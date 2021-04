Examen de la planche: un éléphant qui refuse de danser

Venir aux classes 11-12, la ruée vers le coaching, la course aux notes et les examens d’entrée fous conduisent à l’absentéisme et à l’aliénation de la vie scolaire et du meilleur que les campus offrent.

Par Ashok Pandey

La pandémie de Covid-19 a contraint les écoliers à rester chez eux pour la deuxième année scolaire consécutive. Pire encore, la nouvelle souche semble déterminée à affecter les enfants scolarisés. Au milieu de l’anxiété croissante, des préoccupations de sécurité et de santé, la tenue d’examens du conseil d’administration impliquant 3,5 millions d’élèves dans les écoles de la CBSE est devenue une fureur nationale, invitant à l’intervention du Premier ministre.

Maintenant que les examens de la classe 10 sont annulés et reportés pour la classe 12, de multiples réalités regardent les élèves, les parents, les écoles et les décideurs. La décision récente exacerbe les préoccupations plus larges concernant la réorientation de l’éducation et l’accélération de la réforme des examens dans le pays.

Les déclarations audacieuses du NEP 2020 sur l’évaluation holistique – mise en place du Centre national d’évaluation PARAKH (évaluation des performances, examen et analyse des connaissances pour le développement holistique) – imposent au CBSE une charge supplémentaire de prendre le problème de front.

Les devins ont soutenu qu’un examen sommatif de fin d’année ne peut pas juger de l’avenir d’un étudiant. Malgré cela, une option pour inclure l’effet cumulatif de l’évaluation interne, les résultats des tests périodiques et les scores de la classe 9 comme marqueurs plausibles pour préparer les résultats de la classe 10 se heurte à l’opposition des mêmes personnes, ce qui va à l’encontre de leur logique antérieure. La pandémie et la NEP 2020 nous orientent à nouveau vers des évaluations plus formatives que les écoles CBSE ont pratiquées en 2010-15.

La nouvelle évaluation – à 360 degrés, englobant la rétroaction de soi, des pairs et des parents – élargit la portée de «l’évaluation pour l’apprentissage». Il catalyse la décision concernant les notes, les besoins pédagogiques et le programme. De plus, cela inciterait les éducateurs à réfléchir aux résultats d’apprentissage, aux compétences et à la synchronisation des pédagogies, à l’engagement et à l’amour de l’apprentissage. Le nouveau programme instaure dès le début des partenariats et des collaborations entre étudiants. Impliquer les élèves dans l’amélioration du développement de chacun et la validation des qualités et des talents aidera à façonner les valeurs et les personnalités.

Tous les enseignants savent par expérience qu’on ne peut pas prédire les réalisations futures des enfants à partir des capacités actuelles. Benjamin Bloom, nous ne jurons que par, a déclaré: «Ce que toute personne dans le monde peut apprendre, presque toutes les personnes peuvent l’apprendre, si elles disposent des conditions d’apprentissage antérieures et actuelles appropriées.» La quête d’apprentissage et d’évaluation doit donc se concentrer sur l’auto-développement et l’équité. La participation, la réflexion, la recherche et la présentation sont les caractéristiques des nouvelles salles de classe où un enseignant est un participant à table. L’enseignant bénéficie également de l’autonomie pour planifier des activités avec les élèves et échanger des commentaires.

La simple logistique de la conduite d’une évaluation sommative pour plus de 2 millions d’élèves de la classe 10 à elle seule nous amène à nous demander combien cela en vaut la peine, le temps et le coût? Le prix réel des examens est exorbitant. Plusieurs professeurs – désignés comme examinateurs pratiques, pour les tâches de surveillance, l’évaluation centrale et encore pour les examens de compartiment – se tiennent à l’écart des étudiants pendant des semaines. Le coût d’opportunité de leur absence est irrécupérable, demandez à n’importe quel directeur d’école.

Venir aux classes 11-12, la ruée vers le coaching, la course aux notes et les examens d’entrée fous conduisent à l’absentéisme et à l’aliénation de la vie scolaire et du meilleur que les campus offrent. Un professeur de l’IIT Delhi étudie les raisons pour lesquelles les étudiants souhaitant être admis dans les IIT ne présentent pas une connaissance adéquate du patrimoine, de la culture et des valeurs de l’Inde. S’il serait instructif de connaître les résultats, il n’en reste pas moins que les institutions de coaching – qui s’appuient sur le bourrage, la compétition et le cracking – se moquent joyeusement des autres C: créativité, collaboration, communication et pensée critique.

Le NEP2020 investit beaucoup dans les quatre dernières années de scolarité. Emballer les meilleures qualités humaines, le service communautaire, le bénévolat, l’innovation et la résolution de problèmes chez les adolescents peuvent être intimidants s’ils s’échappent des temples de l’apprentissage pour les centres de coaching. Les écoles regardent malheureusement ces décrocheurs volontaires.

Le NEP2020 stipule que «Tandis que les examens du conseil pour les 10e et 12e années se poursuivront, le système existant d’examens du conseil et d’admission sera réformé pour éliminer la nécessité d’entreprendre des cours de coaching.» Ironiquement, un incroyable accord d’un milliard de dollars serait conclu, réaffirmant la puissance du coaching, avant même que l’encre utilisée pour rédiger la politique ne soit sèche. La pandémie a bouleversé nos vies en matière de santé et de bien-être économique comme jamais auparavant. Cependant, la pandémie administrerait un test de résistance pour fixer l’éducation est surprenant.

L’auteur, un éducateur, est directeur du groupe d’écoles Ahlcon. Les opinions sont personnelles

