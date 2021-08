Examen de la vidéo HD Skyward Sword

Près d’une décennie après ses débuts sur Wii, Nintendo a sorti The Legend of Zelda: Skyward Sword HD pour le Switch. Et soyons francs : Skyward Sword n’était pas le titre Zelda le mieux reçu de tous les temps. Même s’il a charmé la plupart des médias, de nombreux fans ont déploré sa linéarité et ses contrôles douteux. Franchement, ce n’était pas le préféré de beaucoup de gens. Nintendo a compris et a totalement réorganisé presque tout pour Breath of the Wild de 2017.

Mais d’une certaine manière, cela rend Skyward Sword HD plus intéressant que jamais. Nintendo nous donne une rare opportunité de découvrir une version modifiée et remasterisée de ce que l’on pourrait appeler l’expression ultime de l’orientation de la série avant sa récente correction de cap. Revisiter cette aventure via le Skyward Sword HD sensiblement amélioré est un moyen amusant de mieux comprendre où The Legend of Zelda s’est retrouvé il y a 10 ans, et pourquoi Breath of the Wild est devenu l’aventure révolutionnaire et radicalement libre qu’elle est devenue.

Comme vous vous en doutez, Nintendo a reconditionné la 16e histoire principale de Zelda dans un style haute définition à 60 images par seconde. Je n’aurais pas pu être plus ravi de le jouer sur une console de génération actuelle. Bien que je sois un fan de Zelda, je n’ai pas acheté le Skyward Sword original lorsqu’il est apparu pour la première fois sur Wii. La vraie raison semble m’échapper pour le moment, mais je ne peux m’empêcher de penser que c’était à cause des commandes de mouvement.

Heureusement, l’un des meilleurs ajouts de qualité de vie de Skyward Sword HD est un nouveau schéma de contrôle uniquement sur manette de jeu qui donne aux sceptiques agités la possibilité de contrôler le jeu comme n’importe quel chapitre précédent de la saga.

Regardez la vidéo ci-dessus pour entendre, de la part de cet ancien ennemi du contrôle de mouvement, pourquoi je pense que Skyward Sword HD ne devrait pas être ignoré. Exprimez-vous dans les commentaires avec vos pensées. Mais j’espère que nous sommes tous d’accord pour dire que cette chance de revisiter un Zelda quelque peu controversé sur une machine moderne ne doit pas être ignorée.