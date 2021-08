Examen de la nouvelle mise à jour Dogecoin, Elon Musk répond qu’elle est “importante”

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Elon Musk partage sur Twitter qu’il pense que l’annonce de la nouvelle mise à jour Dogecoin est “importante”.

Le chef de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, a posté un seul mot dans lequel il exprime son soutien à l’appel de la communauté Doge à diffuser la nouvelle mise à jour sur autant d’ordinateurs que possible. “Important” fut tout ce qu’il dit.

Mais quel est le tweet en question ? Est:

Utilisateur Doge chuchoteur, qui rapporte Doge quotidiennement, a écrit : « Mise à jour sur les nœuds #dogecoin : 205 ordinateurs exécutent la dernière mise à jour. Plus de nœuds sont nécessaires pour passer à la version 1.14.4 et plus de NOUVEAUX nœuds sont nécessaires. Une fois qu’un pourcentage plus élevé de nouveaux nœuds est en cours d’exécution, une nouvelle mise à jour sera publiée. Cela permet de protéger le réseau et de réduire les frais de transaction. »

La réponse à ce tweet a été concise mais percutante : “Important” d’Elon Musk, qui a été retweeté par plus de 1 300 personnes et qui était accompagné de dizaines de commentaires encourageants, de personnes disant par exemple qu’il a été préparé par plusieurs ans pour cet événement.

La sortie qui a eu lieu il y a neuf jours, selon GitHub, prépare le réseau Dogecoin à réduire les fraiss, le sujet qui fait l’objet de discussions animées et de discussions dans la communauté Doge depuis longtemps, explique UToday.

Le post sur GitHub dit que, dans la nouvelle version plusieurs erreurs ont été corrigées et les performances du réseau ont été améliorées dans diverses directions. Désormais, les développeurs de Dogecoin exhortent tous les utilisateurs à mettre en œuvre cette mise à jour et ainsi à améliorer les performances de l’ensemble du réseau.

La mise à jour peut être facilement installée sur l’installation actuelle de la version 1.14, sans avoir à désinstaller, réindexer ou retélécharger. La mise à jour prépare le réseau à une baisse de tarif. C’est la première étape d’une mise à niveau en deux étapes qui est nécessaire pour réduire les frais Dogecoin.

Plus tôt, le PDG de Tesla a tweeté qu’il avait travaillé avec les développeurs Doge pour améliorer l’efficacité de la pièce meme pour les transactions.

De plus, il avait déclaré en juillet que Bitcoin et Ether étaient lents et que la mise à jour Doge avait un grand mérite pour cela. Plus tôt en juin, Musk avait expliqué pourquoi il était si important de prendre en charge une mise à jour de la crypto du chiot.

