Examen de la webcam Razer Kiyo Pro: Excellent mais trop cher

J’ai examiné une poignée d’accessoires de streaming au cours des dernières semaines, y compris le microphone Razer Seiren X, et j’ai maintenant eu la chance d’essayer la webcam Razer Kiyo Pro. Comme le « Pro » dans son nom l’indique, il s’agit d’une version améliorée du Razer Kiyo, abandonnant la lumière annulaire intégrée mais améliorant la fidélité et les performances.

Ce n’est peut-être que la deuxième webcam avec laquelle j’ai passé un temps significatif – après la Logitech StreamCam que je viens de passer en revue – mais il est facile de dire la qualité affichée ici. Je peux dire en toute confiance qu’il fait partie des meilleurs équipements de streaming pour PS4 et PS5. Cependant, comme la PS5 ne prend pas en charge les webcams tierces, vous tirerez le meilleur parti de cette caméra sur un PC. Néanmoins, pour toute personne utilisant des cartes de capture et non le logiciel de capture intégré de Sony, vous pouvez diffuser des jeux PS5 et avoir l’air incroyable en le faisant avec cet appareil photo.

Examen du Razer Kiyo Pro:

Razer Kiyo Pro

En bout de ligne: Avec un objectif grand angle réglable et d’excellentes performances dans divers éclairages, le Razer Kiyo Pro est un gagnant pour les streamers. Sa capacité HDR et son obturateur de confidentialité sont de jolis bonus à une webcam déjà exceptionnelle. Mais compte tenu de son prix, vous avez tout à fait le droit d’en attendre plus.

Le bon

Enregistrement 1080p à 60 ips Capteur de lumière adaptatif compatible HDR Objectif grand angle

Le mauvais

Le câble peut trop facilement déplacer la caméra hors du cadre Aucune résolution 4K Cher

Razer Kiyo Pro: prix et disponibilité

Source: Jennifer Locke / Android Central

Razer a sorti le Kiyo Pro le 23 février 2021, il n’est donc sur le marché que depuis moins de deux mois maintenant. Comme la plupart des produits technologiques, vous pouvez l’acheter dans une grande variété de magasins comme Best Buy ou Amazon, ainsi que sur le site Web de Razer. Il coûte 200 $, et comme il s’agit d’une nouvelle version, vous ne le trouverez probablement pas pour moins cher. La seule couleur disponible actuellement est le noir.

Razer Kiyo Pro: ce qui est bon

Source: Jennifer Locke / Android Central

En commençant par sa conception, vous remarquerez immédiatement qu’il ressemble à un objectif d’appareil photo professionnel. Bien qu’il ne puisse pas être tordu pour ajuster le champ de vision (cela doit être fait dans l’application), j’adore l’esthétique. Le seul inconvénient est que la webcam peut paraître un peu volumineuse, mais c’est un petit pinaillage.

Le Razer Kiyo Pro utilise un objectif de 2,1 mégapixels pour filmer en 1080p à 60 images par seconde. Si vous souhaitez activer le HDR, la fréquence d’images sera réduite à 30 images par seconde, un compromis qui, je pense, ne dérangera pas la plupart des gens. La qualité de l’image elle-même est excellente – pas spectaculaire – mais elle gère certainement mieux la lumière que la Logitech StreamCam, dont j’ai mentionné qu’elle avait l’air un peu délavée dans son examen.

Source: Android CentralLogitech StreamCam (à gauche) contre Razer Kiyo Pro (à droite)

Dans les images ci-dessus, mis à part le FoV plus large évident du Razer Kiyo, il est clair que les couleurs sont plus profondes et ne surexposent pas l’image. Le type d’image que vous préférez honnêtement dépend de vos préférences personnelles, mais je pense que le Kiyo Pro tire mieux dans cette comparaison.

En parlant de son FoV, le Kiyo Pro prend en charge 103 °, 90 °, 80 °, qui peuvent tous être ajustés via l’application propriétaire gratuite Synapse de Razer. C’est parfait lorsque vous voulez une image plus proche ou si vous êtes dans une pièce avec plusieurs personnes et que vous souhaitez que tout le monde soit devant la caméra. Mon seul reproche à ce sujet est que j’aimerais vraiment qu’il soit ajustable en tournant l’objectif au lieu de passer par l’application. La conception trompe votre cerveau en pensant que vous devriez être capable de le faire. Plus d’une fois, j’ai attrapé le Kiyo Pro et tenté de le tordre.

Ce qui ressort sur sa fiche technique, c’est qu’une couche de Gorilla Glass 3 recouvre l’objectif pour être résistant aux rayures. Je ne me retrouve jamais à toucher l’objectif parce que je ne veux pas laisser de traces dessus, donc cette fonctionnalité me semble un peu inutile. J’ai essayé de penser que ce serait bien pour tous ceux qui voyagent, mais il est déjà livré avec un capuchon de confidentialité qui protège l’objectif.

Razer Kiyo Pro: quoi de mieux

Source: Jennifer Locke / Android Central

Dès que j’ai placé la webcam sur mon ordinateur portable et que je suis allé la brancher, j’ai remarqué un problème: il était trop facile pour le cordon de faire tourner la caméra car le pivot sur son support n’a pas assez de tension. Vous pouvez faire pivoter la webcam à 360 ° et vous devrez la tordre beaucoup pour essayer d’obtenir la tension juste pour qu’elle ne soit pas trop lâche sur le support.

Comme avec la plupart des webcams, je n’utiliserais pas son microphone intégré pour un enregistrement sérieux. Bien que cela puisse faire le travail lors d’un appel rapide avec vos amis, ce n’est pas quelque chose avec lequel vous voulez diffuser. Achetez plutôt un microphone USB dédié si vous prévoyez d’enregistrer et / ou de diffuser avec cet appareil.

Pour une webcam de 200 $, aussi bonne soit-elle, j’attendais plus d’elle. Il n’a pas de fonctionnalités exceptionnelles autres que peut-être ses capacités HDR. Le fait qu’il ne tourne qu’en 1080p à 60 images par seconde est une pilule difficile à avaler quand on pense que maintenant, et à ce prix, il devrait être capable de 4K.

Razer Kiyo Pro: Compétition

Source: Jennifer Locke / Android Central

À son niveau de prix haut de gamme, la Logitech StreamCam est un concurrent sérieux. Il prend également des photos en 1080p à 60 images par seconde et propose une suite d’options de personnalisation via l’application Logitech Capture. La webcam peut être montée horizontalement ou verticalement en fonction de ce qui fonctionne le mieux à ce moment-là pour vous, et elle coûte 170 $. Bien que l’éclairage puisse sembler surexposé, vous pouvez désactiver sa mise au point automatique intelligente et son exposition automatique intelligente dans l’application, car je ne pense pas que ces fonctionnalités fonctionnent très bien.

Pour une webcam moins chère avec une esthétique similaire à celle du Kiyo Pro, vous pouvez prendre son aîné. Le Razer Kiyo dispose d’une lumière annulaire intégrée qui améliore immédiatement la qualité de l’image. Son plus gros compromis est que vous devrez choisir entre 720p à 60FPS ou 1080p à 30FPS. Mais étant donné que cela ne coûte que 100 $ environ, ce n’est pas si mal.

Razer Kiyo Pro: Devez-vous l’acheter?

Source: Jennifer Locke / Android Central

Vous devriez l’acheter si …

Vous voulez une webcam qui filme en HDR Vous voulez une webcam qui offre des couleurs plus profondes Vous voulez une protection de confidentialité avec votre webcam Vous voulez ajuster votre champ de vision

Vous ne devriez pas acheter ça si …

Vous ne voulez pas dépenser une fortune Vous voulez une webcam qui tourne en 4K Vous cherchez quelque chose avec des fonctionnalités uniques

4 sur 5

Vous trouverez beaucoup de choses à aimer ici, mais vous pouvez également regarder son prix de 200 $ et ne pas être impressionné par ce qu’il propose. Il est à la fois facile et difficile de recommander ce produit. Je sais que c’est une interprétation contradictoire, mais je la maintiens. D’une part, vous avez une webcam vraiment géniale qui offre une excellente image avec des couleurs profondes. De l’autre, vous pouvez trouver des webcams similaires qui font 1080p à 60FPS pour beaucoup moins de 200 $.

En fin de compte, vous saurez ce que vous recherchez dans une webcam, que vous décidiez d’acheter celle-ci ou celle-ci. C’est vraiment génial; Je ne suis tout simplement pas sûr que ce soit 200 $ super.

Razer Kiyo Pro

En bout de ligne: La Razer Kiyo Pro est une excellente webcam pour les streamers de jeux, en particulier ceux qui travaillent sous différents éclairages. Bien qu’il ne se démarque peut-être pas sur le marché, il s’agit d’une mise à niveau importante par rapport à son prédécesseur.

