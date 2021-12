Examen de la lampe à œufs intelligente ECOLOR : une lumière ambiante excellente pour créer l’ambiance

Les meilleures lampes intelligentes se présentent sous des facteurs de forme typiques tels que des ampoules, des bandes adhésives ou des lampes de table. L’entrée unique d’ECOLOR n’appartient à aucune de ces catégories. Au lieu de cela, il a la forme d’un œuf de Pâques éthéré de grandes proportions. Le design inspiré du football est quelque chose que je n’ai jamais vu auparavant, dans les lumières intelligentes ou autrement. Outre sa forme inhabituelle, la lampe Smart Egg présente des caractéristiques inattendues telles qu’un indice de protection IP65 et un contrôle étendu sur chaque lumière LED individuelle.

Compte tenu du prix bas de gamme de la lampe à œufs intelligente ECOLOR, je suis entré avec des attentes assez faibles au début. Pourtant, les spécifications sont suffisantes pour exciter tout le monde et j’étais de bonne humeur à la réception du colis. Il est peut-être fait pour les enfants, mais je pense à de nombreux adultes qui seraient très divertis par un gadget aussi mignon. C’est un charmant petit accessoire qui vaut chaque centime de ce prix inférieur à 50 $.

Avis sur la lampe à œufs intelligente ECOLOR :

Lampe Oeuf Intelligente ECOLOR

En bout de ligne : La lampe Smart Egg d’ECOLOR est agréable pour les yeux et amusante à utiliser. La configuration est simple comme un-deux-trois et vous obtenez un niveau de personnalisation insensé. Avec un indice de protection IP65 et une batterie de 3 000 mAh, cette chose est conçue pour les aventures.

Le bon

Superbe rendu des couleurs 42 LED indépendantes à changement de couleur Indice d’étanchéité IP65 Sale pas cher Sans fil et portable

Le mauvais

Chargement micro-USB Pas de prise en charge de l’assistant vocal

Lampe Smart Egg ECOLOR : Prix et disponibilité

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

La lampe Smart Egg d’ECOLOR, très bon marché, est disponible à l’achat sur Amazon. Il existe deux versions ; une version RGBW au prix de 30 $ et une version RGBWW légèrement plus lumineuse pour 34 $. Outre la toute petite différence de luminosité, les deux variantes ont exactement les mêmes spécifications.

Lampe Oeuf Intelligente ECOLOR : ce qui est bien

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Avant d’écouter mes délires, veuillez graver le fait suivant dans votre esprit. À 30 $, la lampe à œufs intelligente ECOLOR est étonnamment abordable. Pour le même prix, vous pourriez obtenir un seau à poulet KFC de 20 pièces ou environ dix gallons d’essence. Considérons l’ensemble de valeur que la lampe Smart Egg d’ECOLOR vous offre.

À 30 $, la lampe à œufs intelligente ECOLOR est étonnamment abordable.

La lampe de football ou en forme d’œuf est fabriquée à partir d’un matériau plastique lisse qui est presque velouté au toucher. Sa texture est vraiment douce et mate, contrairement au plastique brillant traditionnel de la lampe de table ECOLOR. Bien qu’elle semble rouler sur une surface plane, la lampe Egg est assez stable et ne bouge pas.

Il y a deux sections, avec un séparateur en plastique blanc au centre. Cette bande contient le micro, le bouton d’alimentation, le port Micro-USB et deux trous pour une élingue fournie dans la boîte. Il ne pèse que 320 g et dispose d’une batterie de 3 000 mAh qui dure jusqu’à 3 heures.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Tenez compte de la robustesse de l’indice d’étanchéité IP65 et la lampe à œufs ECOLOR est la lampe portable parfaite. Cependant, vous n’obtenez pas seulement de la commodité, c’est aussi extrêmement amusant à utiliser. Il y a 42 LED à l’intérieur de la lampe Egg et vous pouvez modifier manuellement la couleur de chaque ampoule. Ce niveau de personnalisation est supérieur à tout ce qui existe. Si vous trouvez cela intimidant, vous ne pouvez faire que la moitié des couleurs et refléter les nuances sur l’autre moitié. Ensuite, il existe une option plus simple où vous pouvez choisir 12 nuances pour chaque moitié.

La lampe à œufs ECOLOR est la lampe portable parfaite et elle est extrêmement amusante à utiliser.

L’application ECOLOR est merveilleuse et fait tout ce que vous pourriez souhaiter. Il utilise Bluetooth pour se connecter à la lampe Smart Egg en quelques secondes et vous êtes prêt à partir. Il existe plus de 16 préréglages, un mode musique, une minuterie qui vous permet d’automatiser les programmes de mise sous/hors tension et une fonction de caméra.

Pour la fonction de caméra, vous dirigez simplement la caméra vers n’importe quel objet autour de vous et l’application affiche cette couleur à travers la lampe ECOLOR. La luminosité et la sensibilité audio peuvent également être ajustées dans l’application. Comme il n’y a pas de télécommande physique, il est essentiel d’avoir de telles fonctionnalités dans l’application.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Parlons du gain de couleur. Les images ne rendent pas justice à la profondeur des nuances. J’ai été agréablement surpris par les niveaux de luminosité maximum de la lampe Egg. Lorsque vous regardez la roue des couleurs dans l’application, vous pouvez choisir parmi 16 millions de teintes. La fonction de détection de caméra est assez astucieuse et transmet la couleur que vous avez choisie de manière très précise.

ECOLOR Smart Egg Lamp : ce qui ne va pas

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Là où il y a de la lumière, il y a des ténèbres. La lampe ECOLOR Smart Egg est un succès foudroyant, pleine à craquer avec des spécifications impressionnantes. Malheureusement, il y a deux pilules très dures à avaler. Pour beaucoup d’entre vous, l’un ou les deux pourraient être des raisons de ne pas acheter cette lampe d’ambiance cool. Tout d’abord, la lampe est équipée d’un port de charge Micro-USB obsolète. Cela signifie que recharger la batterie de 3 000 mAh de la lampe Egg n’est pas une blague. Heck, la plupart d’entre vous n’ont peut-être même plus de câble compatible. Vous en obtenez un dans la boîte, mais ce n’est pas la question.

Nous vivons dans un monde où l’USB-C est roi, l’UE faisant pression pour en faire la norme de charge universelle. Il ne s’agit pas seulement d’avoir le bon câble de charge qui traîne. La charge de type C permet de meilleures vitesses de charge. Même si un appareil ne prend pas en charge la charge rapide, l’USB-C standard chargera un appareil considérablement plus rapidement qu’un câble Micro-USB.

Outre un port Micro-USB, un autre grand trou dans la défense de la lampe est le manque de prise en charge de l’assistant vocal.

Un autre grand trou dans la défense de la lampe est le manque de support de l’assistant vocal. Vous ne pouvez pas utiliser Google Assistant ou Alexa pour donner des commandes vocales à la lampe ECOLOR Smart Egg. Il n’y a pas de Wi-Fi dans la lampe, donc la seule méthode de communication avec elle est Bluetooth. Si vous êtes vraiment investi dans l’un ou l’autre des écosystèmes de la maison intelligente, cela peut être un facteur décisif.

ECOLOR a mentionné qu’ils travaillaient à l’ajout de la prise en charge de l’assistant vocal à l’avenir, mais c’est tout ce que nous savons jusqu’à présent. Étant donné que la lampe Egg n’est pas livrée avec le Wi-Fi à bord, il n’y a aucune chance qu’elle reçoive une telle mise à jour. Ce qui est plus probable, c’est que nous intégrerons ces fonctionnalités dans les versions ultérieures d’ECOLOR.

Lampe Oeuf Intelligente ECOLOR : Compétition

Source : Amazon

Rien qu’en termes d’apparence, la lampe ECOLOR Smart Egg a une forme unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Dépassez l’aspect physique et vous trouverez des alternatives décentes offrant des spécifications similaires telles que l’éclairage ambiant et la portabilité.

Govee StarPal coûte presque deux fois plus cher que la lampe Egg, mais il a une autonomie de six heures et l’intégration de l’assistant intelligent. Cependant, il ne comporte pas d’indice IP ni d’options de changement de couleur segmentées. Il en va de même pour le Philips Go, qui est plus cher et est accompagné d’assistants vocaux.

La lampe intelligente Echo Glow d’Amazon coûte exactement le même prix que la lampe à œufs intelligente ECOLOR. Issu de la gamme Echo, la lumière multicolore offre un mode musique, la possibilité de définir des alarmes et fonctionne avec Alexa, mais uniquement si vous l’associez à un haut-parleur intelligent Echo. Contrairement aux autres lampes répertoriées ici, l’Echo Glow est une option filaire.

ECOLOR Smart Egg Lamp : faut-il l’acheter ?

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez de nombreuses options de personnalisation Vous recherchez quelque chose de léger et de robuste Vous avez besoin d’une lumière ambiante portable Vous voulez un spectre de 16 millions de couleurs Vous avez un budget serré

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous souhaitez prendre en charge Alexa ou Google Assistant Vous n’aimez pas la charge lente Micro-USB

Si vous êtes à la recherche d’une lumière intelligente ambiante qui donne la priorité à la portabilité, la lampe Smart Egg est un excellent choix. Tant que cela ne vous dérange pas de ne pas avoir de commandes vocales ou de port USB daté, bien sûr. Mais si ces facteurs vous dérangent, je vous suggère d’étirer votre budget et d’opter pour autre chose. Gardez à l’esprit que vous manquerez cependant des options de personnalisation et de résistance à l’eau.

4,5 sur 5

En tant qu’amoureux des romans fantastiques pour enfants, je peux imaginer que la lampe à œufs joue un rôle clé dans de nombreux jeux de simulation créatifs. Les petits de tous âges adoreront cette lumière unique. Les adultes vont certainement l’apprécier tout de même, ou peut-être même plus.

La lampe à œufs intelligente ECOLOR est conçue pour la portabilité, c’est donc un excellent compagnon de camping ou de voyage sur la route. L’indice IP vous permet d’être plus laxiste et d’apporter la lumière partout où vos voyages vous emmènent. Qu’il s’agisse de fêtes au bord de la piscine, de randonnées ou de votre table de chevet confortable, cette lumière d’ambiance égaye instantanément l’atmosphère.

Lampe Oeuf Intelligente ECOLOR

En bout de ligne : La lampe ECOLOR Smart Egg est une lumière ambiante exceptionnelle une fois que vous avez dépassé le support de l’assistant vocal manquant et le port Micro-USB. Vous obtenez un contrôle total sur 42 lumières LED à l’intérieur, préparant le terrain pour votre galaxie personnelle contenue dans un œuf magique, étanche et portable.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.