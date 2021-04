Examen de NordVPN: chargé de fonctionnalités, y compris le déblocage de Netflix

Dernière mise à jour le 3 avril 2021

Pourquoi choisir NordVPN

Un service VPN riche en fonctionnalités, idéal pour le déblocage de Netflix, la sécurité à double couche et la prise en charge de nombreuses applications.

Marche avec

Mac

les fenêtres

Android

iPhone et iPad

Linux

Les routeurs

Meilleur VPN pour

Netflix, Hulu et le streaming

Jeux

Torrent et téléchargement

Sécurité et confidentialité

Avantages

Déblocage de Netflix Double kill switch Prise en charge rapide du chat en direct Cryptage double couche

Les inconvénients

Prix ​​légèrement supérieurs à la moyenne Les extensions de navigateur sont basiques

NordVPN est un service très impressionnant qui existe depuis des années, perfectionnant son offre qui est maintenant utilisée par plus de 12 millions de personnes dans le monde. Le VPN basé au Panama dispose d’un grand nombre de serveurs répartis dans le monde entier, propose de nombreuses applications pour diverses plates-formes, utilise des couches de sécurité puissantes et – surtout – est vraiment efficace pour débloquer Netflix. C’est également l’un des rares fournisseurs de VPN inclus dans notre meilleure liste de VPN.

Il est à noter qu’il y a eu une brèche de serveur en 2018. Bien que le problème ait été l’erreur d’un tiers qui a été corrigé et, apparemment, n’a causé aucune fuite de données puisque NordVPN n’affiche pas les données des sessions en temps réel ou informations de l’utilisateur. La société assure aux utilisateurs qu’elle est plus sécurisée que jamais grâce à ce «test».

Depuis, NordVPN a implémenté des serveurs RAM sans disque, ce qui signifie qu’aucune donnée n’est stockée localement du tout. Cela porte la confidentialité et la sécurité au niveau supérieur et, combiné à un audit sans journaux de juillet de PwC, il s’agit d’un service sans journal avec une excellente sécurité.

Si vous avez besoin d’un VPN pour débloquer Netflix, pour sécuriser vos opérations bancaires et vos e-mails lorsque vous êtes en Wi-Fi ouvert, comme dans les hôtels et les cafés, ou si vous souhaitez simplement garder votre navigation anonyme, vous êtes au bon endroit. Voici tout ce que vous devez savoir sur le service NordVPN afin que vous puissiez décider s’il s’agit du meilleur VPN pour vous.

Tarifs et plans

Source: NordVPN

NordVPN propose une sélection de plans tarifaires qui devraient signifier qu’il y a une offre pour tout le monde. Comme c’est souvent le cas avec les VPN, plus vous vous engagez longtemps, moins vos frais globaux seront avantageux.

Les offres disponibles chez NordVPN changent régulièrement, mais la meilleure valeur se trouve généralement dans le plan de trois ans lorsqu’il est proposé, car il est généralement d’environ 70% de réduction.

Actuellement, un plan mensuel vous coûtera 11,95 $ par mois. Ceci est similaire à d’autres options comme ExpressVPN, mais un peu plus cher que d’autres.

Un plan d’un an est facturé 4,92 $ par mois, facturé 59 $ pour l’année. Vous pouvez opter pour un plan de deux ans dès maintenant qui réduit le coût mensuel équivalent à seulement 3,71 $ – 68% de réduction – et vous obtiendrez également un mois ou une année supplémentaire gratuit en plus de cela au hasard.

Vous pouvez payer de manière sécurisée et anonyme en utilisant Bitcoin et d’autres crypto-monnaies via CoinPayments. Ou utilisez Paypal, Amazon Pay, UnionPay, SOFORT Banking et bien plus encore.

Vous bénéficiez d’une garantie de remboursement de 30 jours, il est donc facile d’essayer le service et si pour une raison quelconque vous ne l’aimez pas, vous pouvez annuler et récupérer votre argent en totalité. Assurez-vous également de consulter notre liste des meilleures offres VPN pour vous assurer de toujours obtenir le meilleur prix lorsque vous vous engagez dans un nouveau VPN.

Test et performance

NordVPN est une question de couches de sécurité, ce qui signifie généralement que vous devez sacrifier la vitesse. Ce n’est pas un gros problème ici, cependant, basé sur des tests dans des situations réelles.

Source: Android Central

Les connexions, même avec les serveurs les plus éloignés, fonctionnent la première fois, à chaque fois, et nous ont permis d’être opérationnels en aussi peu que quatre secondes et aussi longtemps que six secondes. Impressionant.

Aux États-Unis, nous avons utilisé une ligne à 200 Mbps. Le test principal était sans VPN connecté, le second était à un emplacement à New York et le dernier était lorsqu’il était connecté à l’Allemagne. Cela en fait l’un des services VPN les plus rapides du marché, malgré les couches de sécurité supplémentaires.

Pour le Royaume-Uni, nous avons testé en utilisant une ligne 75Mbps et avons réussi à obtenir un 65-69Mbps très impressionnant.

Pour les connexions internationales, bien plus éloignées de notre emplacement dans le monde réel, nous avons obtenu des vitesses décentes de 30 à 60 Mbps. Encore une fois, c’est au-dessus de la moyenne pour les services VPN.

Depuis octobre 2020, NordVPN a amélioré les vitesses de service grâce à son offre NordLynx qui fonctionne désormais partout. Le résultat est un service qui, comme le prétend l’entreprise, « surpasse systématiquement les autres protocoles traditionnels ». Il bat tout le monde sauf Hotspot Shield lors des tests.

Fonctionnalités

L’une des fonctionnalités les plus remarquables de NordVPN est sa capacité à débloquer Netflix. C’est idéal si vous êtes à l’extérieur du pays et que vous souhaitez toujours accéder à vos émissions, même si elles sont géo-restreintes là où vous êtes. De nombreux VPN ont du mal avec cela, car de nombreux services de streaming bloquent activement l’utilisation du VPN. Dans le cas de Nord, il a pu se connecter à Netflix pour la première fois et a bien fonctionné avec le streaming en pleine qualité.

NordVPN est également très utile en matière de contenu P2P ou de torrenting. Ce n’est pas quelque chose que l’entreprise fait activement de la publicité, car certaines personnes peuvent l’utiliser illégalement. Nous ne tolérons pas cela, mais pour une utilisation légale, où vous voudrez peut-être qu’un VPN vous couvre au cas où vous téléchargez accidentellement quelque chose qui est protégé par le droit d’auteur, alors Nord est idéal. Bien que les torrents ne soient pas pris en charge sur tous les serveurs, il y en a des centaines qui le font, ce qui est bien plus que de nombreuses offres de la concurrence.

Nord est une excellente option si vous souhaitez l’utiliser sur de nombreux appareils, non seulement parce qu’il fonctionne sur six gadgets à la fois, mais également en raison du large éventail de clients disponibles pour chaque appareil. Cela signifie un logiciel dédié pour Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Android TV ainsi que 20 autres types sur lesquels il peut être configuré, notamment Chrome OS, Raspberry Pi, les routeurs, etc.

Les applications, qui en incluent une pour Linux, sont bien meilleures que la moyenne avec une note impressionnante de 8,8 la plaçant au-dessus de tout le monde sauf KeepSolid, TunnelBear et Private Internet Access.

Le protocole haute vitesse NordLynx de la société mérite d’être mentionné, car il est basé sur la technologie Wire Guard et fonctionne pour vous offrir des vitesses maximales, quel que soit l’endroit à partir duquel vous vous connectez.

Une autre fonctionnalité unique et utile est la reconnexion automatique. C’est génial si vous vous déconnectez pour faire quelque chose localement, mais que vous oubliez de vous reconnecter – ce qui arrive plus souvent que vous ne le pensez. De cette façon, même si vous oubliez, Nord vous protégera à nouveau en un rien de temps.

La prise en charge du torrent P2P, la fonctionnalité Bitcoin et le déblocage de Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, etc. le rendent vraiment attrayant, bien que nous ayons trouvé qu’il y avait des problèmes avec certains de ces services lors de l’utilisation de l’application. Bien sûr, la fonction Serveurs obscurcis peut être utile dans ces situations pour contourner les problèmes de blocage VPN.

Confidentialité et sécurité

Source: NordVPN

NordVPN regorge de fonctionnalités de sécurité utiles. En fait, la sécurité est toujours l’une de ses principales caractéristiques, malgré tout ce désordre d’attaque de 2018. Par exemple, vous obtenez non pas un mais deux cryptages avec le support Onion. Nord offre également une protection contre les logiciels malveillants et la sécurité contre le phishing pour vous garder en sécurité et anonyme. Il existe également un double kill switch et une prise en charge d’OpenVPN soutenue par une protection contre les fuites DNS.

C’est une liste vraiment impressionnante de fonctionnalités de sécurité qui s’ajoutent toutes à une expérience en ligne très sécurisée. Mais cela est également soutenu par une politique de non-journalisation qui devrait vous aider à protéger votre vie privée. Étant donné que vous pouvez payer en utilisant Bitcoin ou un certain nombre d’autres crypto-monnaies, vous devriez pouvoir rester totalement anonyme. Puisque Nord dit qu’il ne stocke pas de données sur les informations des utilisateurs, cela devrait également signifier que vous êtes protégé même en cas de fuite ou d’attaque.

En plus du système de RAM sans disque et du résultat de l’audit PwC sans journaux, NordVPN a fait davantage pour renforcer la sécurité en 2020. En collaboration avec les consultants américains en cybersécurité VerSprite, la société a établi des normes de sécurité plus strictes pour les centres de données avec lesquels elle travaille. des audits garantissant le respect de ces normes.

L’entreprise est si confiante qu’elle offre toujours des services à Hong Kong, alors que de nombreux autres se sont retirés.

Devriez-vous vous inscrire?

Si vous voulez de nombreuses couches de sécurité qui sont également soutenues par des protocoles intelligents pour vous permettre de fonctionner très rapidement, alors c’est une excellente option VPN pour vous. Les prix sont corrects, avec d’excellentes offres pour des engagements à plus long terme. La confidentialité est superbe et les options de paiement sont variées pour convenir à la plupart des gens.

Cela fonctionne sur de nombreux appareils et est soutenu par une excellente équipe d’assistance client 24h / 24 et 7j / 7, ce qui signifie que vous devriez toujours obtenir ce que vous voulez de ce VPN, peu importe ce que vous faites ou où vous vous trouvez sur la planète. Oui, cela inclut également le déblocage de Netflix et le torrent P2P.

NordVPN se trouve être l’une des meilleures options VPN Android disponibles à l’heure actuelle, alors essayez-le par vous-même.

NordVPN

NordVPN est un service VPN riche en fonctionnalités, idéal pour le déblocage de Netflix, la sécurité à double couche et la prise en charge de nombreuses applications. Inscrivez-vous aujourd’hui et voyez par vous-même!

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protégez votre sécurité en ligne et renforcez votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.