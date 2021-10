Examen de l’aspirateur sans fil Roborock H7 : tout ce dont vous avez besoin

in

Les aspirateurs sont devenus beaucoup plus pratiques au cours des dernières années. Fini le temps où utiliser un aspirateur signifiait trimballer un énorme monstre à roues qui devait être branché sur une nouvelle prise de courant dans chaque pièce. Depuis que Dyson a dévoilé ses premiers aspirateurs sans fil, d’autres entreprises se sont efforcées de rivaliser et, par conséquent, nous avons maintenant des tonnes d’options d’aspirateurs sans fil puissants. L’un des plus récents est le nouvel aspirateur Roborock H7.

Roborock est peut-être mieux connu pour ses aspirateurs robotiques, mais il fait d’excellents aspirateurs sans fil. Le Roborock H7 est le meilleur de ces offres à ce jour, grâce à ses performances exceptionnelles, sa conception facile à utiliser et plus encore.

Mais le Roborock H7 n’est pas bon marché. À 499,99 $, cela prouve qu’il n’est toujours pas bon marché d’entrer dans le monde des aspirateurs sans fil. Vaut-il le prix? J’ai utilisé le Roborock H7 pour le savoir.

Conception Roborock H7

Le Roborock H7 est un aspirateur sans fil fourni avec une gamme d’accessoires, le tout dans un design relativement léger et facile à utiliser. L’aspirateur, en général, est facile à manœuvrer, ce qui signifie que vous ne devriez avoir aucune difficulté à nettoyer dans les coins et dans les espaces plus restreints.

L’aspirateur est livré en plusieurs morceaux, ce qui signifie qu’il existe de nombreuses façons de l’utiliser. Vous obtiendrez une brosse à épousseter, un suceur plat, un tube flexible, une brosse à tapis et une mini-brosse motorisée. Cela devrait être à peu près tous les outils dont vous avez besoin. Vous obtiendrez également un chargeur mural pour l’aspirateur, qui a des côtés magnétiques pour fixer et ranger tous ces accessoires lorsque vous ne les utilisez pas. C’est un excellent système et il fonctionne plutôt bien.

Ensuite, bien sûr, il y a le module principal, qui lui-même est plus léger qu’il n’y paraît. Il offre une fonctionnalité de type gâchette, bien que vous puissiez facilement le verrouiller en position marche avec un bouton sur la poignée, de sorte que vous n’ayez pas à maintenir constamment la gâchette enfoncée. Il y a aussi une petite gâchette pour ouvrir le bac à poussière et une gâchette pour retirer complètement la poubelle.

Il est très facile de s’y habituer et assez intuitivement conçu aussi. C’est aussi décemment élégant. Il ressemble toujours à un aspirateur, mais il est clairement bien construit et devrait avoir fière allure dans n’importe quelle maison.

Caractéristiques du Roborock H7

Le Roborock H7 n’est pas seulement bien conçu, il est également doté d’une gamme de fonctionnalités exceptionnelles. Certains d’entre eux sont liés à la commodité, tandis que d’autres ont un impact sur les performances.

Comme mentionné, l’aspirateur a une commande de verrouillage qui vous permet de le maintenir en marche sans maintenir la gâchette enfoncée. Ce bouton, cependant, peut également activer un verrouillage enfant, que vous activerez simplement en maintenant le bouton enfoncé.

Il y a un autre bouton sur l’appareil, qui alterne entre différents niveaux de puissance. Vous avez le choix entre trois niveaux de puissance (Eco, Standard et Max), et lorsque vous basculez entre eux, l’affichage se met à jour avec une estimation du temps restant, en fonction du mode que vous utilisez.

La batterie du Roborock H7 dure jusqu’à 90 minutes, bien que la durée de vie réelle de la batterie dépende du niveau de puissance que vous utilisez. J’ai passé l’aspirateur dans un condo de deux chambres à pleine puissance avec facilité et je n’ai jamais été sur le point de décharger la batterie. Je m’attends à ce que la plupart aient une expérience similaire – même ceux qui ont une maison beaucoup plus grande.

Généralement, lorsque vous nettoyez le tapis, de la poussière s’élève dans l’air, mais le Roborock H7 aide également à éviter cela. L’aspirateur a un filtre HEPA qui peut aspirer la poussière de l’air et la stocker dans la poubelle étanche. L’aspirateur est également livré avec un sac à poussière pour un vidage plus propre, bien que vous n’ayez pas à l’utiliser si vous ne le souhaitez pas.

Performances du Roborock H7

Le Roborock H7 offre un moteur de 480 W, et le résultat est qu’il peut facilement aspirer la plupart des dégâts sans problème. Je n’ai jamais eu à utiliser le mode le plus performant pour le nettoyage quotidien, et bien que je l’aie utilisé pour tester l’aspirateur pour cet examen, le mode standard était définitivement assez puissant. En fait, même le garder en mode Eco offre une expérience suffisamment puissante pour la plupart des poussières et des saletés. Si vous essayez d’aspirer la saleté des profondeurs de votre tapis, le mode Max vaut la peine d’être utilisé.

Il y a une différence de bruit entre les trois modes, et Max est de loin le plus bruyant. Pourtant, le vide dans son ensemble n’est pas trop bruyant.

Conclusion

Le Roborock H7 est un aspirateur puissant qui nettoie facilement les tapis encore plus épais avec beaucoup de poussière. Il est livré avec une gamme d’accessoires, se charge rapidement et dispose d’une batterie relativement grande qui devrait durer jusqu’à un nettoyage complet pour les maisons encore plus grandes. Ce n’est pas bon marché, mais si vous êtes prêt à dépenser de l’argent, vous adorerez absolument le H7.

La compétition

Peut-être que la plus grande concurrence vient de Dyson. Le Dyson Cyclone V10 mérite également d’être considéré, cependant, il est un peu plus lourd, n’a pas une autonomie aussi longue et n’offre pas le même niveau d’aspiration. En fin de compte, au prix de 500 $, le Roborock H7 est le meilleur aspirateur sans fil à obtenir.

Dois-je acheter le Roborock H7 ?

Oui. Le Roborock H7 est puissant, pratique et facile à utiliser.

