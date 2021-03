Examen de l’étui de téléphone Waterfield Ranger

L’étui pour téléphone Waterfield Ranger est la dernière pièce de mon puzzle iPhone 12 Pro Max. À l’époque où j’ai pris livraison de l’appareil pour la première fois, j’ai dit que cela ressemblait à un téléphone géant.

J’ai vraiment l’impression d’essayer une toute nouvelle catégorie de produits ici […] J’ai eu un aperçu pratique de la taille lorsque l’étui est arrivé avant le téléphone, mais même cela ne m’a pas complètement préparé à la taille de l’iPhone 12 Pro Max. Cela ressemble vraiment plus à un iPad mini de nouvelle génération qu’à un iPhone …

Ce n’est plus le cas. Environ quatre mois plus tard, la taille se sent relativement normal pour moi. Je veux dire, il se sent toujours sur la grande taille, mais cela ne ressemble plus à un téléphone géant.

Mais je savais que le printemps, chaque fois qu’il se déciderait enfin à arriver au Royaume-Uni, allait poser un dernier problème: le porter sans veste. Bien qu’il s’intègre techniquement dans les poches de pantalon, il est vraiment gênant en position assise, et le porter dans les poches avant du jean pendant que le cyclisme est à la fois inconfortable et peu sûr.

Je soupçonnais que j’allais avoir besoin d’une sorte d’étui de ceinture par temps chaud, alors que je me promenais en manches courtes. Ce problème est maintenant résolu.

L’étui pour téléphone Waterfield Ranger est un moyen de porter un téléphone à votre ceinture. Il est disponible en six tailles, pour convenir à tout, de l’iPhone 12 mini au Pro Max. Celui que j’utilise est de taille 6. D’autres tailles sont compatibles avec l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Regarde et ressent

L’étui de taille 6 mesure environ 7 pouces de haut sur 4 pouces de large sur environ 1,5 pouces d’épaisseur. Comme pour les précédents produits Waterfield que j’ai testés, il est fabriqué à partir de cuir vieilli très résistant.

Tout le monde n’est pas fan du look vieilli, mais que vous l’êtes ou non, n’importe quel produit en cuir va prendre des rayures et des marques, et développer une patine avec le temps. Personnellement, l’une des choses que j’aime à propos du cuir est que je n’ai pas besoin de le garder, et il a généralement une meilleure apparence à mesure qu’il vieillit, alors je vois simplement le cuir vieilli comme un intermédiaire.

Comme pour tous les produits de la société, il est fabriqué dans le propre atelier de Waterfield à San Francisco. L’étui est très résistant, avec du cuir épais et des coutures solides. Le cuir est tanné naturellement, pleine fleur et la doublure à l’intérieur est en ultrasuède. Il est suffisamment épais pour que je sois convaincu que le téléphone serait à l’abri des dommages, même si je le clonais contre une table ou quelque chose comme ça.

Les côtés sont partiellement ouverts, mais les coutures signifient que le téléphone est toujours totalement protégé. À l’intérieur, il y a une fente arrière pour le téléphone et une fente avant plus mince qui, selon la société, est parfaite pour de l’argent ou une paire d’oreillettes filaires, mais je trouve l’idéal pour le portefeuille MagSafe.

Utilisé

J’ai utilisé des étuis de téléphone à Ye Olden Days, avant les iPhones, et WaterField a résolu deux des problèmes que j’ai rencontrés à l’époque.

Premièrement, la façon habituelle d’en attacher un à une ceinture était une fermeture à pression, qui pouvait être difficile à fermer et s’ouvrirait parfois. WaterField utilise à la place un aimant super puissant, qui se ferme automatiquement et est solide comme le roc.

En effet, Waterfield suggère même que vous pouvez utiliser l’étui sans ceinture, en passant simplement le rabat derrière la ceinture de votre pantalon et en laissant l’aimant faire son travail – ou même l’attacher à la ceinture en sangle d’un sac. J’ai testé les deux et les deux se sentaient en sécurité à 100%.

Pour vous donner une idée de la force de l’aimant, si vous avez expérimenté MagSafe, je dirais que cet aimant est environ trois fois plus puissant. Rien de ce que j’ai essayé ne l’a fait s’ouvrir sans que je l’ouvre délibérément.

Le deuxième problème avec les étuis est que certaines activités, comme le cyclisme ou la course à pied, peuvent entraîner la chute du téléphone. WaterField a ici une fixation sécurisée vraiment intelligente.

Pour l’ouvrir, vous devez d’abord abaisser l’onglet. Étant donné que la seule façon dont un volet peut permettre à un téléphone de tomber est de s’ouvrir vers le haut, il n’y a aucun moyen que cela se produise accidentellement. Et pourtant, la fermer est aussi simple que de permettre au rabat de se refermer. J’adore cette attache.

Étui pour téléphone Waterfield Ranger: prix et conclusions

Comme pour tout produit en cuir de qualité, l’étui n’est pas bon marché, à 89 $. Mais étant donné qu’Apple veut 129 $ pour une housse en cuir pour le téléphone, je ne pense pas que le prix soit déraisonnable. Je m’attendrais à ce que cela dure presque pour toujours.

Étui pour iPhone The Waterfield Ranger est disponible sur le site Web de la société, au prix de 89 $.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: