Examen de la prise intelligente Ring Outdoor: il est temps pour les anciens de partir

Si vous êtes propriétaire d’une maison, vous disposez sans aucun doute d’un éclairage extérieur régulier. Qu’il s’agisse d’un éclairage de porche ou de terrasse, ou simplement d’un éclairage de vacances saisonnier à Noël, il existe de nombreuses raisons d’avoir une minuterie de sortie extérieure pour vos lumières. Alors que les bonnes vieilles minuteries à bouton-poussoir rotatif sont un élément de base de l’accession à la propriété depuis des décennies, Ring vise à remplacer les anciens fidèles par quelque chose d’un peu plus techniquement compétent. Vous n’aurez même pas besoin d’un plan de protection Ring pour l’utiliser.

La prise intelligente Ring Outdoor fait exactement ce que vous pensez qu’elle ferait. Un boîtier résistant aux intempéries pour l’extérieur est doté de deux prises télécommandables et programmables et d’une connexion sans fil locale à un pont Ring Smart Lighting – un attribut à la fois positif et négatif. Bien que ce pont d’éclairage intelligent soit un achat supplémentaire irritant, il offre également un moyen de contrôler vos appareils domestiques intelligents si la connexion Internet de votre maison tombe en panne. Il facilite également la programmation en groupe avec les meilleurs produits Ring.

Mais cette prise intelligente est-elle un investissement stupide ? Notre examen de Ring Outdoor Smart Plug explique si cela convient à votre maison.

Avis sur la prise intelligente d’extérieur Ring :

Prise intelligente extérieure en anneau

En bout de ligne: La prise intelligente Ring Outdoor bien construite fonctionne exactement comme vous l’espériez. Allumez ces lumières via un calendrier dans l’application Ring, associez-les à d’autres appareils Ring compatibles avec la détection de mouvement ou cliquez sur le bouton pour un contrôle manuel.

Le bon

Contrôlez facilement vos lumières à distance Fonctionne parfaitement avec d’autres appareils Ring Contrôle local sans fil Résistant aux intempéries Construction solide Contrôle et programmation indépendants

Le mauvais

Nécessite un hub L’application Ring est un peu maladroite pour l’éclairage Ne fonctionne pas avec Google Assistant/Home

Ring Outdoor Smart Plug : Prix et disponibilité

Source : Nick Sutrich / Android Central

La prise intelligente d’extérieur Ring est vendue 30 $ ou en pack avec le pont d’éclairage intelligent Ring pour 50 $. Vous n’aurez besoin que d’un Ring Smart Lighting Bridge pour connecter tous vos appareils Ring, donc si vous en avez déjà un, vous pouvez prendre en toute sécurité la Ring Outdoor Smart Plug seule et l’ajouter facilement à votre système existant via l’application Ring.

Ring Outdoor Smart Plug n’est disponible qu’en noir pour le moment et est disponible sur Ring.com, Amazon.com et dans les magasins et le site Web Home Depot.

Ring Outdoor Smart Plug : il fonctionne exactement comme il se doit

Source : Nick Sutrich / Android Central

Alors que la plupart des appareils intelligents se targuent d’être élégants, petits et peut-être même légers, Ring Outdoor Smart Plug dit phooy à tout ce non-sens. En tant qu’appareil résistant aux intempéries et conçu pour l’extérieur, il appartient à la prise intelligente Ring Outdoor de ne pas suivre les traces délicates de nombreux gadgets pour la maison intelligente. Au lieu de cela, ce gros bouchon lourd et dense donne l’impression qu’il a pris plusieurs coups, est tombé de quelques toits et a même traversé l’œil d’une tempête et a vécu pour raconter l’histoire.

Contrairement à de nombreux appareils domestiques intelligents, Ring Outdoor Smart Plug n’est pas un produit fragile et fragile.

Mais ce n’est que le début de ce que vous allez adorer avec la prise intelligente d’extérieur Ring. Après l’avoir branché et configuré dans l’application Ring, vous pourrez contrôler les deux prises directement depuis l’application Ring. Cela inclut le basculement, la programmation ou même la liaison manuelle des états d’alimentation à d’autres appareils Ring dans votre maison. Les deux prises peuvent être programmées ou contrôlées individuellement, et la commande vocale alimentée par Alexa vous permet de basculer rapidement et facilement vos lumières depuis n’importe quel endroit où Alexa peut vous entendre.

Du point de vue matériel, Ring a pensé à tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans une prise intelligente. Une LED bleue est placée bien en vue sur le dessus, de sorte que vous pouvez voir si la prise est alimentée sans avoir à marcher dessus. Cette LED est flanquée de deux boutons cachés, dont chacun contrôle la prise A ou B. Ces boutons sont utilisés pour remplacer le comportement de l’application et garder une prise allumée à tout moment, ou cliquez à nouveau dessus pour revenir au contrôle de l’application. Les prises elles-mêmes sont recouvertes d’un bouchon en caoutchouc épais qui les maintient en bon état lorsqu’elles ne sont pas utilisées, et le tout est conçu pour être suspendu à un boîtier électrique extérieur existant pour un accès facile.

La programmation des prises dans l’application est aussi simple que vous pouvez l’espérer.

Dès que j’ai eu le mien, j’ai su où il allait : remplacer cette vieille minuterie rotative avec laquelle j’utilise depuis des années pour programmer mes lumières de terrasse extérieure. Alors que la minuterie rotative est bon marché et fonctionne pratiquement partout, ne pas avoir à se rendre physiquement au point de vente pour reprogrammer les choses ou rencontrer la possibilité que les mauvais numéros soient bousculés – et, par conséquent, bousiller le programme d’éclairage – m’a fait plaisir. C’est un superbe design, tout comme la prise à 90 degrés qui maintient la prise intelligente suspendue verticalement. Cela signifie également que vous pouvez facilement empiler ces fiches à partir d’une prise extérieure à deux fiches.

La programmation des prises dans l’application est aussi simple que vous pouvez l’espérer. Dirigez-vous vers les paramètres d’éclairage et cliquez sur le calendrier. C’est ça! Vous pouvez ajouter plusieurs programmes pour s’adapter à tout ce dont vous avez besoin pour vos lumières, et vous pouvez même le lier à d’autres produits Ring via des groupes d’objets ou même pour allumer les prises lorsqu’un mouvement est détecté à partir d’un autre appareil Ring du groupe – un appareil qui a du mouvement support de détection, bien sûr.

Ring Outdoor Smart Plug : lancez une application plus rapide

Source : Nick Sutrich / Android Central

Alors que Ring a récemment repensé et amélioré son application pour devenir le guichet unique pour les appareils contrôlés par Ring, l’application Ring a vraiment besoin d’un meilleur contrôle intelligent de l’éclairage. À l’heure actuelle, il n’y a pas de widgets pour basculer rapidement l’alimentation à partir de votre écran d’accueil, pas de prise en charge du bouton d’alimentation de l’interface utilisateur de Google Home – ou du support de Google Home, d’ailleurs – et il faut encore plusieurs tapotements pour obtenir la partie éclairage du Application Ring pour allumer et éteindre vos lumières. C’est un peu plus maladroit qu’il ne devrait l’être.

La dépendance de Ring à l’égard du Ring Smart Lighting Bridge pour créer un réseau local Z-Wave est à la fois une bénédiction et une malédiction. Bien que cela rende possible l’utilisation de la maison intelligente hors ligne – ce que les appareils connectés directement au Wi-Fi ne peuvent pas faire – cela signifie également que tous vos appareils Ring connectés reposent sur un hub central.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Dans mon cas, j’ai dû déplacer mon Ring Smart Lighting Bridge de l’avant vers le côté de la maison car la connexion à la Ring Outdoor Smart Plug était irrégulière. Même quand même, je vois régulièrement le rapport de prise intelligente hors ligne, probablement parce que le signal sans fil doit traverser les parpaings de mon sous-sol. J’imagine que les grandes maisons auront plus de problèmes et auront besoin de hubs supplémentaires juste pour la couverture.

Ring Outdoor Smart Plug : Compétition

Source : Amazon

Plusieurs prises intelligentes d’extérieur alternatives sont disponibles sur Amazon, et apparemment toutes sont moins chères. Pour 20 $, la prise extérieure BN-LINK Smart WiFi Heavy Duty offre une 3e prise contrôlable et une intégration avec Alexa et Google Assistant. Cette dernière partie, à elle seule, en fait un meilleur choix pour les maisons intelligentes alimentées par Google. Être 50 % moins cher et avoir 50 % de points de vente en plus est une proposition de valeur fantastique par rapport à l’offre de Ring. L’application est beaucoup plus simple, mais l’application de Ring facilite la programmation avec d’autres appareils pour une expérience liée. Être dépendant du Wi-Fi peut également être préférable à une connexion à un hub local.

Une autre alternative, la minuterie Wi-Fi HBN Heavy Duty avec deux prises de terre, coûte également 20 $, est compatible avec Google Assistant et Alexa et se contrôle via une application plus simple que celle de Ring. Ce n’est pas une proposition de valeur aussi élevée que l’option de BN-LINK ci-dessus, mais c’est toujours 50% moins cher que Ring tout en offrant des fonctionnalités similaires à la fin de la journée. Il est également directement connecté au Wi-Fi de votre maison, ce qui peut être préférable pour certaines maisons.

Ring Outdoor Smart Plug : faut-il l’acheter ?

Source : Nick Sutrich / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous devez remplacer ces anciens minuteries d’extérieur. Vous avez déjà Ring ou d’autres appareils alimentés par Alexa. Vous voulez un appareil intelligent qui n’utilise pas votre réseau Wi-Fi.

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous avez une maison intelligente alimentée par Google. Vous voulez une solution moins chère. Vous avez besoin de plus de 2 prises.

La prise intelligente d’extérieur Ring est un complément parfait à toute maison intelligente alimentée par Ring. Il fonctionne idéalement avec d’autres appareils Ring et peut être programmé pour s’allumer et s’éteindre à certains moments lorsqu’un mouvement est détecté par d’autres appareils Ring et plusieurs autres scénarios. La connexion Z-Wave locale via le Ring Smart Lighting Bridge signifie qu’il peut être contrôlé même hors ligne, et l’extérieur robuste et résistant aux intempéries signifie que vous n’aurez probablement jamais à vous soucier de la chose qui vous tombe dessus, même dans des conditions météorologiques folles.

4 sur 5

Le fait de dépendre d’un hub local signifie que vous pourriez vous retrouver avec des connexions inégales si la composition de votre appareil intelligent n’est pas idéale. Sinon, vous devrez acheter un hub supplémentaire. À 50 $, c’est une dépense approximative à gérer, surtout lorsqu’il existe déjà un réseau Wi-Fi parfaitement bon que vous pouvez utiliser à la place. Cela ne fonctionnera pas non plus avec les maisons intelligentes alimentées par Google, donc si cela décrit votre maison, vous voudrez probablement choisir un autre produit. Sinon, si vous êtes une maison alimentée par Ring ou Alexa, mais c’est une façon assez douce d’abandonner cette vieille minuterie rotative et d’obtenir un moyen plus intelligent de contrôler ces lumières extérieures.

Prise intelligente extérieure en anneau

En bout de ligne : Ring Outdoor Smart Plug est un excellent remplacement pour ces anciennes minuteries de lumière rotative. Il offre des fonctionnalités programmables, une minuterie, des connexions avec d’autres appareils Ring et même un contrôle manuel lorsque vous en avez besoin.

