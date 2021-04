Examen de la station d’accueil verticale Brydge MacBook, pour les modèles Pro et Air

Le Brydge MacBook Vertical Dock est la dernière incarnation de ce qui était autrefois Henge Docks. Brydge a acquis la société en 2019 et a continué à développer de nouveaux modèles depuis lors.

Le concept de station d’accueil pour ordinateur portable existe depuis des décennies. L’idée de base est que vous utilisez l’ordinateur portable comme une machine autonome lorsqu’il est mobile, puis que vous l’enclenchez dans une station d’accueil lorsque vous revenez à votre bureau, pour le transformer efficacement en ordinateur de bureau. Il y a, cependant, deux points de vue différents sur l’idée …

Deux types de quai différents

Le premier, que nous avons essayé en 2015, est un moyen d’ajouter des ports à un MacBook.

Si vous utilisez principalement un MacBook Pro avec écran Retina pour votre configuration, cette station d’accueil robuste fournira 13 ports de connectivité […] vous trouverez deux prises audio TRS, un lecteur de carte SD, une sortie HDMI, six ports USB 3.0, Ethernet et deux ports Thunderbolt 2.

Si vous voulez des ports supplémentaires, Brydge vous a toujours couvert aujourd’hui, sous la forme d’un dock purement externe. Le Stone Pro, par exemple, vous offre 11 ports.

Mais l’une des choses que j’aime le plus à propos de l’USB-C, c’est qu’il permet une connexion à un seul câble entre mon MacBook Pro 16 pouces et tout ce dont j’ai besoin pour me connecter sur mon bureau. Un seul câble USB-C de mon moniteur transporte l’alimentation, la vidéo et les données. Tous mes disques externes sont connectés au moniteur, alors connectez un câble, et j’ai terminé.

Jusqu’à ce que nous ayons le haut débit Gigabit. Juste, vous savez, parce que c’était disponible. Cela offre vraiment des vitesses gigabit, mais nécessite une connexion Ethernet filaire, ce qui signifie un deuxième câble USB-C avec un adaptateur Ethernet.

Le dock vertical Brydge MacBook est donc un autre type de dock. Il n’offre aucun port supplémentaire; au lieu de cela, il vous offre un moyen instantané, soigné et peu encombrant de connecter instantanément votre MacBook à votre moniteur. Faites simplement glisser le MacBook dans la station d’accueil et vous êtes connecté.

Regarde et ressent

Comme vous vous en doutez d’un produit Brydge, il a fière allure. La couleur se situe quelque part entre l’argent d’Apple et le gris sidéral, elle devrait donc bien paraître avec les MacBook de l’une ou l’autre couleur. Il a une finition texturée rugueuse. Le châssis en métal solide signifie qu’il reste fermement en place sur votre bureau, et la base fournit quelque chose sur lequel vous pouvez appuyer lorsque vous soulevez votre MacBook de la station d’accueil.

Le dock a également l’air tout aussi bien que vous l’orientiez latéralement ou latéralement. Sur le côté, il y a un logo Brydge assez subtil; en fin de compte, un Y encore plus subtil.

L’insertion est indolore, le manchon interne protégeant contre les rayures tout en le guidant précisément sur l’endroit pour s’accoupler avec les prises USB-C au bas de la station d’accueil. La société fournit également un protecteur de port auto-adhésif transparent que vous pouvez attacher si vous êtes préoccupé par les marques.

Utilisé

Il existe deux ports d’intercommunication USB-C, avec les fiches correspondantes à la base de la station d’accueil. Je viens de brancher mon moniteur et les câbles Ethernet à la base de la station d’accueil, et maintenant tout ce que je fais est de glisser dans mon Mac et je suis instantanément connecté. Les deux ports de la station d’accueil prennent en charge des vitesses complètes de 40 Gbps, de sorte que tout ce que vous connectez à la station fonctionnera exactement comme il le ferait lorsqu’il était directement connecté au MacBook.

Auparavant, j’utilisais un support en bois muet et je branchais manuellement les deux câbles chaque fois que je retournais le Mac sur mon bureau. Certes, les quelques secondes qu’il a fallu pour faire cela ne figurent pas très haut dans la liste des problèmes du premier monde, mais je dois avouer que j’aime toujours la finesse de simplement insérer le MacBook et d’être fait.

La configuration est simple: il suffit de fixer la base à la station d’accueil avec deux vis à l’aide du tournevis fourni.

La station d’accueil est conçue avec des ports d’admission et d’échappement d’air purement passifs conçus pour permettre aux fans du MacBook de faire leur travail. Si vous utilisez actuellement votre Mac à plat sur votre bureau, cela le laissera certainement plus frais qu’il ne l’est actuellement. Dans mon cas, j’utilisais un support passif, et il fait en fait un peu plus chaud dans le dock – mais pas particulièrement, même lors du montage vidéo ou de l’exécution de X-Plane sur un moniteur de 49 pouces.

Brydge MacBook Vertical Dock: Prix et conclusions

La station d’accueil est disponible pour quatre modèles et est compatible avec plusieurs générations de chacun:

MacBook Air 13 pouces (2018, 2019, 2020, M1 2020) MacBook Air 13 pouces (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, M1 2020) MacBook Pro 15 pouces (2016, 2017, 2018, 2019) 16- pouces MacBook Pro (2019)

Je l’ai testé avec mon MacBook Pro 16 pouces.

Le quai coûte 170 $. Étant donné qu’il n’ajoute aucun port ou fonctionnalité à votre Mac et vous évite simplement de brancher manuellement un ou deux câbles, cela le place définitivement dans la catégorie «achat de luxe». Mais si vous n’avez pas encore de support, cela vous permet également de récupérer de l’espace sur votre bureau.

Si votre MacBook subit une utilisation inhabituellement intensive et que vous souhaitez optimiser chaque iota de performances, mon expérience suggère que vous serez mieux avec le support horizontal passif qui expose toute la surface du MacBook, pour un refroidissement optimal. Mais pour mon utilisation, même lors de l’édition de vidéo 4K dans Final Cut Pro, il n’y avait pas de problème.

Vous seul pouvez décider si cela en vaut la peine, mais je dois dire que c’est une expérience très agréable. Pour moi, c’est le dernier composant de ma configuration de bureau presque parfaite.

La station d’accueil verticale Brydge MacBook est disponible sur l’Amazon Store de la société.

