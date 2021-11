Examen de l’Inscryption – House of Cards

Inscryption est un jeu de cartes de construction de deck exceptionnel, jusqu’à ce qu’il ne le soit pas. À peu près à mi-chemin, la structure convaincante et basée sur la course de ses batailles de cartes de base et l’atmosphère étrangement sinistre se transforment toutes deux en des versions moins intéressantes d’eux-mêmes. Dans un sens, Inscryption est victime de son propre battage médiatique. Ses mouvements d’ouverture sont si forts que vous ne pouvez pas vous débarrasser de la déception qu’une grande partie de ce qui suit est simplement assez bonne.

Les bases ne changent pas. Tout au long, Inscryption vous oppose à des adversaires de l’IA dans une série de batailles de cartes. Les cartes individuelles ont des valeurs d’attaque et de défense et, souvent, une capacité spéciale. Vous les jouez, un à la fois, dans une fente sur votre rangée de l’arène. À chaque tour, vos cartes jouées attaqueront les cartes jouées de l’adversaire ou, si l’emplacement en face est vide, frapperont directement l’adversaire lui-même, marquant pour chaque point de dommage infligé. Les batailles sont résolues lorsque vous ou votre adversaire obtenez un avantage de cinq points en termes de dégâts par rapport à l’autre, un état généralement atteint en quelques minutes.

Le combat de cartes de base est solide. Mais ce qui le distingue d’innombrables autres constructeurs de decks similaires, c’est la façon dont ces mécanismes de base de cartes sont recontextualisés dans trois formats. Au fur et à mesure que vous progressez dans les trois actes distincts de son histoire, Inscryption s’arrête à chaque fois pour réviser son système de combat de cartes. Ce faisant, il est capable d’explorer en profondeur différents aspects et permutations possibles de ces mécanismes de base. De tels ajustements aux règles offrent de nouveaux défis qui restent intéressants, même s’ils ne constituent pas une amélioration. Alors que les reconfigurations des actes 2 et 3 au cours de la moitié arrière du jeu ont beaucoup de mérite, la première itération que vous rencontrez dans l’acte 1 est finalement la meilleure.

La structure rogue-lite de l’Acte 1 se prête mieux au format de combat de cartes, en particulier la façon dont sa nature cyclique vous permet d’apprendre progressivement à jouer sans se sentir embourbé par la répétition. Chaque course se déroule sur une carte de petits chemins de branchement, menant finalement à un boss, et en cours de route, vous affronterez une poignée d’ennemis et ferez quelques choix sur la façon d’améliorer votre deck. Meurs en combattant un ennemi régulier et tu auras une seconde chance. Meurs en combattant un boss et la course est terminée, vous repoussant au début et en retirant les cartes que vous aviez rassemblées pour votre deck lors de la dernière course. Au moment où vous êtes suffisamment habile pour atteindre le boss final, chaque course ne dure que 20 à 30 minutes. Le revirement est assez rapide et, même s’il peut être frustrant lorsque la chance du tirage signifie que vous n’avez pas obtenu la carte que vous vouliez à un moment critique, l’investissement en temps minimal signifie qu’il est facile d’ignorer l’échec et de sauter directement dans une nouvelle course.

Galerie

L’échec est même incité avec le système Death Card. Mourir en courant et vous avez la possibilité de créer une nouvelle carte qui s’appuie sur les statistiques et les capacités de certaines des cartes que vous avez collectées en cours de route et devient un ajout permanent à votre deck. Il y a beaucoup de chance impliqué. Parfois, vous ne tirerez tout simplement pas les cartes que vous voulez vraiment et votre Death Card pour cette course s’avère assez inutile. Mais à l’occasion, lorsque la chance brille, vous finirez par fabriquer quelque chose de ridiculement maîtrisé. Quoi qu’il en soit, le suspense est toujours là pour découvrir quelle nouvelle carte vous pouvez créer, et si elle s’avère être une bonne, l’excitation s’ensuit bientôt à la perspective de la tirer lors de votre prochaine course.

La structure de branchement d’une exécution présente également des choix significatifs. Entre les combats, si vous prenez le chemin de gauche, vous pourrez peut-être piocher une nouvelle carte de votre deck, mais si vous prenez le bon chemin, vous pourrez peut-être à la place ajouter une capacité à une carte existante dans votre main. L’un des plus intéressants de ces choix arrive à un feu de camp où vous pouvez choisir d’augmenter l’attaque ou la défense d’une carte, mais chaque fois que vous choisissez de puiser dans la puissance du feu, vous courez un plus grand risque de perdre complètement la carte. D’autres arrêts vous permettent de collecter des avantages qui confèrent de puissants bonus à toutes vos cartes ou d’échanger contre des objets uniques très utiles.

Bien qu’il y ait un peu de chance avec la disposition exacte de la carte, vous savez toujours ce qui vous attend à chaque arrêt, informant vos choix et vous permettant d’élaborer une stratégie pour chaque course. C’est tellement satisfaisant de pouvoir décider d’un objectif pour une course – par exemple, cette fois, je vais m’arrêter à tous les feux de camp et améliorer cette carte afin, espérons-le, d’avoir la chance de l’utiliser pour ma carte de la mort. à la fin de cette exécution – puis exécutez-le comme prévu, et avec la merci de RNG. Le format et la structure de l’Acte 1 répondent à ce type de réflexion stratégique d’une manière bien plus élégante que l’un ou l’autre des Actes suivants.

L’acte 2 souffre de vous surcharger avec trop de choix et de laisser tomber la structure basée sur l’exécution. Au lieu de collecter des cartes de votre deck au cours d’une course, comme dans l’acte 1, ici, vous trouvez ou achetez de nouvelles cartes entre les combats et êtes capable de préparer un chargement à emporter dans chaque bataille. Bien que je sois sûr que certains joueurs apprécieront cet aspect plus traditionnel de la construction de deck et opteront pour le tri de dizaines de cartes pour affiner la main parfaite pour affronter leur prochain adversaire, j’ai trouvé son introduction soudaine écrasante.

Exacerbant la situation, alors que certaines cartes fonctionnent de la même manière que celles trouvées dans l’acte 1, de nombreuses nouvelles sont introduites, et vous devez prendre trop de décisions sur des choses que vous ne comprenez pas encore. Paralysé par choix, je me suis retrouvé à appuyer sur le bouton de tri automatique à chaque fois et à laisser le jeu sélectionner un chargement pour moi. Le lien ressenti dans l’acte 1, de la propriété d’un deck peuplé de cartes que vous avez participé à la fabrication, disparaît.

Pire encore, l’intérêt d’un constructeur de deck est compromis lorsque les cartes prises dans un combat ne semblent pas avoir d’importance. Au moins, je n’ai pas fait face à un combat dans le deuxième acte où je souhaitais avoir un type de carte spécifique ou je sentais que je devais repenser mon approche et revenir avec un deck différent. J’ai toujours été capable de forcer avec ce que j’avais. Les combats individuels offrent toujours de la viande tactique, mais parce qu’ils sont autonomes, il y a peu de tissu conjonctif fourni par la structure basée sur la course de l’Acte 1. La plus grande profondeur stratégique, offerte par le fait de devoir planifier à l’avance pour déterminer la meilleure façon d’améliorer votre main, est perdue.

L’acte 3 offre le retour bienvenu de certains des aspects de type Rogue du premier acte, mais les réutilise pour un effet moins intéressant. La disposition fixe de la carte s’aventure davantage dans un territoire semblable à celui des âmes, où vous retournez là où vous êtes mort pour récupérer la devise que vous avez lâchée et répétez les mêmes rencontres en cours de route. Il y a encore des opportunités d’améliorer vos cartes, mais vous ne faites pas les mêmes choix stratégiques concernant la croissance de votre deck que lors de l’Acte 1.

Les rencontres prescrites confèrent à chaque bataille une impression de casse-tête, ce qui contraste de manière décevante avec l’improvisation tactique requise pour faire face aux rencontres plus aléatoires de l’Acte 1. Cette sensation de casse-tête augmente également la frustration de perdre une bataille parce que le RNG ne vous a pas servi la carte puissante que vous vouliez. Lorsque RNG vous échoue dans l’acte 1, vous attribuez cela à la malchance et passez à une nouvelle série de défis. Dans l’acte 3, vous devez réintégrer le même ring et espérer que la chance sera de votre côté cette fois ; c’est exaspérant quand ce n’est pas le cas.

Lié par un méta-récit original, chaque acte apporte un changement radical dans la présentation. Les premier et troisième actes adoptent tous deux un cadrage diégétique pour les batailles de cartes, vous situant dans la salle où se déroule l’acte. Vous regardez le tableau d’un point de vue à la première personne, capable de vous tourner sur le côté pour vérifier le score ou de regarder vers le haut et de voir votre adversaire. Immédiatement, il soulève les enjeux de chaque rencontre. Une première révélation est la capacité de se lever et de se déplacer dans la pièce, accompagnée de la prise de conscience surprenante qu’il se passe plus ici qu’un simple jeu de cartes.

Encore une fois, c’est le premier acte qui s’avère le point culminant. À l’intérieur d’une cabane en bois de style frontière avec des ombres incroyablement sombres obscurcissant tout sauf les yeux de votre adversaire, une porte que vous ne pouvez pas ouvrir et des étagères disposées avec un éphémère gothique, vous avez l’impression de vous battre pour votre vie à la fin du monde . C’est profondément étrange et troublant et évocateur du genre de destin imminent qui encapsule tous les jeux basés sur l’exécution.

Malheureusement, les actes suivants sont pâles en comparaison. Lors de l’arrêt initial, la coupe drastique de l’Acte 2 en un RPG de l’ère 8 bits tombe à plat. L’acte 3 revient à la perspective à la première personne, mais dans un environnement plus générique. Ni l’un ni l’autre ne capture le même sentiment de terreur rampante qui imprègne l’acte 1, ni ne réussit à transmettre le même sentiment qu’une vraie merde étrange est sur le point de tomber. Ce n’est pas qu’ils soient mauvais, en tant que tels ; c’est plus que, dans une démonstration claire de la puissance du contexte thématique, l’acte 1 place une barre que les autres actes ne peuvent pas atteindre.

Et c’est vraiment Inscryption en un mot. Le premier acte est juste génial. Non seulement le jeu de cartes de base est à son meilleur, mais c’est aussi là que ces mécanismes sont le mieux servis par les pièges richement atmosphériques qui les entourent. Les deux actes suivants offrent admirablement de nouveaux rebondissements sur la mécanique et une perspective différente sur le récit, mais aucun ne s’avère aussi satisfaisant que l’original. Seul, l’Acte 1 est l’un des meilleurs jeux de l’année, mais tout ce qui vient après le ramène dans le peloton.