Examen de la peau en cuir Dbrand : gifler une vache sur votre téléphone

Si vous avez déjà envisagé de mettre un skin sur votre téléphone, vous avez sans aucun doute entendu parler de Dbrand. La société existe depuis une décennie maintenant et propose des peaux de vinyle découpées avec précision avec beaucoup d’attitude. Coïncidant avec ce dixième anniversaire, Dbrand a lancé une offre limitée de skins en cuir pour la plupart des meilleurs téléphones Android, comme le Google Pixel 6 et le Galaxy Z Fold 3.

Dbrand m’a envoyé un pack de skins pour le Galaxy S21, le Google Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 dans chacune des trois couleurs disponibles, beige, marron et noir. Ces peaux de téléphone sont fabriquées à partir de cuir véritable et donneront à votre téléphone une odeur aussi merveilleuse que vous l’espériez.

Ils se patineront également correctement car ils sont en cuir véritable, un effet qui prend plus de temps que moi pour cette période d’examen mais qui peut être stimulé plus rapidement en utilisant les huiles pour cuir de Dbrand. Vous les appliquez exactement comme vous vous en doutez – cela signifie le décoller du papier 3M et le gifler sur votre téléphone – mais il y a quelques étapes supplémentaires (et du temps) qui doivent être prises par rapport aux peaux de vinyle habituelles.

Est-ce que cela en vaut la peine et l’argent ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Examen de la peau en cuir Dbrand :

Peau de cuir Dbrand

En bout de ligne : Que vous souhaitiez le minimalisme d’une peau ou la protection d’un étui, les peaux en cuir de Dbrand donneront à votre téléphone un look classique qui ne fait que s’améliorer avec le temps. Ils prendront un peu plus de temps à installer qu’une peau de vinyle, mais une fois que vous en aurez une, vous serez heureux de l’avoir fait.

Le bon

Cuir véritable Beaucoup d’adhérence supplémentaire Semble mieux avec le temps Sent incroyable N’ajoute pas de volume supplémentaire au téléphone Peut également être commandé pour l’étui Dbrand’s Grip

Le mauvais

Il faut pas mal de travail pour s’appliquer parfaitement

Peau de cuir Dbrand : Prix et disponibilité

Source : Nick Sutrich / Android Central

Dbrand vend ses skins en cuir en édition limitée tout au long du mois de décembre 2021. Les skins en cuir peuvent être commandés pour tout produit pour lequel Dbrand fabrique des skins, qui peuvent être sélectionnés sur la page de commande. Les peaux en cuir pour la plupart des téléphones coûtent 34,95 $ et peuvent être commandées en noir, marron ou beige. Ils les fabriquent même pour des consoles comme les contrôleurs PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch.

Si les peaux ne vous protègent pas suffisamment, Dbrand fabrique également des peaux en cuir qui peuvent être appliquées à n’importe quel étui Dbrand Grip. L’étui et la peau en cuir coûtent 54,90 $. Si vous avez déjà un étui Dbrand Grip pour votre téléphone, vous pouvez commander l’étui en cuir de la taille d’un étui séparément pour 24,95 $ dans les couleurs noir, marron ou beige.

Toutes les peaux en cuir sont livrées avec un chiffon en microfibre de couleur assortie avec un crâne de vache stylisé brodé au milieu.

Peau de cuir Dbrand : ce que vous allez adorer

Source : Nick Sutrich / Android Central

Si vous êtes comme moi, vous aimez l’odeur du cuir. Mais, contrairement à une ceinture en cuir ou à un autre morceau de cuir que vous portez, il est beaucoup plus facile de sentir votre téléphone, ce que – désolé pour la bizarrerie ici – je le fais constamment depuis que j’ai laissé tomber cette magnifique peau de cuir marron sur mon Galaxy Z Plier 3.

L’ajout de cuir à un appareil tel qu’un Z Fold 3 est extrêmement logique, d’autant plus que le téléphone fonctionne déjà comme un ordinateur portable. Pour d’autres téléphones comme le Google Pixel 6 Pro, l’ajout d’une peau en cuir efface l’une des pires parties du téléphone. C’est sa nature terriblement glissante, bien sûr.

Puisqu’il s’agit de cuir véritable, le temps améliore réellement l’apparence et la sensation du produit.

Selon le téléphone que vous balancez, la quantité d’adhérence ajoutée sera différente. Par exemple, sur un Galaxy Z Fold 3, seul le petit dos du téléphone est recouvert, tandis que la charnière glissante conserve toujours sa finition d’origine. Il n’y a rien que Dbrand puisse faire à ce sujet, bien sûr, simplement parce que la conception du téléphone ne permet pas à une peau de 0,5 mm de résider sur la charnière sans causer de problèmes.

La plupart des autres téléphones, même le Galaxy Z Flip 3, bénéficieront énormément d’une peau en cuir en raison du facteur d’adhérence supplémentaire.

Puisqu’il s’agit de cuir véritable, le temps améliore réellement l’apparence et la sensation du produit. Cela va à l’encontre de la plupart des matériaux normalement utilisés pour couvrir un téléphone, en particulier les étuis en plastique transparent, qui deviennent généralement gras et usés avec le temps.

Le cuir, comme vous le savez peut-être, si vous avez possédé des produits en cuir dans le passé, se patinera avec le temps. Cela signifie que dans un an, votre peau en cuir Dbrand aura l’air distincte et distinguée, d’autant plus que chaque peau présente un motif naturellement unique.

Si vous voulez réellement une protection contre les chutes ainsi que cette belle finition en cuir, vous pouvez obtenir une version réduite pour les téléphones dotés d’un étui Dbrand Grip.

Une fois que j’ai eu la peau correctement sur mon téléphone et que je l’ai utilisé pendant quelques jours, je me suis régulièrement émerveillé de la façon dont il commençait à presque fusionner avec le téléphone lui-même, lui donnant une nouvelle vie et un nouveau look super classe. Le cuir noir s’accorde parfaitement avec les rails dorés du Pixel 6 Pro Sorta Sunny, tandis que le cuir marron donne au Z Fold 3 l’allure d’un véritable ordinateur portable.

Par nature, une peau n’améliorera généralement pas la protection de votre téléphone. Compte tenu du matériau, il y a une légère chance que votre téléphone résiste mieux à une chute avec une peau en cuir qu’avec une peau en vinyle. Je ne compterais toujours pas là-dessus, mais c’est certainement une possibilité.

Si vous voulez réellement une protection contre les chutes ainsi que cette belle finition en cuir, vous pouvez obtenir une version réduite pour les téléphones dotés d’un étui Dbrand Grip. Je possédais auparavant un étui Dbrand Grip pour mon Pixel 4XL et j’en étais amoureux – c’est mon étui de téléphone préféré, en fait – mais avoir une peau de vinyle dessus le rendait gras au fil du temps.

Oh mon Dieu, ça sent tellement bon.

Puisque celui-ci est en cuir, cela ne devrait pas arriver. Les huiles sur votre peau sont ce qui fait la patine du cuir au fil du temps, donc ces huiles finissent par être bénéfiques à la place.

Ai-je mentionné qu’il sent bon ?

Peau de cuir Dbrand : ce qui n’est pas aussi bon

Source : Nick Sutrich / Android Central

Je n’ai presque rien à redire sur la peau elle-même. Au contraire, selon l’appareil que vous décorez et le nombre de courbes qu’il a, l’installation d’une peau en cuir Dbrand peut prendre un temps considérable. Pour le Galaxy S21 et le Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, l’installation n’a pris que quelques minutes et un peu de TLC sur les bords pour s’assurer qu’ils étaient complètement installés.

Il a fallu près de 45 minutes pour l’installer sur le Pixel 6 Pro en raison de la nature compliquée et sinueuse du téléphone.

Lors de l’installation, vous aurez besoin d’une source de chaleur – comme un sèche-cheveux ou autre chose qui émet beaucoup de chaleur – pour aider à adoucir le cuir et réchauffer le dos adhésif. Le fait de chauffer la peau et d’utiliser le chiffon en microfibre inclus pour lisser les bords aide la peau à mieux adhérer aux courbes de votre appareil.

Un gadget comme un Pixel 6 Pro, par exemple, m’a pris plus de 30 à 40 minutes avant d’être satisfait de l’application. Dans ce cas particulier, le Pixel 6 Pro offrait deux défis uniques par rapport aux autres téléphones sur lesquels j’ai installé ces skins.

Tout d’abord, c’est une peau en 3 parties. Seul le Z Flip 3 présentait une peau tout aussi compliquée, et, même alors, ce n’était pas compliqué par le deuxième défi apporté par le Pixel 6 Pro : les courbes. Chacune des trois pièces doit être incurvée autour de plusieurs bords – la barre de caméra étant la partie la plus facile à appliquer – tandis que les coins ont posé un défi particulier pour moi.

Je vous recommande vivement de suivre les vidéos pratiques officielles de Dbrand pour votre téléphone particulier, qui vous guideront à travers toutes les étapes délicates que le téléphone pourrait fournir en raison de sa conception.

Cependant, même après avoir suivi ces étapes, vous constaterez peut-être que vous devrez chauffer et lisser les bords plusieurs fois au cours des premiers jours. Encore une fois, la peau du Pixel 6 Pro n’arrêtait pas d’apparaître aux points où la barre de la caméra rencontre le reste du corps, ce qui m’a obligé à la chauffer plusieurs fois pour m’assurer qu’elle collerait enfin.

J’ai accidentellement décollé la moitié de la peau la première fois que j’ai essayé d’ouvrir le Z Fold 3 parce que je ne l’avais pas appliqué correctement.

Ne pas prendre les mesures supplémentaires pour s’assurer que votre peau est bien incurvée par rapport au corps entraînera presque certainement un bord plat et rugueux qui sera accidentellement décollé par votre doigt à un moment donné. Cela m’est arrivé lors de la première tentative d’installation avec le Z Fold 3 lorsque je suis allé ouvrir le téléphone et que j’ai accidentellement retiré le dos au lieu de l’ouvrir.

Peau de cuir Dbrand: Concurrence

Source : Hayato Huseman

Il n’y a pas beaucoup de peaux de cuir là-bas, mais il y a beaucoup d’étuis en cuir disponibles. Quel que soit le téléphone que vous utilisez, des détaillants comme Amazon, Best Buy et probablement même votre opérateur de téléphonie vous vendront un étui en cuir.

Bellroy fabrique un magnifique étui en cuir pour de nombreux téléphones, disponible en plusieurs couleurs élégantes, y compris des couleurs non naturelles comme le bleu. Ceux-ci coûtent généralement à peu près le même prix (~ 50 $) et sont généralement entièrement fabriqués en cuir. L’inconvénient ici est que vous ne pouvez pas simplement décoller le cuir s’il est accroché ou déchiré, alors qu’un étui Dbrand Grip avec une peau en cuir peut avoir une nouvelle bande de cuir facilement appliquée. Il en va de même pour un téléphone avec juste une peau de cuir Dbrand, bien sûr.

La plupart des étuis en cuir ne sont pas aussi protecteurs qu’un étui Dbrand Grip avec une peau en cuir, mais vous aurez l’avantage supplémentaire d’une housse entièrement en cuir sur les côtés. Ni l’étui ni les peaux de Dbrand n’enveloppent les côtés de cuir. Juste le dos.

Peau de cuir Dbrand : faut-il l’acheter ?

Source : Nick Sutrich / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez une meilleure adhérence pour votre téléphone sans encombrement supplémentaire Vous voulez ajouter un look plus classe à votre téléphone Vous aimez le cuir (et son odeur glorieuse)

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez une protection contre les chutes pour votre téléphone Vous voulez une coque de téléphone entièrement recouverte de cuir Vous n’aimez pas le vrai cuir (pourquoi êtes-vous ici ?)

Comme n’importe quel skin, l’ajout d’un skin en cuir Dbrand à votre téléphone ne le protégera pas des chutes. Cependant, cela le protégera certainement contre les rayures et le rendra moins susceptible de tomber car il n’est plus entièrement enveloppé dans un verre brillant et glissant. Vous pouvez toujours prendre un étui Dbrand Grip et la peau de l’étui en cuir assortie, vous donnant cette sensation de cuir avec une protection appropriée.

4,5 sur 5

Celui-ci demande un peu plus de travail à appliquer qu’une peau de vinyle mais en vaut vraiment la peine au final. Contrairement à une peau de vinyle – qui n’a aucun moyen naturel d’évacuer ou d’absorber les huiles de la peau – une peau de cuir s’améliore avec le temps, tant au toucher qu’à l’apparence. C’est un classique séculaire que vous pouvez enfin ajouter à votre téléphone et qui est facilement le meilleur produit de Dbrand depuis l’étui Grip. La dernière version de cette affaire, bien sûr, pas les premières qui s’effondraient.

Peau de cuir Dbrand

En bout de ligne : Ajoutez une récolte de cuir à votre téléphone et donnez-lui ce look et cette sensation séculaires avec les skins en cuir en édition limitée de Dbrand. Ils donneront même à votre téléphone une odeur fantastique, grâce au fait qu’ils sont en véritable peau de vache.

