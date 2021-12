Examen de l’appareil elliptique SOLE et de l’application STUDIO : une expérience de fitness connectée

SOLE Fitness fabrique une variété de machines d’équipement de fitness à domicile de haute qualité, y compris la machine elliptique que j’ai testée. Une machine elliptique est une machine cardio avec des poignées que vous poussez et tirez et des pédales qui se déplacent dans un mouvement circulaire pour un entraînement cardio fluide et sans impact sur tout le corps. STUDIO est une application de studio de fitness à domicile sur votre meilleur iPhone qui comprend plus de 3 000 cours dirigés par un instructeur qui fonctionnent avec un certain nombre d’appareils de fitness ou sans aucun équipement.

Les deux sociétés se sont associées pour créer une expérience de remise en forme intelligente qui vous aide à atteindre vos objectifs sans quitter votre maison. Des tonnes de cours dirigés par une variété d’instructeurs, des classements où vous rivalisez avec d’autres utilisateurs et des récompenses peuvent vous motiver à travailler plus dur et à transpirer davantage.

Examen de la machine elliptique SOLE et de l’application STUDIO :

Machine elliptique SOLE E25

En bout de ligne : Obtenez un excellent entraînement cardio qui ménage les articulations avec la machine elliptique SOLE E25. L’ajout de l’application STUDIO ajoute de la motivation pour travailler encore plus dur.

Le bon

Excellent entraînement cardio Une conduite fluide et confortable sans impact Se connecte à une application motivante

Le mauvais

Vous voudrez utiliser un moniteur de fréquence cardiaque Pas bon marché Pas pour les utilisateurs de plus de 350 livres

Appareil elliptique SOLE et application STUDIO : Prix et disponibilité

La machine elliptique SOLE E25 peut être achetée sur Amazon, Dick’s Sporting Goods ou directement auprès de SOLE Fitness. Il se vend 1 800 $ mais se vend actuellement 1 300 $ sur Amazon ou 1 000 $ chez Dick’s et SOLE. Les frais de montage optionnels sont en sus.

L’application STUDIO est téléchargeable gratuitement. Les propriétaires de machines SOLE bénéficient d’un abonnement d’essai gratuit d’un mois. Après cela, l’abonnement coûte 20 $ par mois ou 200 $ par an.

Appareil elliptique SOLE et application STUDIO : quoi de bien

Dans l’ensemble, l’expérience d’utilisation conjointe de la machine elliptique SOLE E25 et de l’application STUDIO a été plutôt bonne. La machine elle-même est de meilleure qualité que la machine elliptique qui m’a fait passer la quarantaine. L’application se connecte directement à la fois à la machine elle-même via Bluetooth et à votre moniteur cardiaque (ou Apple Watch). Bien que vous puissiez utiliser une Apple Watch pour mesurer votre fréquence cardiaque, l’utilisation d’un moniteur cardiaque séparé vous donne une lecture plus fréquente. Une fois que vous êtes tous connectés, choisissez l’un des cours à la demande et lancez-le ! L’instructeur vous dira à quel niveau régler votre machine et à quel point vous devez la pousser. Certaines classes incluent également des segments d’haltérophilie hors machine. La musique populaire joue en arrière-plan pour ce coup de pouce supplémentaire.

Au fur et à mesure que vous vous entraînez, vous verrez vos métriques sur l’écran de votre iPhone et vos concurrents en bas de l’écran. Étant donné que les cours ne sont pas en direct, les concurrents que vous voyez sont des personnes qui ont déjà suivi le cours. Votre fréquence cardiaque est mesurée par rapport à ces autres personnes au même moment de la classe. Avec votre fréquence cardiaque, vous gagnez des Fitcoins, que vous collectez et que vous pouvez éventuellement échanger contre des récompenses et des marchandises réelles. La fréquence cardiaque est utilisée pour gagner des Fitcoins plutôt que le nombre de miles, par exemple, car c’est un bon équilibre entre les débutants et les amateurs de fitness avancés.

Alors que les classements sont configurés comme une compétition entre vous et d’autres utilisateurs, vous pouvez également discuter et vous connecter avec d’autres utilisateurs au sein de l’application. Après avoir suivi un cours, vous pouvez publier votre entraînement. Les gens peuvent réagir à votre message et vous encourager. Vous pouvez former une « tribu » au sein de l’application, ce qui permet à une grande communauté de se sentir plus petite.

Le partenariat entre SOLE et STUDIO vous aide à vous mettre en forme avec des cours dirigés par un instructeur à la maison

Vous pouvez connecter l’application STUDIO à un certain nombre d’appareils de fitness SOLE en plus de l’elliptique, tels que des tapis roulants, des vélos et des rameurs. Il existe également un certain nombre de cours que vous pouvez suivre sans machine, tels que le yoga, la sculpture, la boxe, les étirements, la méditation, la force et même des séances d’entraînement en plein air. De nouvelles classes sont ajoutées chaque semaine.

La machine elliptique SOLE E25 a un cadre en acier robuste soutenu par une garantie à vie, 20 niveaux de résistance, 20 niveaux d’inclinaison, des pédales conçues par un physiothérapeute, un volant d’inertie de 20 livres et un rapport de démultiplication élevé pour un entraînement en douceur, haut-parleurs audio Bluetooth, USB port de charge et deux « étagères » différentes où vous pouvez placer votre iPhone et iPad. Vous pouvez bien sûr utiliser le vélo elliptique sans l’application. Il y a des moniteurs de pouls dans les poignées fixes si vous ne souhaitez pas utiliser un moniteur de fréquence cardiaque ou une Apple Watch.

Appareil elliptique SOLE et application STUDIO : ce qui ne va pas

Étant donné que l’application se connecte à la fois à la machine et à votre Apple Watch ou à un moniteur de fréquence cardiaque (mais pas aux deux à la fois), il m’a fallu un peu d’essais et d’erreurs pour déterminer quel était le meilleur moyen de se connecter. J’ai trouvé que ce qui fonctionnait le mieux pour moi était de connecter un moniteur de fréquence cardiaque et la machine elliptique à l’application, et de démarrer un entraînement sur mon Apple Watch en même temps. De cette façon, je reçois un crédit complet pour mon entraînement à la fois dans l’application STUDIO et dans l’application Apple Fitness. Toutes mes métriques s’affichent sur l’écran de l’application STUDIO et je peux gagner des Fitcoins et concourir dans les classements.

Si je connecte l’Apple Watch à l’application STUDIO plutôt qu’au moniteur de fréquence cardiaque, je ne parviens pas à démarrer un entraînement sur mon Apple Watch et je n’obtiens pas un crédit complet dans Apple Fitness. Personnellement, je préférerais ne pas avoir à utiliser un moniteur de fréquence cardiaque séparé car j’ai cette Apple Watch qui mesure très bien ma fréquence cardiaque (bien que toutes les 10 secondes par rapport au moniteur de fréquence cardiaque qui la mesure toutes les secondes.)

Le prix va être prohibitif pour certains, avec la machine SOLE elle-même coûtant environ un grand et l’abonnement STUDIO coûte encore 20 $/mois ou 200 $/an. Cela s’additionne. Pourtant, c’est moins cher que de nombreux abonnements à un gymnase et il est certainement pratique de s’entraîner à la maison. Il convient de noter que la machine est conçue pour les utilisateurs jusqu’à 350 livres.

Appareil elliptique SOLE et application STUDIO : Compétition

Peloton a été le premier concurrent qui m’est venu à l’esprit. Peloton offre un certain nombre d’avantages tels que des cours en direct pour une sensation plus communautaire. Cependant, Peloton n’a que deux types d’options de machine, vélo ou tapis roulant, bien qu’il existe de nombreux entraînements hors machine parmi lesquels choisir. Les machines Peloton coûtent bien plus de deux fois plus que les machines SOLE, et les abonnements Peloton commencent à environ le double du coût de l’application STUDIO.

Apple Fitness Plus propose des tonnes de cours de fitness de toutes sortes (mais pas pour la machine elliptique) et une superbe intégration avec l’Apple Watch. Côté prix, c’est environ la moitié du coût de l’abonnement STUDIO ou moins puisqu’il est inclus dans l’abonnement Premier Apple One. Cependant, il manque la concurrence/la communauté. Vous n’êtes en compétition qu’avec vous-même.

Appareil elliptique SOLE et application STUDIO : faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un entraînement cardio sans impact Vous voulez qu’une communauté de fitness vous rivalise et vous motive Vous voulez des tonnes de cours dirigés par un instructeur à la demande avec de nouveaux ajoutés chaque semaine

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous préférez les cours en direct à domicile ou en salle de sport Vous avez un budget serré Vous pesez plus de 350 livres

La machine elliptique SOLE et l’application STUDIO sont idéales pour tous ceux qui recherchent un entraînement cardio sans impact, des cours dirigés par un instructeur et une communauté de fitness pour vous garder motivé pendant que vous vous entraînez à la maison. Cependant, ce n’est pas pour les budgets les plus serrés ou pour toute personne de plus de 350 livres. Si vous recherchez des cours en direct comme ceux de Peloton, ou si vous préférez aller à la salle de sport, alors ce combo n’est pas pour vous.

Le partenariat entre SOLE et STUDIO offre une solution à prix moyen pour les personnes cherchant à se mettre en forme avec des cours dirigés par un instructeur à domicile. La machine elliptique SOLE E25 est une machine de cardio sans impact de haute qualité pour tout le corps. L’application STUDIO est un « studio de fitness boutique à domicile » avec des milliers de cours à la demande. L’utilisation des deux avec un moniteur de fréquence cardiaque vous permet de vous connecter et de rivaliser avec d’autres utilisateurs et de gagner des Fitcoins qui peuvent être échangés contre des récompenses réelles.

