Examen de l’adaptateur secteur USB-C PD Elecjet 100W: puissance maximale

Les chargeurs GaN prennent rapidement le dessus sur le marché des accessoires de charge, emballant d’énormes quantités d’énergie dans des adaptateurs compacts et écoénergétiques. Ils alimentent un nouveau marché de chargeurs USB-C conçus pour répondre à tous vos besoins en énergie, des smartphones aux ordinateurs portables plus exigeants. L’adaptateur secteur Electjet 100W USB-C PD est l’une des prises les plus puissantes du marché GaN qui s’inscrit parfaitement dans cette catégorie. Nous avons mis l’adaptateur à l’épreuve pour savoir s’il s’agit d’un chargeur capable de répondre à tous vos besoins de charge rapide. Pour en savoir plus, consultez cette revue de l’adaptateur secteur USB-C PD Elecjet 100W.

Adaptateur secteur USB-C PD 100 W Elecjet

Ce que vous devez savoir sur l’adaptateur secteur USB-C PD Elecjet 100 W

Le chargeur 100 W d’Elecjet est conçu pour charger des gadgets USB-C exigeants prenant en charge la norme de charge USB Power Delivery. Une puissance de 100 W est suffisante pour répondre aux besoins des ordinateurs portables les plus exigeants du marché, y compris la gamme de MacBook d’Apple.

Avec deux ports USB-C – chacun capable de fournir jusqu’à 100 W de puissance – cet adaptateur est capable de charger plusieurs ordinateurs portables à la fois. Notez simplement qu’il n’y a pas de connecteurs USB-A ici, ce qui signifie pas de prise en charge des gadgets plus anciens qui reposent sur des normes tierces pour une charge rapide.

L’adaptateur USB-C Elecjet 100W mesure 66 x 66 x 32 mm (2,6 x 2,6 x 1,26 pouces) et pèse environ 80 g (2,82 onces). Il est exclusivement disponible en blanc avec des variantes de prises américaines et britanniques. Cependant, ces prises sont fixées en place et ne peuvent pas être remplacées. Elecjet ne fournit pas de câble USB-C dans la boîte.

Ce qui est bon?

Avec une puissance de 100 W et deux ports USB-C intégrés, l’adaptateur secteur USB-C PD Elecjet 100 W est conçu pour les gadgets gourmands en énergie et il le fait avec une excellente efficacité énergétique. J’ai enregistré en moyenne 84,6% de conversion de puissance mur-appareil lors du chargement de téléphones, d’ordinateurs portables et même des deux à la fois. C’est l’un des chargeurs les plus efficaces du marché.

Un seul smartphone ou ordinateur portable est alimenté jusqu’à 100 W depuis l’un des ports USB-C via le protocole USB Power Delivery. L’alimentation est fournie via 3A à 5V, 9V, 12V ou 15V, tandis que l’option de charge 20V prend en charge jusqu’à 5A de courant, bien que vous ayez également besoin d’un câble USB-C conçu pour gérer cette quantité de courant.

Test multi-appareil de l’adaptateur secteur USB-C PD Elecjet 100WSamsung Galaxy S21 Ultra + Apple iPhone 12 Pro MaxSamsung Galaxy S21 Ultra + Honor MagicBook ProMicrosoft Surface X Pro + Honor MagicBook ProPort USB-C 113.9W

8,70 V, 1,60 A 13,9 W

8,67 V, 1,60 A 40,5 W

19,4 V, 2,09 A Port USB-C 222,3 W

8,76 V, 2,54 A 41,6 W

19,7 V, 2,11 A41,6 W

19,7 V, 2,11 A Puissance tirée du mur 43,1 W65,2 W95,2 W Rendement de charge 83,9%, bon 85,0%, très bien 86,3%, très bon

Les capacités de charge multiple peuvent parfois être compliquées à comprendre. Heureusement, ce n’est pas le cas ici. Les deux ports USB-C descendent jusqu’à un maximum de 45 W de sortie chacun lors du chargement de deux appareils simultanément. C’est encore beaucoup pour charger rapidement les smartphones, les tablettes et les petits ordinateurs portables. Bien que l’équilibrage de puissance qui autorise jusqu’à 60 W à partir d’un port aurait rendu ce chargeur un peu plus idéal pour alimenter un ordinateur portable et un smartphone à la fois.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

L’adaptateur secteur USB-C PD Elecjet 100W peut gérer à peu près tous les périphériques USB-C que vous lui lancez. La seule exception concerne les tout nouveaux appareils prenant en charge la version USB PD PPS de la norme pour une charge rapide. La petite liste des appareils qui utilisent cette norme jusqu’à présent comprend les derniers smartphones Samsung Galaxy. Ces gadgets se chargent toujours, mais pas à leur vitesse maximale.

Deuxièmement, plus de puissance se traduit par des chargeurs plus gros, et bien que la prise d’Elecjet soit très compacte compte tenu de son emballage de 100 W de jus, elle est un peu lourde. Ce n’est pas un problème si vous avez l’intention de le laisser branché quelque part, mais combiné au manque de prises internationales interchangeables, ce n’est pas le meilleur compagnon de voyage.

Examen de l’adaptateur secteur USB-C PD Elecjet 100W: Dois-je l’acheter?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

L’adaptateur secteur USB-C PD Elecjet 100W est un chargeur solide pour les smartphones et les ordinateurs portables USB Power Delivery. Mais au prix de 50,99 $, il se situe tout à fait à l’extrémité supérieure du marché. En tant que tel, cela ne vaut vraiment la peine que si vous devez charger deux ordinateurs portables ou d’autres gadgets plus exigeants à la fois.

Une puissance de 100 W est excessive pour les smartphones qui se chargent via USB Power Delivery, mais si vous avez deux ordinateurs portables à charger, c’est un excellent choix.

Ceux qui recherchent un chargeur pour smartphone peuvent certainement trouver des produits moins chers. Une puissance de 100 W est excessive pour les smartphones qui se chargent via USB Power Delivery. La vaste gamme de chargeurs USB-C de 30 W à 45 W ou de concentrateurs de 60 W vous fera économiser quelques dollars.

Si vous avez besoin de ports USB-A pour des gadgets plus anciens, le chargeur PD 4 ports Aukey Omnia 100W se situe dans une fourchette de prix similaire et offre une configuration de charge plus flexible. Gardez à l’esprit que ce chargeur ne prend pas en charge la dernière norme USB PD PPS. Si vous recherchez quelque chose de plus évolutif, l’option X21 Pro d’Elecjet vous couvre, tout comme le pod PowerPort III de 65 W d’Anker.

Adaptateur secteur USB-C PD 100 W Elecjet

Avec deux ports USB-C, le protocole USB Power Delivery et une puissance de 100 W, l’adaptateur secteur USB-C PD Elecjet 100 W est équipé pour charger deux ordinateurs portables à la fois.