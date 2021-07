Examen de l’échange CoinEx – CRYPT TREND

in

Actuellement, ne pas avoir accès aux crypto-monnaies, même si vous y croyez ou non, serait passer à côté d’opportunités importantes. Nous savons que s’adapter au changement n’est pas facile, mais si vous lisez cet article ou cette page, vous le savez probablement déjà. Pour la même raison, nous souhaitons vous présenter un échange fiable pour mener à bien vos opérations. Nous vous présentons l’échange CoinEx et les avantages qu’il a à offrir.

Données de base CoinEx

nom: CoinEx

année de fondation: 2017

Dépôt minimum: Il n’a pas

Site Web: CoinEx.com

Fondé en décembre 2017, CoinEx peut être défini comme un fournisseur de services d’échange de crypto-monnaie mondial et professionnel. Actuellement, ils prennent en charge plusieurs langues telles que le chinois, l’anglais, le japonais, le coréen, le russe, etc. Ils offrent également des services commerciaux mondiaux dans plus de 100 pays.

Cette plateforme de trading décentralisée basée sur CoinEx Smart Chain, prend en charge l’algorithme de tenue de marché automatique et le mode carnet d’ordres traditionnel.

Convivialité

L’un de ses principaux avantages est qu’il rend le trading plus flexible et convivial avec les pratiques de transaction traditionnelles, offrant aux utilisateurs une interface d’exploitation hautement fonctionnelle, simple et facile à utiliser.

CoinEx fournit des services de trading et de couverture à fort effet de levier aux utilisateurs professionnels, y compris des contrats perpétuels, des prêts, entre autres. Des produits contractuels plus innovants et compétitifs sont également en préparation.

Les membres de l’équipe principale de CoinEx appartiennent à des sociétés Internet et financières de premier plan. Cela inclut des professionnels de la crypto-monnaie avec une riche expérience en R&D, opérations mondiales et services industriels. Avec son système de comparaison de trading propriétaire et son excellente expérience utilisateur, nous considérons CoinEx comme un échange de crypto-monnaie hautement sécurisé, stable et efficace pour les utilisateurs mondiaux.

Avantages supplémentaires de CoinEx

CoinEx sert les utilisateurs mondiaux avec des services d’échange 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils offrent également un support multilingue, un support communautaire solide et un service client professionnel. Vous avez également la possibilité de rejoindre leurs communautés mondiales pour échanger des idées avec des passionnés de crypto du monde entier.

Cet échange comprend également une protection de sécurité complète et un moteur de jumelage exclusif à grande vitesse. Grâce à cela, ils garantissent la stabilité sous le concours de milliers de commandes, dont chacune sera entre de bonnes mains.

En plus d’une excellente équipe de trading avec une vaste expérience dans la blockchain et l’industrie financière, CoinEx dispose d’une garantie de réserve de 100%.

Dépôts et retraits

En ce qui concerne les dépôts, si vous venez d’Amérique latine, vous n’avez pas à vous inquiéter, car CoinEx accepte les Fiats de la région pour acheter des crypto-monnaies. Quant aux dépôts de crypto-monnaie, ils sont autorisés et n’ont pas de frais ou de frais supplémentaires. Cependant, le montant minimum du dépôt varie d’une crypto-monnaie à l’autre, ainsi que les frais de retrait. La liste complète avec les données à cet égard peut être trouvée sur ce lien.

Les frais CoinEx Tx varient en fonction du niveau VIP et du niveau de tenue de marché. Le niveau VIP dépend de la détention de CET (jeton natif de la plateforme), tandis que le niveau de tenue de marché est basé sur le volume d’opérations.

Les frais d’utilisation réels sont déterminés par le nombre inférieur entre la remise VIP et la remise Market Maker. Les teneurs de marché sont ceux qui achètent ou vendent à un certain prix. Ils fournissent l’essence / la profondeur au marché. Pour plus d’informations sur ce point, nous vous recommandons de visiter leur site internet.

Commerce

L’inscription sur la plateforme est très simple. Vous pouvez le faire depuis votre ordinateur ou via l’application CoinEx. Il suffit de quelques minutes pour terminer l’ensemble du processus, à partir duquel vous pouvez déposer des fonds sur votre compte et commencer à effectuer des opérations.

Voici à quoi ressemble la plate-forme de contrat de l’échange CoinEx. Il vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin et est convivial. Source : CoinEx

Sur la plate-forme, ils ont plus de 300 paires de trading parmi lesquelles vous pouvez choisir. Ils ont également un large éventail d’options de crypto-monnaie que vous pouvez acheter ou vendre en temps réel. Et si vous rencontrez des problèmes dans le processus, vous disposez d’une équipe d’assistance disponible à tout moment, comme nous l’avons mentionné ci-dessus. Les contrats perpétuels ont également un large éventail de variétés parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Programme Ambassadeur

CoinEx propose un programme d’ambassadeurs pour gagner un revenu passif continu après avoir terminé des événements marketing et des tâches désignées. Le programme CoinEx Ambassador attribue jusqu’à 50% des frais de transaction générés par ses utilisateurs référés en tant que commission de parrainage.

Sources de revenus passives

Dans CoinEx, vous pouvez trouver des sources de revenus passifs, grâce à différents mécanismes proposés par la Bourse : prêts crypto, minage de participation et création automatisée de marché (AMM).

Conclusion

En général, un bon échange devrait offrir aux investisseurs du marché de la cryptographie des opportunités de générer des bénéfices importants en peu de temps, mais en toute sécurité. Par conséquent, après avoir analysé la plate-forme CoinEx, nous pouvons dire qu’elle est l’une des meilleures du marché pour effectuer des opérations avec ce type de produits. Si vous souhaitez nous rejoindre et l’essayer par vous-même, nous vous invitons à découvrir également les avantages de son programme d’ambassadeurs. Il s’agit de l’agent ambassadeur et de ses références.

