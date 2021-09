Examen de la pochette de téléphone iBoy – MacRumors

Le concepteur de Classicbot, Philip Lee, a créé une gamme de figurines de robots, de jouets, de peluches et d’épingles inspirées des appareils Apple classiques comme le Mac et l’iPod.



Le dernier produit Classicbot est une version mise à jour de l’iBoy qui est disponible sous forme de pochette. L’iBoy précédemment publié par Lee était fabriqué en plastique et calqué sur l’iPod classique. La pochette pour téléphone iBoy ressemble à la figurine originale, mais dans un format plus grand en peluche.



Parce qu’il utilise un design iPod, la pochette pour téléphone iBoy est de forme rectangulaire avec des écouteurs rembourrés en peluche pour les oreilles, les bras longs et les jambes courtes. Les coutures sont de premier ordre et cela ressemble à un accessoire de haute qualité, auquel je m’attendrais à ce prix.

Il y a un écran brodé à l’avant avec un joli visage de robot et une molette cliquable brodée, ce qui donne à l’iBoy son style iPod reconnaissable. Tous les membres et accessoires sont bien attachés, et cela ressemble à un petit sac durable qui va bien tenir.



En ce qui concerne la taille, l’iBoy a un espace limité à l’intérieur. Il s’adaptera à un iPhone, y compris l’iPhone 12 Pro Max dans un étui, mais c’est un ajustement parfait et pas grand-chose d’autre ne peut entrer à l’intérieur. En fait, c’est un ajustement tellement serré que je ne pense pas que ce soit quelque chose que je voudrais utiliser pour mon Pro Max à moins que je n’utilise pas d’étui, mais c’est un ajustement plus lâche pour les petits iPhones. Il y a une doublure en peluche douce à l’intérieur qui empêchera un iPhone‌ (ou tout autre élément à l’intérieur) de se rayer, et une fermeture à glissière en plastique sur le dessus maintient la pochette fermée.



En termes de mesures, la pochette pour téléphone iBoy mesure 7 pouces sur 4,25 pouces sur 1 pouce, et il y a une sangle réglable de 34 pouces qui se fixe aux antennes des écouteurs pour le porter en travers du corps ou autour du cou. Il n’est pas assez grand pour contenir plus qu’un ‌iPhone‌, un jeu de clés et quelques autres petits accessoires. Il y a aussi une petite poche à l’arrière avec la marque iBoy, et cette poche est assez grande pour contenir un chapstick, un stylo ou quelque chose d’aussi petit.

Compte tenu de sa petite taille et de son design somptueux, la pochette pour téléphone iBoy n’est pas pratique pour la plupart des gens pour un usage quotidien. Personnellement, je n’utiliserais pas cela au quotidien, mais je pourrais l’apporter lors d’un événement sur le thème d’Apple comme la rencontre annuelle WWDC de MacRumors.



Je ne pense pas que la plupart des passionnés d’Apple qui pourraient être intéressés par cela voudront le porter, mais la sangle peut être retirée et elle peut être placée sur un bureau comme un petit accessoire qui peut également contenir vos bric et de broc, et c’est ma façon préférée de l’utiliser. La pochette iBoy ne tient pas debout toute seule, mais elle peut en quelque sorte s’appuyer contre quelque chose sur une étagère.



Le devant de l’iBoy est blanc et le dos est gris clair, donc je crains que s’il était utilisé comme sac, il pourrait potentiellement se salir, il devra donc être utilisé avec précaution. Sur une étagère comme porte-bijoux, il est beaucoup moins sujet aux taches de saleté. La pochette pour téléphone iBoy peut également être utilisée pour contenir des câbles et d’autres petits accessoires dans un sac à dos plus grand pour ceux qui ont besoin de plus d’espace de stockage ou qui ne veulent pas le transporter comme un sac à main.

Résultat final

La pochette pour téléphone iBoy est indéniablement adorable et plaira à certains, mais c’est un produit de niche qui n’est pas tout à fait pratique et certainement quelque chose à acheter pour l’esthétique plutôt que pour la fonction. Cela fonctionne comme une pochette pour les petits accessoires, mais je soupçonne que la plupart des gens sur MacRumors qui pourraient être intéressés préféreraient l’utiliser comme décoration de bureau ou d’étagère, et heureusement, il a également fière allure comme décor.

Comment acheter

La pochette pour téléphone iBoy peut être achetée sur le site Web de Classicbot pour 49 $.