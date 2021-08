Examen de l’art encadré de l’iPhone et de l’Apple Watch

in

Les fans d’Apple ont tendance à accumuler de vieux produits dans leurs maisons, probablement sur une étagère ou dans un tiroir ramassant la poussière. Plutôt que de laisser l’histoire d’Apple devenir des objets indésirables pour la collecte de la poussière, Grid Studio vise à les transformer en décoration murale artistique.



Grid Studio, dont le slogan est “Chaque classique mérite d’être encadré”, prend les produits Apple et les décompose composant par composant, en les plaçant dans des cadres magnifiquement étiquetés, soignés et organisés pour votre maison ou votre bureau qui respectent magnifiquement les appareils ‘ dessins complexes.

Grid Studio propose une sélection d’iPhones d’ancienne génération, le plus prisé étant l’iPhone original en édition limitée. Grid Studio ne propose que 999 des iPhones originaux dans sa collection de cadres, et chaque cadre est livré avec une plaque spéciale qui vous permet de savoir quelle unité parmi les 999. Dans mon cas, j’ai reçu le 197e cadre.



Chaque cadre est étiqueté avec les noms de nombreux composants, mais aussi d’autres ajouts très appréciés tels que leurs dimensions. De plus, bien que les cadres soient livrés avec un couvercle en plastique transparent, ils peuvent être retirés, ce qui vous permet de toucher directement les différents composants. Si vous le faites, cependant, sachez que les composants à l’intérieur sont des collecteurs de poussière et peuvent être difficiles à nettoyer.



Pour cet examen, Grid Studio a envoyé non seulement l’iPhone‌ de première génération, mais également l’iPhone‌ 3GS, l’‌iPhone‌ 4S, l’iPhone‌ 5 et l’Apple Watch d’origine. Outre chaque cadre comportant un appareil différent, leur conception est très similaire. Chacun porte le nom de l’appareil à côté d’un court paragraphe expliquant son introduction et son histoire.



Chaque appareil de la collection est authentique, tout comme chaque pièce en panne, y compris l’écran, la carte logique, le haut-parleur et les caméras. Les seules exceptions sont les batteries, qui, pour des raisons de sécurité, sont des répliques. Au-delà du niveau de détail au sein des cadres eux-mêmes, Grid Studio prend également en compte l’emballage.



Tous les emballages des cadres comprennent des glyphes soignés d’iPhones, du Mac d’origine et de l’iPod. Avec le cadre ‌iPhone‌ d’origine, cependant, Grid Studio inclut des éléments spéciaux supplémentaires. Plus particulièrement, le cadre ‌iPhone‌ original est livré avec une chronologie imprimée de l’histoire de l’iPhone‌, y compris des images pliables en 3D de Steve Jobs et des informations pour tous les modèles actuels. La qualité de l’impression est superbe, avec une excellente finition brillante.

Conclusion



Ce qui est certain, c’est que Grid Studio a pris en compte tous les détails possibles, non seulement pour déconstruire et encadrer une gamme de produits Apple, mais aussi dans l’expérience à partir de l’arrivée de votre colis. Pour tous ceux qui aiment les produits Apple ou qui souhaitent simplement montrer l’évolution des produits au fil des ans pour eux-mêmes ou en cadeau, Grid Studio offre sans aucun doute un excellent moyen de le faire.

Comment acheter



Sur son site Web, Grid Studio propose des cadres pour la plupart des iPhones d’Apple, y compris le iPhone‌ X, l’iPhone SE de première génération, le ‌iPhone‌ 5S, le ‌iPhone‌ 8, et plus encore. Le prix varie en fonction de l’importance et de la rareté des appareils. Par exemple, le cadre ‌iPhone‌ d’origine coûte 599 $ ; cependant, comme indiqué ci-dessus, Grid Studio propose une offre limitée de l’iPhone‌ d’origine et il est actuellement répertorié comme épuisé.

Les cadres pour les autres modèles ‌iPhone‌ sont généralement au prix de 169 $ et plus, bien que Grid Studio organise actuellement une vente. L’Apple Watch Series 0, ainsi que l’iPod touch, sont également disponibles, tout comme un assortiment d’autres smartphones et systèmes de jeu portables.