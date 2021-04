Examen de l’État et des services forestiers du MPPSC reporté en raison de la flambée des cas de covid dans le Madhya Pradesh; vérifier les nouvelles dates

Les dates préliminaires du MPPSC ont été reportées. (Image représentative)

L’examen préliminaire des services de l’État du Madhya Pradesh et des services forestiers a été reporté. La Commission de la fonction publique du Madhya Pradesh a franchi le pas en raison de l’augmentation des cas de Covid-19 dans l’État

Les examens des services d’État du MPPSC étaient auparavant prévus le 11 avril 2011 et auront maintenant lieu après deux mois le 20 juin 2021. La notification officielle concernant les nouvelles dates est sur le site officiel de MPPSC-mppsc.nic.in Les candidats peuvent vérifier et accédez à la commande détaillée.

La carte d’admission à l’examen sera mise à disposition en temps voulu. Les candidats doivent continuer à consulter le site Web pour la dernière mise à jour concernant les emplois MPPSC.

Le MPPSC émet un avis de recrutement pour embaucher 235 membres du personnel à divers postes sous les services de l’État SSE 2020 et 111 postes vacants pour les services forestiers au poste de conservateur adjoint des forêts et de garde forestier. Le processus de candidature en ligne a débuté le 11 janvier et le 10 février était la dernière date à laquelle postuler.

Pendant ce temps, le Madhya Pradesh a enregistré mercredi 2332 nouveaux cas de Covid019, a déclaré le département de la santé de l’État. Neuf patients sont décédés des suites de l’infection au cours des dernières 24 heures. Toutes les écoles de l’état pour les élèves jusqu’à la classe VIII ont été fermées jusqu’au 15 avril. Aucun rassemblement public n’est autorisé pour le prochain festival de Rangpanchami, a déclaré le ministre en chef Shivraj Singh Chouhan.

