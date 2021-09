Examen de l’aspirateur robot Roborock S6 MaxV: cher mais puissant

Les aspirateurs robotiques s’améliorent de plus en plus, mais pour vraiment nettoyer vos sols, vous devez toujours dépenser de l’argent. Roborock est l’un des meilleurs joueurs du jeu et son dernier modèle, le Roborock S6 MaxV, coûte 750 $ lorsqu’il n’est pas en vente. Ce n’est pas bon marché.

Les meilleurs aspirateurs robotiques de nos jours offrent des systèmes intelligents d’évitement d’obstacles, une aspiration puissante et même la possibilité d’effectuer une vadrouille de base. Bien sûr, nous ne nous attendons toujours pas à ce qu’ils nettoient les déversements graves. Kevin de The Office n’aurait probablement pas pu en utiliser un après avoir renversé son chili. Mais un excellent aspirateur robotique peut faire tout le travail quotidien pour garder vos sols d’une propreté éclatante.

Le Roborock S6 MaxV justifie-t-il son prix ? Je l’utilise depuis quelques semaines maintenant pour le savoir.

Conception Roborock S6 MaxV

Le Roborock S6 MaxV n’est pas très unique dans sa conception, mais il n’est pas non plus moche – et il devrait avoir l’air à l’aise dans n’importe quelle… maison. L’aspirateur est entièrement fabriqué en plastique noir, bien qu’il n’ait pas l’air trop bon marché ou trop faible. Bien sûr, nous n’avons pas testé l’aspirateur, votre kilométrage peut donc varier.

Avant du Roborock S6 MaxV. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Bien que d’apparence décente, le vide est relativement grand. Il mesure 13,8 pouces de large et 3,8 pouces de haut, ce qui le rend plus grand que de nombreuses autres options. Ce n’est pas beaucoup plus grand cependant, et la plupart devraient toujours pouvoir trouver une place pour l’appareil dans leur maison.

Sur le dessus de l’aspirateur, outre le capteur LiDAR de l’appareil, vous trouverez trois boutons. Il y en a un pour l’alimentation, un pour le nettoyage des taches et un pour la connexion de l’appareil. Les boutons permettent de dire facilement à l’aspirateur quoi faire sans avoir besoin d’ouvrir l’application. Vous pouvez également ouvrir une partie du haut de l’aspirateur pour nettoyer la grande poubelle, ce qui est très pratique. Sur le devant de l’appareil se trouvent deux caméras, que la caméra utilise pour naviguer.

Haut du Roborock S6 MaxV. Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’arrière de l’aspirateur est l’endroit où vous fixerez le tampon de vadrouille et insérerez le réservoir d’eau. Le réservoir d’eau peut rester attaché à l’aspirateur tout le temps. Roborock note que vous devez vider le réservoir une fois le processus de nettoyage terminé.

Le quai est relativement compact et est fait du même plastique que l’aspirateur lui-même.

Configuration et application Roborock S6 MaxV

La configuration du Roborock S6 MaxV est très simple. Vous commencerez par déballer physiquement la boîte et brancher la station d’accueil au mur. Ensuite, placez la poubelle et le réservoir d’eau dans l’aspirateur et placez-le sur le chargeur.

Vous voudrez également configurer l’appareil dans l’application. C’est un processus assez standard, impliquant la création d’un compte et la connexion de l’aspirateur au réseau Wi-Fi de votre maison.

Une fois qu’il est configuré, vous pouvez faire une série de choses à partir de l’application elle-même. La première fois que vous nettoyez vos sols, votre robot utilisera les caméras et le capteur LiDAR pour créer une carte de la maison. Ensuite, il calculera le meilleur chemin et le suivra pour nettoyer votre maison lorsqu’il nettoie.

Cette carte sert aussi à d’autres fins. Vous pouvez envoyer l’aspirateur à un endroit spécifique sur la carte pour nettoyer les taches, ce qui peut aider en cas de déversements aléatoires. De plus, vous pouvez diviser votre maison en pièces et lui dire de ne nettoyer qu’une pièce ou une zone. Enfin, vous pouvez définir des zones interdites dont vous ne voulez pas que l’aspirateur s’approche. Par exemple, si vous ne voulez pas que l’aspirateur heurte une table avec une antiquité dessus, vous pouvez lui dire d’éviter cette zone.

Il existe également des tonnes de paramètres et de fonctionnalités dans lesquels vous pouvez vous plonger. Vous pouvez programmer l’aspirateur pour qu’il nettoie automatiquement à une certaine heure, ou vous pouvez même le contrôler à distance. Et, en utilisant les caméras de l’aspirateur, vous pouvez voir exactement ce qui est nettoyé à tout moment.

En parlant des caméras, Roborock dit que les images sont traitées sur l’aspirateur lui-même et ne sont jamais stockées ni envoyées dans le cloud. Maintenant, évidemment, si vous activez le mode de visualisation à distance, la vidéo est envoyée dans le cloud. Mais c’est une fonctionnalité facultative, et vous pouvez la désactiver à tout moment.

Aspirateur Roborock S6 MaxV

Selon Roborock, le S6 MaxV offre 25 % de puissance d’aspiration en plus que le S6 standard. C’est grâce au fait que le vide est capable de 2 500 Pa d’aspiration. Pendant qu’il passe l’aspirateur, vous pouvez voir le chemin parcouru par l’aspirateur, combien de temps il nettoie et combien de batterie il lui reste. Généralement, j’ai trouvé le vide pour choisir des chemins efficaces qui avaient du sens.

En règle générale, à la fois dans le nettoyage quotidien et dans les dégâts par étapes pour les tests, l’aspirateur nettoyait assez efficacement. L’appareil nettoyait toujours la majorité de la poussière et de la saleté, et même s’il laissait de la farine dans une situation simulant un désastre de cuisson, il faisait toujours du bon travail et nettoyait facilement le reste lors d’un deuxième passage.

L’appareil l’a fait aussi silencieusement. Je recommande généralement de programmer les nettoyages lorsque vous êtes absent, juste pour des raisons de commodité. Mais, par exemple, je pouvais à peine l’entendre nettoyer en bas quand j’étais en haut. Vous ne pourrez pas regarder la télévision dans la même pièce que l’aspirateur nettoie, mais ce n’est pas surprenant et n’indique pas un aspirateur trop bruyant.

Boutons du Roborock S6 MaxV. Source de l’image : Christian de Looper pour .

La technologie de détection d’obstacles à bord était un peu terne. L’aspirateur a aspiré des lacets et traîné une chaussure une fois, malgré le fait qu’il puisse utiliser l’IA pour dire qu’il y avait un spectacle dans la pièce. Vous voudrez faire un rangement général d’une pièce avant de passer l’aspirateur, si possible.

L’aspirateur a un mode tapis spécifique qui augmente l’aspiration, et encore une fois, il semble bien fonctionner. Il ne s’est jamais coincé sous les meubles, bien que d’autres critiques diffèrent, donc cela dépend peut-être davantage de la hauteur de mes meubles.

J’ai découvert que la grande poubelle pouvait facilement durer une semaine de nettoyage, avec des nettoyages programmés tous les quelques jours. L’autre entretien est également relativement minime, ce qui est certainement utile. Et, l’application vous aide à savoir quand effectuer la maintenance et quoi faire.

Vadrouille Roborock S6 MaxV

Comme mentionné, le Roborock S6 MaxV dispose également d’une fonction de nettoyage, ce qui peut s’avérer utile. La fonction de nettoyage est cependant pour le nettoyage quotidien. Vous ne voudrez probablement pas l’utiliser pour nettoyer un déversement grave et important.

Le tampon de vadrouille est très facile à attacher et à remplacer, et je l’ai nettoyé simplement en le mettant dans la laveuse et la sécheuse. Vous devrez l’attacher et le détacher à chaque fois que vous voudrez passer la serpillière, ce qui est un peu ennuyeux. Mais la plupart n’auront pas besoin de passer la serpillière à chaque fois qu’ils nettoient de toute façon. Lorsque vous voulez passer la vadrouille, vous devez également remplir le réservoir d’eau et vous ne devez pas utiliser de solution de nettoyage ou de savon avec cet aspirateur.

Avant du Roborock S6 MaxV. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Lorsque le mode tapis est activé, l’aspirateur peut détecter automatiquement le tapis pour augmenter l’aspiration. Malheureusement, il n’applique pas ces informations à la carte – et par conséquent, l’aspirateur n’évite pas le tapis lors du nettoyage. C’est assez ennuyeux, cependant, vous pouvez définir manuellement des zones sans vadrouille dans l’application. Cependant, cela pourrait devenir compliqué pour ceux qui ont des tapis plus petits.

J’ai trouvé la vadrouille pour nettoyer efficacement une pièce. Vous pouvez définir différents niveaux d’eau, entre bas, moyen et haut, bien que je le gardais généralement sur moyen.

Conclusion

Le Roborock S6 MaxV est un excellent aspirateur robotique, et bien que cher, il justifie son prix. L’aspirateur lui-même est puissant et l’application Roborock regorge de fonctionnalités qui peuvent vraiment vous aider. C’est particulièrement un excellent aspirateur pour ceux qui veulent une fonction de nettoyage qui fonctionne bien.

La compétition

Si vous ne vous souciez pas d’une fonction de nettoyage, il existe d’autres options. Notamment, le Shark IQ Robot Self-Empty XL R101AE est moins cher que le Roborock S6 MaxV. Il dispose d’un quai qui peut stocker la poussière et la saleté, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de changer les poubelles aussi fréquemment.

Pour ceux qui recherchent un 2-en-1, il vaut également la peine de considérer l’Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI. Il semble avoir une meilleure détection d’objets et dispose d’une détection automatique de tapis. Pourtant, le Roborock S6 MaxV est un excellent aspirateur qui nettoiera en profondeur la plupart des maisons.

Dois-je acheter le Roborock S6 MaxV ?

Oui. Le Roborock S6 MaxV est un excellent aspirateur, cependant, vous devriez également considérer l’Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI.

