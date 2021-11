Examen de l’application : trouvez votre animal de compagnie perdu avec l’IA

La technologie est alimentée par un algorithme d’apprentissage automatique avancé qui améliore constamment le taux de précision avec l’ajout de plus de photos à sa base de données.

De nos jours, il existe une application pour à peu près tout. Nous ne sommes pas ici pour parler de la dernière application de productivité d’entreprise ou d’une application pour les achats en ligne ; il existe une application mobile gratuite de haute technologie basée sur l’IA qui offre un service perdu et trouvé qui aide les utilisateurs à retrouver leurs animaux de compagnie disparus avec seulement une photo de l’animal. La nouvelle application, appelée ForPaws, de MARS Petcare (une entreprise leader d’aliments pour animaux de compagnie) utilise une technologie de reconnaissance faciale sur mesure pour aider un large réseau d’amoureux des animaux de compagnie (parents et sauvetage d’animaux dans votre ville) à identifier, localiser et réunir rapidement les animaux perdus avec Leurs familles.

L’application utilise une photo récente de l’animal pour créer un Smart ID qui lui est propre. Dans le cas malheureux où un animal de compagnie disparaît, ForPaws peut utiliser la photo pour mettre en évidence les caractéristiques faciales et visuelles uniques de l’animal, aidant ainsi les membres du réseau ForPaws à connecter les animaux perdus avec leurs familles. La technologie est alimentée par un algorithme d’apprentissage automatique avancé qui améliore constamment le taux de précision avec l’ajout de plus de photos à sa base de données.

À chaque saison des fêtes, de nombreux animaux de compagnie ont tendance à avoir peur et à s’enfuir à cause de l’éclatement de craquelins et d’autres bruits forts associés aux festivités. Avec l’aide de ForPaws, les propriétaires d’animaux sur le réseau peuvent s’appuyer sur l’analyse d’image basée sur l’IA de l’application pour retrouver leur animal disparu. De même, les personnes qui rencontrent un animal de compagnie perdu peuvent prendre une photo et trouver une correspondance sur l’application si un autre utilisateur recherche cet animal. L’application est initialement lancée à Bangalore et fournira ce service d’abord pour les chiens avant de s’étendre à plus de villes et d’inclure plus d’animaux de compagnie tels que les chats.

Personnellement, c’est une application très réfléchie, conviviale et facile à naviguer. Il est assez simple de s’inscrire et de commencer. Il offre une expérience en ligne fluide et je pense que ce sera d’une grande aide pour les propriétaires d’animaux. Un téléchargement indispensable pour les amoureux inconditionnels des animaux de compagnie sur Google Play Store.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.