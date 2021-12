Examen de l’affichage intelligent Meta Portal Go : l’affichage portable de Facebook

Facebook veut désespérément être une entreprise de matériel informatique, et dans une certaine mesure, il semble réussir dans cette mission. L’Oculus Quest 2 est par exemple un excellent casque de réalité virtuelle. Mais ce n’est pas le seul matériel que la société mère de Facebook, Meta, fabrique. Le Meta Portal Go est conçu comme un écran intelligent portable qui facilite le chat vidéo avec la famille et les amis, et plus encore.

Le Portal Go offre un design relativement convivial, un logiciel facile à utiliser et est livré avec un couvercle pour la caméra frontale. Ainsi, vous n’avez pas nécessairement à vous soucier que Facebook vous surveille tout le temps. Mais devriez-vous obtenir un Meta Portal Go pour vous-même ? Ou optez pour quelque chose basé sur Google ou Amazon ? J’ai utilisé le Meta Portal Go pour le savoir.

Le Meta Portal Go offre un design qui a l’air généralement convivial et devrait s’adapter à n’importe quelle maison. L’appareil est recouvert d’un tissu sur les côtés et à l’arrière, avec une lunette noire autour de l’écran à l’avant. En haut, vous trouverez des boutons de volume et un bouton pour désactiver le microphone et éteindre la caméra. Il a une forme de coin, avec une façade inclinée – il est donc facile à placer près d’un mur, par exemple.

Il existe en fait deux façons d’éteindre la caméra sur le Portal Go. Il y a le bouton sur le dessus, plus il y a un couvercle physique pour l’appareil photo. Vous pouvez le faire glisser d’avant en arrière selon vos besoins. Cela fonctionne bien, et bien que cela ne supprime pas tous les soucis d’être suivi, cela aide au moins à garantir que vous n’êtes pas surveillé.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le Portal Go se charge avec un petit chargeur en forme de rondelle qui se place sous le bas de l’appareil. Il est relativement facile de placer le Portal Go sur le chargeur lorsque vous en avez besoin. Et, comme il ne se fixe pas magnétiquement ou ne se branche pas, vous pouvez le retirer en prenant simplement le Portal Go up. Le ramasser est encore plus facile grâce à la poignée à l’arrière. Le Go a également un bouton d’alimentation à l’arrière, même si vous ne l’utiliserez probablement pas beaucoup.

En général, j’aime le design du Portal Go. C’est sur la grande extrémité pour un affichage intelligent, avec un écran qui mesure 10 pouces. Cet écran a une résolution de 1280 x 800, ce qui n’est pas le plus détaillé, mais il a l’air bien. Vous pouvez regarder des vidéos occasionnelles sur cet écran, mais vous ne regarderez pas des films aussi attentivement que vous le feriez sur un téléviseur, donc je pense que l’écran est bon. Cela dit, je souhaite qu’il puisse devenir un peu plus lumineux.

Le logiciel du Portal Go est assez facile à naviguer, que vous souhaitiez écouter de la musique, regarder des vidéos ou discuter en vidéo. Le logiciel place généralement le chat vidéo au premier plan, ce qui vous permet de toujours placer vos contacts préférés sur l’écran d’accueil. C’est utile pour ceux qui utilisent déjà Facebook pour le chat vidéo.

Après quelques minutes d’inactivité, le Portal Go passe en mode ambiant, qui affiche un économiseur d’écran, l’heure, l’état de la batterie et la météo. Vous pouvez choisir d’utiliser vos photos dans ce mode ou simplement d’utiliser les images par défaut, qui tournent à travers différentes images de la nature. Pour réveiller l’appareil, appuyez simplement sur l’écran. Ensuite, vous pourrez parcourir vos contacts et applications.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

La sélection d’applications n’est pas terrible, mais ce n’est pas incroyable. Vous aurez accès à des choses comme Zoom, Spotify et plus encore. Mais d’autres sont simplement des pages Web mises en signet qui apparaissent comme des applications sur l’écran d’accueil. C’est un moyen décent de contourner la sélection limitée d’applications, mais ne fonctionne pas aussi bien qu’une application native l’aurait fait. Vous pouvez épingler le site Web de votre choix pour un accès rapide, ce qui est bien.

Le Portal Go a un navigateur intégré, qui fonctionne plutôt bien. J’ai pu naviguer sur le web sans problème. Bien que le clavier intégré ne soit pas le moyen le plus simple de naviguer sur le Web, il faut s’y attendre de toute façon.

Bien que Portal Go fonctionne avec de nombreux services Facebook, il ne fonctionne étonnamment pas avec tous. Vous ne pouvez pas simplement parcourir votre flux Facebook et il n’y a pas d’application Instagram dédiée. C’est un peu étrange pour un appareil fabriqué par Facebook, et même si vous ne vous tourneriez probablement pas vers cet appareil pour les médias sociaux de toute façon, vous devriez toujours pouvoir y accéder.

Vous pouvez également contrôler l’appareil avec votre voix, en utilisant Hey Portal comme mot de réveil. J’ai trouvé l’appareil pour répondre très rapidement à mes demandes, et bien que ce ne soit pas l’assistant le plus performant, il fonctionne bien pour ce qu’il peut faire. Il prend également en charge Alexa, vous pouvez donc utiliser Alexa pour contrôler tout ce que l’assistant de Portal ne peut pas.

Bien sûr, l’un des aspects les plus importants du Portal Go est peut-être la qualité de sa caméra. L’appareil photo du Portal Go est un appareil photo de 12 mégapixels. Mieux que son matériel, cependant, est son logiciel. Il peut effectuer un panoramique et un zoom lorsque vous vous déplacez dans le cadre, vous aidant à rester devant et au centre même si vous cuisinez, par exemple. Cela fonctionne plutôt bien et fonctionne de la même manière que la fonction Center Stage d’Apple. Les couleurs sont généralement relativement vives, tandis que les détails sont nets.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les haut-parleurs sont également solides. Ils peuvent devenir relativement bruyants et offrir un profil sonore relativement profond dans l’ensemble, en particulier pour une écoute de musique plus décontractée. Cependant, comme il ne prend pas en charge Apple Music, je ne l’ai pas beaucoup utilisé pour la musique.

Le Meta Portal Go peut durer assez longtemps avant de devoir être rechargé, mais vous voudrez toujours le garder sur sa base lorsque vous ne l’utilisez pas. Vous pouvez le ramasser et le transporter pendant la journée, mais il ne durera pas plus de deux jours environ avant d’être à court de jus. Si vous laissez l’appareil sur sa station d’accueil la nuit, tout devrait bien se passer.

Peur de Facebook

Cet appareil s’appelle désormais « Meta Portal Go » au lieu de « Facebook Portal Go ». Mais c’est toujours un produit Facebook. Cela peut inquiéter certains, et à juste titre.

Heureusement, au moins certains de ces soucis ont été résolus par Meta. Il y a une couverture physique pour la caméra, vous savez donc que Facebook ne vous regarde pas. Bien que vous deviez faire partiellement confiance au bouton de sourdine du microphone, c’est mieux que rien.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il n’y a pas grand-chose à faire pour résoudre les autres problèmes de cet appareil seul. Par exemple, vous pourriez ne pas vraiment apprécier le rôle de Facebook dans la propagation de la désinformation en ligne. Ou, vous pouvez vous inquiéter des types de données d’activité que l’appareil collecte. Vous devez parcourir les paramètres de l’appareil et configurer l’appareil en fonction de ce que vous voulez des paramètres.

Conclusion

Le Meta Portal Go est un écran intelligent solide qui fait bien des choses. Le chat vidéo fonctionne plutôt bien, le logiciel est facile à naviguer et l’appareil sonne plutôt bien. Ce n’est pas parfait. Ce n’est pas l’appareil le plus intelligent du marché, et bien qu’il fonctionne avec Alexa, si vous êtes dans les écosystèmes Google ou Apple, vous n’avez pas de chance. Mais si vous utilisez Alexa et que vous voulez un peu plus de Facebook dans votre vie, le Meta Portal Go est une option solide.

La compétition

Il y a beaucoup de concurrence dans l’espace d’affichage intelligent, à la fois de Google et d’Amazon. En fin de compte, ils peuvent offrir une meilleure expérience à un prix inférieur. D’Amazon, il y a l’Echo Show 8, qui a un écran légèrement plus petit mais qui ne coûte que 95 $. Ou vous pouvez obtenir l’Echo Show 10, qui a la même taille d’affichage, un écran rotatif et des fonctionnalités plus avancées.

De Google, vous pouvez obtenir le Nest Hub, pour aussi peu que 60 $, ou vous pouvez obtenir le Nest Hub Max, qui coûte 190 $ au moment de la rédaction de cet article.

Dois-je acheter le portail Facebook Go ?

Oui, mais seulement si vous souhaitez approfondir l’écosystème de Facebook. Sinon, procurez-vous quelque chose d’Amazon ou de Google.

