteilles transparentes.

Les directives comprennent la désinfection régulière de chaque site et deux salles d’examen excédentaires pour accueillir les candidats qui tousseraient, éternueraient, se plaindraient d’essoufflement, se sentiraient fiévreux afin qu’ils puissent passer l’examen selon des protocoles de sécurité appropriés, selon le communiqué.

