Examen de l’échange KuCoin – TREND CRYPT

Les avantages des crypto-monnaies pour ses utilisateurs peuvent sembler incomplets si l’importance du trading n’est pas prise en compte. Des milliers de personnes ont réussi leurs paris sur les différentes paires. Cependant, les risques sont grands en raison de plusieurs facteurs au sein de ce marché. Pour diminuer les risques de déception, les utilisateurs doivent choisir une plateforme adaptée. A cette occasion, une revue d’un important échange de crypto-monnaie est proposée, idéale pour échanger des tokens, KuCoin.

Données principales de l’échange KuCoin

Historique et processus KYC

Cette plate-forme a fait ses débuts sur le marché de la crypto en septembre 2017 et a son siège aux Seychelles. De même, sa facilité d’utilisation est internationale, c’est-à-dire qu’elle ne se limite pas à son utilisation dans son lieu d’origine. A noter que l’architecture technique de la plateforme a été créée en 2013.

D’autre part, il convient de noter que la plateforme respecte les protocoles de sécurité contre le blanchiment d’argent et autres délits. Pour ce faire, vous disposez de la modalité KYC ou rencontrez votre client. Avec cela, l’identité des utilisateurs est vérifiée pour éviter une utilisation illicite de l’échange.

Il est souligné que cette fonctionnalité est facultative. Cependant, ne pas vérifier le compte signifie qu’il y a des limitations. Ainsi, les utilisateurs non vérifiés ont une limite de retrait de 1 Bitcoin toutes les 24 heures. En ce qui concerne le trading, il n’y a pas de limites quotidiennes.

Importance de l’échange

Selon le portail CoinMarketCap.com, KuCoin, l’échange cible de cette revue, figure dans le top 5 des plus importants au monde. Cela en dit long sur le prestige de l’entreprise à côtoyer des géants comme Binance.

Dans le même temps, le fait que la plateforme dispose d’une interface simple devient important. Ce dernier le rend idéal pour les utilisateurs nouveaux et inexpérimentés, car il permet d’opérer sans complications majeures. Dans le même temps, les utilisateurs expérimentés disposent d’outils adaptés à leurs demandes.

Les caractéristiques de cette plate-forme ont permis à KuCoin de gagner le surnom de « l’échange de personnes ». Ceci, grâce aux possibilités et à la non-discrimination envers les utilisateurs quelle que soit la taille du capital dont ils disposent. Actuellement, sur la plate-forme de cette entreprise, vous pouvez trader au comptant, sur marges, à terme, P2P, staking et sous d’autres formes.

En plus d’être dans le top 5 de CoinMarketCap, il est également répertorié par Forbes comme l’un des échanges de crypto-monnaie les plus importants au monde.

Commissions concurrentielles

L’une des caractéristiques remarquables de cet examen de l’échange KuCoin est la compétitivité de ses commissions. Cela rend la plate-forme très attrayante pour les utilisateurs. On peut dire que dès le début les avantages sont évidents. En ce sens, il n’a pas de limite d’entrée à l’exception de celle imposée par les blockchains respectives des pièces et des jetons proposés à l’échange.

La structure de commission de KuCoin commence à 0,1% et offre un large éventail d’options pour profiter de commissions très faibles. L’un des plus populaires est de payer des commissions avec le jeton natif de la plateforme KCS. Avec cela, les utilisateurs bénéficient d’une remise sur les frais de 20%.

D’autre part, en maintenant ou en augmentant le volume des échanges avec KCS, cela permet aux utilisateurs d’augmenter le niveau VIP. Cela se traduit finalement par des commissions plus faibles.

L’échange de crypto-monnaie KuCoin est l’un des 5 plus importants sur l’ensemble du marché de la crypto et dans cette revue, vous pourrez connaître le plus important de ses avantages.

Service d’argent Fiat

Un autre domaine important de l’échange est qu’il offre un support pour plus de 50 devises fiduciaires. Il s’agit notamment de l’USD, de l’EUR et d’autres. En outre, il dispose du service du compte KuCoin Fiat, du marché P2P et des variétés Simplex et Banxa.

Dans les pays de l’Union européenne, les faibles commissions par rapport aux services et à l’utilisation de fiat se démarquent. De meilleurs avantages ont les utilisateurs de certains pays comme l’Inde et le Vietnam avec 0%.

Sécurité de la plate-forme

Jusqu’en 2020, la plateforme KuCoin était présentée comme l’une des plus hermétiques et invaincues de tout le marché de la cryptographie. Cependant, cette année-là, il a été attaqué par des pirates informatiques, qui ont profité d’une vulnérabilité de la plate-forme pour voler des fonds aux utilisateurs.

Malgré cela, la gestion rapide du conseil d’échange KuCoin a permis la création d’alliances et de coopérations avec d’autres entreprises. Au final, l’entreprise a réussi à récupérer plus de 80 % des fonds volés. De plus, avec ses propres fonds, il a restitué les pièces aux utilisateurs qui ont été touchés.

Avec cette performance, malgré le fait que c’était à bien des égards quelque chose de négatif pour l’image, à long terme, cela a accru le respect de la plate-forme. Ce dernier, du fait qu’il a agi de manière responsable et avec diligence dans la défense du capital de ses utilisateurs.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site officiel de KuCoin.

