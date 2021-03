Examen de l’adaptateur de voyage Samsung 45W: une charge à l’épreuve du temps n’est pas bon marché

Choisir les meilleurs accessoires de chargement de téléphone n’est pas une tâche facile de nos jours, avec les différentes normes et protocoles utilisés pour une charge rapide. Mais il est de plus en plus important de se familiariser avec l’industrie des accessoires de chargement, car les smartphones haut de gamme commencent à être expédiés sans chargeur dans la boîte.

Si vous recherchez un adaptateur pour alimenter votre dernier smartphone de la série Samsung Galaxy S21, les accessoires officiels sont le point de départ logique. Bénéficiant d’une puissance de 45 W, l’adaptateur de voyage Super Fast Charging 2.0 de Samsung est capable de charger n’importe quel smartphone Galaxy et plus encore. Il convient également aux tablettes et même aux ordinateurs portables. Plongeons-nous dans Autorité Android Évaluation de l’adaptateur de voyage Samsung 45W.

Ce que vous devez savoir sur l’adaptateur de voyage Samsung 45 W

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Adaptateur de voyage Samsung SuperFast Charging 2.0 (45 W): 50 $ / 39 £ / 50 € / Rs. 2 999

En tant qu’accessoire officiel, l’adaptateur de voyage 45 W de Samsung est proposé dans une sélection de variantes de prises pour une utilisation dans le monde entier. Il est disponible dans les options blanc et noir (dans certaines régions). L’adaptateur ne comporte pas de type de prise interchangeable, il est donc fixe pour la région d’achat.

Samsung inclut un câble USB-C vers USB-C d’un mètre dans la boîte, qui est conçu pour prendre en charge jusqu’à 5 A de courant pour une charge rapide. Bien que le chargeur soit un peu plus gros que les modèles à faible puissance précédents, il est éminemment portable pour un produit 45W.

La caractéristique la plus importante de cet adaptateur particulier est la prise en charge de la norme de charge USB Power Delivery Programmable Power Supply (USB PD PPS). Il s’agit d’une exigence pour charger le Samsung Galaxy S21 et les autres combinés Galaxy de dernière génération à leur vitesse maximale. Les chargeurs qui ne prennent pas en charge USB PD PPS sont plafonnés à 15W plus lents avec les derniers téléphones de Samsung.

Alimentation USB

Modes d’alimentation programmables Modes d’alimentation USB 3.0 Adaptateur de voyage Samsung 45 W

Modes USB PD pris en charge 3,3 V – 11 V, 5 A

3,3 V – 16 V, 3 A

3,3 V – 21 V, 2,25 A 5V, 3A

9V, 3A

15 V, 3 A

20 V, 2,25 A

Nous avons testé les différents modes du chargeur pour vérifier la compatibilité. En plus de trois modes PPS jusqu’à 21 V, l’adaptateur peut également alimenter les gadgets USB Power Delivery 3.0 qui nécessitent des paramètres 5 V, 9 V, 15 V ou 20 V. En d’autres termes, ce chargeur prend en charge tous les gadgets USB Power Delivery nécessitant jusqu’à 45 W. Cela inclut les smartphones et combinés Samsung de la génération précédente d’un large éventail d’autres fabricants.

Ce qui est bon?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

L’adaptateur de voyage Samsung 45W prend en charge la dernière spécification PPS USB Power Delivery. Ce qui en fait un excellent achat à l’épreuve du temps pour les téléphones Samsung Galaxy, d’autres smartphones et même des tablettes rechargeables USB-C et certains ordinateurs portables. Pour garantir la compatibilité, nous avons chargé l’Apple iPhone 12 Pro Max, la tablette Surface X Pro de Microsoft et l’ordinateur portable Honor MagicBook Pro. Les résultats sont très bons.

Test de l’adaptateur de voyage Samsung 45 W Samsung Galaxy S21 Ultra Apple iPhone 12 Pro Max Microsoft Surface Book X Honorer MagicBook Pro Test d’alimentation USB 25 W / 25 W 18,7 W / 20 W 41 W / 60 W 41,8 W / 65 W Tension et courant 8,91 V, 2,82 A 8,95 V, 2,09 A 19,8 V, 2,06 A 19,8 V, 2,11 A Norme de charge USB PD PPS USB PD 3.0 USB PD 3.0 USB PD 3.0 Puissance du mur 30,8 W 22,4 W 47,9 W 48,9 W Efficacité énergétique 81,6%, bien. 83,5%, bien. 85,2%, très bien. 85,4%, très bien.

Vous bénéficierez de vitesses de charge rapides avec les gadgets USB Power Delivery traditionnels, y compris la série iPhone 12 à une puissance totale de 20 W et jusqu’à environ 42 W pour des appareils électroniques plus puissants. Cela rend l’adaptateur de voyage Samsung 45W adapté aux smartphones et tablettes, ainsi qu’à certains petits ordinateurs portables. Cependant, 45W prendra quelques heures pour charger complètement les ordinateurs portables de grande capacité, vous préférerez peut-être un chargeur 60W-100W.

Néanmoins, si vous recherchez un chargeur capable d’alimenter une large sélection des derniers gadgets USB-C, l’adaptateur de voyage 45 W de Samsung est un excellent choix.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Avec la dernière technologie de charge et des vitesses rapides à bord, le seul problème que j’ai avec le chargeur 45W de Samsung est le prix. 50 $, c’est un peu plus que ce que vous dépenserez pour un produit rival avec les mêmes spécifications. Voir le chargeur USB PD PPS Elecjet 45W beaucoup moins cher, par exemple. Certes, les chargeurs de qualité avec les bonnes spécifications pour les produits phares de Samsung Galaxy ne sont pas encore courants. Mais à moins que vous ne puissiez obtenir le chargeur à un prix réduit, vous payez certainement une prime Samsung ici.

L’absence de prises régionales interchangeables, de plus en plus courantes dans les produits concurrents, est également un inconvénient notable. Surtout pour une prise marquée comme un adaptateur «de voyage».

De même, environ 50 $ vous rapporteront souvent deux ports USB de produits tiers. La possibilité de charger deux téléphones à la fois tirerait le meilleur parti des capacités de 45W du chargeur. Si vous prévoyez de ne charger qu’un seul smartphone de la série Galaxy S21, l’adaptateur de voyage 25 W de Samsung vous couvre tout aussi bien pour la moitié du prix. Si vous n’avez pas besoin de la prise en charge USB PD PPS pour charger vos gadgets, un multi-chargeur offrira également un meilleur rapport qualité-prix.

Examen de l’adaptateur de voyage Samsung 45W: Dois-je l’acheter?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Si vous recherchez un chargeur Samsung officiel adapté à plus que des smartphones, alors ce produit est fait pour vous. L’adaptateur de voyage Samsung 45W arbore les dernières normes de charge pour charger rapidement l’ensemble de son portefeuille de téléphones Galaxy, des smartphones d’autres marques, des tablettes et même des ordinateurs portables.

Si vous avez besoin d’un chargeur pour les gadgets USB-C gourmands en énergie, l’adaptateur de voyage 45 W de Samsung est un excellent choix.

Cependant, le modèle 45W est excessif pour ne charger que la plupart des smartphones. Le modèle 25W plus abordable de Samsung peut être mieux adapté aux clients du Galaxy S21. De même, ceux qui cherchent à charger des ordinateurs portables haute puissance ou plusieurs appareils à la fois peuvent trouver des produits plus adaptés sur le marché pour le même prix. Comme la station de charge à 4 ports RavPower Pioneer de 65 W.

Adaptateur de voyage à charge ultra-rapide Samsung 45 W Bénéficiant d’une puissance de 45 W, l’adaptateur de voyage Super Fast Charging 2.0 de Samsung est capable de charger n’importe quel smartphone Galaxy et plus encore.

Questions et réponses sur l’adaptateur de voyage Samsung 45W les plus populaires

Q: Recharge-t-il rapidement le Samsung Galaxy S21?

R: Oui, l’adaptateur de voyage 45 W de Samsung charge les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra à leur vitesse de 25 W. L’adaptateur charge également rapidement les autres smartphones Samsung Galaxy S et Note de la génération précédente à 25 W et 45 W pour certains modèles.

Q: Peut-il charger mon ordinateur portable ou ma tablette?

R: Oui. À condition que votre ordinateur portable prenne en charge la charge via un port UBS-C et USB Power Delivery. Il chargera jusqu’à 45 W, ce qui est raisonnablement rapide pour une tablette et adapté aux petits ordinateurs portables.