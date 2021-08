Examen de l’ordinateur portable HP Pavilion 13 (BB0075TU) : look élégant, performances fiables à un prix abordable

Le Pavilion Laptop 13 est au prix de Rs 73 999. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Il est toujours agréable de voir des fonctionnalités premium se répercuter sur des prix plus abordables. Le plus souvent, cela constitue une proposition de valeur plus excitante et plus intéressante pour les acheteurs. Prenez le Pavilion Laptop 13 par exemple. Issu de la série Pavilion éprouvée de HP, nous savons déjà à qui est destiné cet ordinateur portable. Il s’adresse à tous ceux qui recherchent un ordinateur portable d’entrée de gamme fiable qui soit un touche-à-tout pour les aider à passer leur journée de travail typique. Maintenant, ce qui est nouveau, c’est le look and feel.

Lire aussi | Test du Mi Notebook 14 Horizon Edition : Xiaomi apporte sa magie aux ordinateurs portables

Ce n’est pas un ordinateur portable convertible, mais vous aurez du mal à le distinguer. Ce n’est que lorsque vous ouvrez le couvercle et commencez à expérimenter le produit que vous réalisez qu’il s’agit d’un ordinateur portable conventionnel. Il en est de même pour les matériaux de construction. En le regardant de loin, on ne peut pas vraiment dire qu’il est fait d’autre chose que de métal. Ce n’est que lorsque vous le tenez longuement et que vous lui donnez un coup de coude que vous réalisez qu’il est entièrement en plastique. Il y a une certaine flexibilité lorsque vous faites consciemment un effort pour en trouver un.

Il a l’air et se sent plus cher qu’il ne l’est en réalité. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Les options d’ordinateurs portables d’entrée de gamme peuvent devenir très ennuyeuses très rapidement car vous ne pouvez pas faire grand-chose avec ce facteur de forme. Sans parler du fait que donner à un ordinateur portable comme celui-ci une apparence agréable et différente entraînerait des coûts supplémentaires. Mais malgré ces limitations, HP a réussi à créer un ordinateur portable qui non seulement a l’air et se sent plus cher qu’il ne l’est en réalité, mais qui ne ressemble à rien d’autre que nous ayons vu sur le marché jusqu’à présent à son prix.

Si je devais vous donner l’analogie la plus grossière pour décrire cet ordinateur portable, je dirais qu’il me rappelle le XPS. C’est très, très fin. Très angulaire. Très premium. Dans le même temps, des éléments subtils tels que les ports USB à deux étages et la façon dont l’écran se soulève en biais pour faire place au refroidissement sont à la fois uniques à cet ordinateur portable et constituent une vitrine technique d’ingénierie réfléchie.

Il est entièrement en plastique. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le clavier a également fait l’objet d’une diligence raisonnable, ce qui reste une réflexion après coup dans de nombreux ordinateurs portables à petit budget. Il y a un clavier pleine taille avec… obtenez ceci… un lecteur d’empreintes digitales dédié. Les touches sont rétro-éclairées. Vous pouvez régler leur luminosité.

En ce qui concerne l’espacement et la rétroaction, il y a toujours 50-50 chances que cela puisse basculer dans les deux sens lorsque vous avez affaire à un ordinateur portable compact comme celui-ci. Ce que je peux vous dire, c’est que taper sur le Pavilion Laptop 13 est surtout une expérience agréable. Mais j’ai vu mieux. Je souhaite juste qu’il y avait un peu plus de voyage. Ce n’est pas une rupture d’accord. Le trackpad est également un peu trop étroit à mon goût. Cela pourrait être une rupture pour certains. Pour ce que ça vaut, il existe un support pour les pilotes Windows Precision et par extension les gestes qui fonctionnent parfaitement sur cet ordinateur portable.

Les touches sont rétro-éclairées. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

HP va à l’ancienne avec du matériel dans cet ordinateur portable, c’est-à-dire qu’il y a beaucoup réfléchi au préalable. Plutôt que de tout mettre sous tension pour finalement retomber dans les thermiques, il utilise un processeur spécialement conçu pour les ordinateurs portables fins et légers. Le modèle Pavilion Laptop 13 BB0075TU que j’ai pour examen est doté d’un processeur Intel Core i5-1135G7 (Tiger Lake-UP3) de 11e génération avec carte graphique Intel Xe intégrée. Il est associé à une mémoire SDRAM DDR4-3200 de 16 Go et à un SSD PCIe NVMe M.2 de 512 Go.

Lire aussi | Examen Dell XPS 15 (2020): Fenêtre sur le luxe ultime

Le i5-1135G7 est un processeur à 4 cœurs et 8 threads construit sur un nœud de processus de 10 nm avec une vitesse d’horloge de base de 2,4 GHz et des vitesses d’accélération allant jusqu’à 4,2 GHz, bien qu’un seul des cœurs puisse atteindre ce chiffre en or la fréquence est inférieure à 3,8 GHz). La puce consomme jusqu’à 28W de TDP.

Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales dédié. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Pour mettre les choses en perspective, le matériel à l’intérieur du Pavilion Laptop 13 est conçu dès le départ pour plus d’efficacité. Il n’est pas fait pour des performances révolutionnaires, mais c’est là que le positionnement d’entrée de gamme de cet ordinateur portable entre en jeu et aide à garder vos attentes sous contrôle. Cela étant dit, parlons de tout ce que cet ordinateur portable peut faire pour vous et de tout ce qu’il ne peut pas faire.

Les performances monocœur sont là où cet ordinateur portable brille vraiment. Les tâches quotidiennes de base sont bien gérées par le Pavilion Laptop 13, ce qui signifie qu’il s’agit d’une machine capable de travailler de base à partir de scénarios à domicile, notamment la navigation sur le Web, l’édition de feuilles de calcul, les courriers électroniques, les appels vidéo (il y a une webcam 720p décente dans cet ordinateur portable), et exécuter un tas d’applications de divertissement de Netflix à Spotify. Il peut rassembler quelques retouches photo et vidéo légères ici et là, mais les performances multithread sont attendues du côté médiocre ici, vous voudriez donc rester à l’écart de la création de contenu hardcore sur celui-ci. Il en est de même pour les jeux. Pour le contexte, l’iGPU Iris Xe Graphics G7 à l’intérieur de cet ordinateur portable est comparable à quelque chose comme, par exemple, le Nvidia GeForce MX250. Certains jeux légers ne sont certainement pas hors des charts, mais ne considérez pas cela comme un ordinateur portable de jeu car il n’est pas destiné à en être un.

Il dispose de 16 Go de SDRAM DDR4-3200 et de 512 Go de SSD PCIe NVMe M.2. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Tenez-vous en au script et c’est un très bon ordinateur portable. Très fiable. Il reste frais la plupart du temps. Ou, pour utiliser le terme plus familier, il n’étouffe pas. Pas à moins que vous ne fassiez consciemment un effort pour le souligner.

L’avantage d’un ordinateur portable économique est que vous vous attendez à ce qu’il ait une multitude de ports. Cependant, il y a toujours des exceptions et rappelez-vous, cela dépend également du type d’espace disponible. Vous devez avoir assez de place pour pouvoir mettre ces ports après tout. HP a utilisé chaque centimètre de cet ordinateur portable à bon escient. Le résultat est que vous obtenez 1 USB Type-C (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4), 2 USB Type-A, 1 HDMI 2.0, un lecteur de carte micro-SD, 1 smart pin AC et un combo casque/microphone.

L’ordinateur portable a une webcam 720p décente. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Maintenant que nous avons établi que le design et les performances globales sont les principaux arguments de vente du Pavilion Laptop 13, parlons de ses faiblesses. Il en a deux.

L’un est l’affichage. Il s’agit de 13,3 pouces avec une résolution de 1080p et un format d’image 16:9. La dalle est en IPS. Et brillant. Il va sans dire que HP le commercialise comme un périphérique de divertissement en déplacement. C’est dans une certaine mesure jusqu’à ce que vous soyez réellement dehors et que vous vous rendiez compte que cela ne devient pas très brillant. Une doublure argentée est la configuration de haut-parleurs à double allumage par le bas. C’est assez impressionnant pour un ensemble aussi compact que celui-ci.

Ensuite, les couleurs ne sont pas non plus les plus précises dès la sortie de la boîte. Le bricolage manuel ne change pas grand-chose non plus. Juste une autre raison pour laquelle vous ne pouvez pas utiliser cet ordinateur portable pour une retouche photo de qualité professionnelle.

Le design et les performances globales sont les principaux arguments de vente du Pavilion Laptop 13. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Un autre domaine où le Pavilion Laptop 13 laisse beaucoup à désirer est la durée de vie de la batterie. La taille elle-même – 43Wh – n’inspire pas beaucoup de confiance mais je m’attendais à un peu plus en raison du processeur économe en énergie de l’ordinateur portable. J’ai passé en moyenne entre 4 et 5 heures en utilisation occasionnelle, ce qui est loin, voire décevant. L’ordinateur portable prend en charge la charge rapide, mais uniquement via le chargeur de baril fourni.

Ordinateur portable HP Pavilion 13 réflexions finales

Il y a beaucoup à aimer à propos de l’ordinateur portable Pavilion 13. Simplement basé sur les performances, cet ordinateur portable peut frapper bien au-dessus de sa catégorie de poids, ce qui est la première chose que vous attendez d’un ordinateur portable comme celui-ci. Donc, pas de problèmes là-bas. Que cela puisse paraître aussi beau, et pourtant, d’une manière ou d’une autre, parvienne également à inclure presque tout ce que vous voudriez d’un ordinateur portable comme celui-ci, c’est la cerise sur le gâteau. Il est également prêt pour l’avenir pour Windows 11.

Lire aussi | Examen du HP Pavilion Gaming 16 : Remettre en question le statu quo

Il y a des domaines où cela aurait pu être mieux, mais à bien y penser, le Pavilion Laptop 13 fait tellement de choses qu’il n’y a aucune raison pour qu’il ne soit pas au top de votre radar. Au prix de Rs 73 999, il offre un excellent rapport qualité-prix et très peu de compromis, ce qui en fait une recommandation instantanée pour tous ceux qui recherchent un tel forfait.

Avantages: Bien conçu, Facteur de forme mince et léger, Nombreux ports, Bonnes performances

Les inconvénients: L’écran ne devient pas très lumineux, pavé tactile étroit, la durée de vie de la batterie pourrait être meilleure

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.