Examen de la guirlande lumineuse Twinkly Smart

Twinkly fabrique des guirlandes lumineuses et des décorations contrôlées par smartphone depuis un certain temps déjà, mais plus tôt cet automne, la société a ajouté l’intégration HomeKit à tous ses appareils de génération II, leur permettant d’être contrôlés avec les commandes vocales Siri et l’application Home en plus de l’application Twinkly.



Les appareils Twinkly de deuxième génération sont disponibles depuis 2019, donc cette mise à jour ‌HomeKit‌ s’applique aux lampes nouvellement vendues et elle a également été ajoutée rétroactivement pour ceux qui possèdent déjà des produits Twinkly compatibles.



Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Twinkly, la société fabrique des lumières qui peuvent être réglées sur l’une des 16 millions de couleurs. Les guirlandes lumineuses comme celles-ci sont le plus souvent utilisées pendant les vacances, mais en raison de la gamme de couleurs, les guirlandes lumineuses sont idéales toute l’année pour ceux qui aiment le look des guirlandes lumineuses.



Faire fonctionner les lumières Twinkly avec ‌HomeKit‌ nécessite de les brancher, de créer un compte Twinkly, puis de mettre à jour le micrologiciel. Après la dernière mise à jour, il existe une option « ‌HomeKit‌ » sous l’onglet « Périphériques » qui permet d’activer ‌HomeKit‌. À partir de là, la configuration de ‌HomeKit‌ est la même, moins la nécessité de rechercher un code QR.



Appuyez simplement pour ajouter les lumières Twinkly à une configuration ‌HomeKit‌, choisissez une pièce et un nom d’appareil, et tout est réglé. Comme avec la plupart des lumières intelligentes qui sont multifonctionnelles, ce que vous pouvez faire avec Twinkly via ‌HomeKit‌ et l’application Home est limité. Vous pouvez changer les couleurs des lumières en une seule couleur unie, vous pouvez tamiser les lumières et vous pouvez les allumer ou les éteindre.



Les commandes fonctionnent soit dans l’application Home, soit avec ‌Siri‌, et vous pouvez également créer des automatisations qui incluent les lumières Twinkly afin que vous puissiez les régler pour qu’elles s’allument ou s’éteignent à une certaine heure de la journée. Les automatisations peuvent être basées sur l’heure de la journée, la personne qui se trouve à la maison ou le mouvement, en fonction des autres accessoires dont vous disposez. La planification est la fonctionnalité ‌HomeKit‌ la plus utile ici, tout comme la possibilité de contrôler Twinkly aux côtés d’autres produits ‌HomeKit‌.



Pour la vraie magie de la lumière Twinkly, l’application Twinkly est requise. L’application Twinkly est riche en fonctionnalités et propose toutes sortes de modèles d’éclairage et de couleurs différents. Il existe un processus de configuration pour apprendre à l’application Twinkly comment les lumières sont disposées, et c’est un peu fastidieux. Par défaut, il utilise une forme d’arbre, mais sa personnalisation rendra les effets plus beaux si les lumières sont utilisées dans une forme ou une orientation différente.



Twinkly propose une galerie de 30 effets parmi lesquels choisir, et ils peuvent être configurés dans une liste de lecture pour parcourir différentes options ou configurés pour jouer un effet indéfiniment. Il existe également un assistant FX pour créer vos propres effets.



Vous pouvez choisir parmi des options de base telles que des couleurs, des rayures, des dégradés, du plasma, un soleil rayonnant ou un effet scintillant, en sélectionnant les couleurs à partir de là, ainsi qu’une option pour simplement dessiner sur les lumières avec un doigt, ce qui pourrait être amusant pour les enfants.



Tous les différents effets Twinkly sont fantastiques, et ils sont très différents des guirlandes lumineuses moyennes qui sont blanches ou limitées à une poignée de couleurs. Les lumières scintillantes ont des millions d’options de couleurs différentes et associées à tous les différents effets, vous pouvez créer une infinité de combinaisons.

Twinkly propose des couleurs arc-en-ciel changeantes, des feux d’artifice, des lumières scintillantes de différentes couleurs, un effet « serpent » inspiré du jeu classique, des vagues, des diagonales, un look de coucher de soleil rayonnant, des couleurs « carnaval » mélangées et des variations dans différentes options de couleurs.

Les LED sont super lumineuses et vives, avec des distinctions claires entre chaque couleur. Les bleus, les verts et les violets sont saturés, et ce sont des couleurs avec lesquelles les lumières LED ont parfois du mal. Bien que les couleurs soient riches, elles peuvent également être réglées sur des pastels et des tons plus doux si vous le souhaitez. Mes photos ne rendent pas tout à fait justice aux lumières, j’utilise donc des images de Twinkly, qui sont très fidèles à la réalité.

Du point de vue de la conception, les lumières sont similaires aux guirlandes lumineuses standard et elles sont aussi sujettes à l’enchevêtrement que toutes les autres options d’éclairage. Le câblage est de haute qualité, cependant, et il ne semble y avoir aucun problème avec la construction. Les lumières chauffent un tout petit peu, mais pas plus que les autres LED. La nuit, je règle les lumières à environ 5 % de luminosité, ce qui est suffisant dans l’obscurité. Avec une luminosité de 100 %, ils émettent beaucoup de lumière, vous pouvez donc les utiliser dans diverses conditions d’éclairage.



Twinkly propose un module complémentaire musical qui permet aux lumières de changer en fonction de la musique diffusée, ce qui est un ajout amusant pour les fêtes et autres réunions, mais pas strictement nécessaire en raison de tous les autres effets disponibles avec lesquels vous pouvez jouer.

Résultat final

Les lumières scintillantes sont des lumières de Noël de niveau supérieur et elles auront fière allure sur un arbre, mais elles sont également amusantes toute l’année en raison de la large gamme d’options de couleurs et d’effets parmi lesquels choisir. Je n’ai eu aucun problème avec les lumières Twinkly lors de mes tests, mais je pense que celles-ci sont chères et plairont principalement à ceux qui sont prêts à dépenser de l’argent pour des effets d’éclairage haut de gamme.



L’ajout de ‌HomeKit‌ aux lumières Twinkly les rend plus attrayantes que jamais, car il est désormais plus facile de les allumer, de les éteindre et de définir des horaires via les commandes vocales ‌Siri‌ et l’application Home.

Comment acheter

Twinkly vend une large gamme de lumières, y compris des guirlandes, des grappes, des glaçons, des rideaux, des spritzers et même des arbres pré-éclairés, qui peuvent tous être achetés auprès d’Amazon et d’autres détaillants.

La chaîne standard de 250 LED présentée dans cette revue est disponible pour 120 $ sur Amazon.com. Des versions 100 LED, 400 LED et 600 LED sont également disponibles.

Remarque : Twinkly a fourni à MacRumors une guirlande lumineuse intelligente à 250 LED aux fins de cet examen. Aucune autre compensation n’a été reçue.