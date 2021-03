Examen de Pokémon Sword and Shield Expansion Pass pour Nintendo Switch – Le DLC vaut-il la peine d’être acheté?

En novembre 2019, les très attendus jeux Pokémon Sword and Shield sont finalement sortis sur Nintendo Switch. Ils ont apporté avec eux plusieurs nouvelles expériences, lieux et Pokémon que nous n’avions pas vus auparavant dans les jeux Pokémon de base. Depuis lors, les deux moitiés du Pokémon Expansion Pass ont été publiées, apportant encore plus de zones à explorer et plus de Pokémon à capturer. Cependant, ce contenu supplémentaire vaut-il le prix élevé de 30 $? Après avoir passé plusieurs jours à jouer à ce DLC, je peux certainement dire que le Pass Expansion est une expérience intéressante pour tout fan de Pokémon. Il y a plusieurs Pokémon à capturer que nous n’avons pas vus dans la région d’origine de Galar, de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles activités pour divertir les joueurs. C’est certainement quelque chose que vous devriez envisager d’acheter si vous avez apprécié le jeu de base, qui est l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch de tous les temps.

Continuez l'aventure Pass d'extension Pokémon Épée et Bouclier En bout de ligne: Ce DLC permet aux joueurs d'épée et de bouclier d'explorer l'île d'Armure et la toundra de la couronne. Il y a plus de Pokémon à capturer, de nouveaux rivaux à rencontrer et plus de défis à relever. De plus, vous pouvez capturer des Pokémon légendaires des jeux précédents.

Attrapez des Pokémon légendaires dans Crown Tundra

Peut apprendre à Pokémon à G-Max sur l’île d’Armure

Les Pokémon vous suivent dans l’overworld

De nouveaux domaines à explorer

Chasse au trésor Diglett Les inconvénients Coûteux

Les histoires de l’île d’Armor / Crown Tundra sont courtes

Examen du Pass d’extension Pokémon Sword & Shield Ce que j’aime

À présent, le sujet de Dexit a été discuté à mort. Tous les Pokémon des jeux précédents ne sont pas devenus Sword and Shield. Cependant, le DLC Isle of Armor apporte plusieurs autres de ces Pokémon dans la génération 8. Par exemple, les joueurs peuvent choisir entre obtenir un Bulbasaur ou un Squirtle à un moment donné pendant le scénario principal. De plus, les joueurs reçoivent un nouveau Pokémon légendaire nommé Kubfu qui peut évoluer en Urshifu de type Combat / Sombre ou Urshifu de type Combat / Eau, selon ce que vous choisissez.

Catégorie Pass d’extension Pokémon Épée et Bouclier Titre Pass d’extension Pokémon Épée et Bouclier Développeur Jeu habituel Éditeur La société Pokémon Genre RPG Joueurs Seul Prix ​​de lancement 30 $

Plusieurs autres créatures peuvent être trouvées en explorant les grottes, l’emplacement boisé, les montagnes enneigées, les océans ou les déserts dans le DLC. Comme pour les jeux originaux, certains Pokémon ne peuvent être rencontrés que dans la version Sword du DLC tandis que d’autres ne seront visibles que dans la version Shield. De plus, les joueurs reçoivent un Pokédex étendu et peuvent gagner une récompense pour l’avoir terminé. Cela donne définitivement aux joueurs une raison d’échanger avec les autres et leur donne un objectif sur lequel travailler une fois le scénario principal terminé. Klara et Avery sont de meilleurs rivaux que Hop

Klara et Avery offrent plus de défis en tant que rivaux que Hop ne l’a jamais fait. Dans les jeux originaux, Hop est désigné comme votre ami rival et vous guide à travers un tutoriel tout au long de votre voyage dans la région de Galar. Cependant, dans le Pass d’extension, les joueurs rencontrent un nouveau rival sur l’île d’Armure. Ceux qui jouent à Sword rencontrent Klara, un entraîneur de type Poison qui rêve de devenir un leader de gym. Les joueurs de Shield rencontrent Avery, un entraîneur de type Psychic qui aspire également à devenir un leader de gym. Hop a toujours été un rival terne dans le jeu de base. Il est évidemment plus faible que vous, donc vos combats ne sont jamais percutants. Pendant ce temps, ces nouveaux rivaux sont moyenne. Ils trichent et font tout ce qu’ils peuvent pour éloigner le joueur de la victoire. De plus, ils sont réellement compétents pendant la bataille, contrairement à Hop. Au fur et à mesure que vous vous frayez un chemin à travers l’île d’Armure, ils expliquent par inadvertance au joueur exactement ce que vous devez faire pour progresser dans le DLC. De cette façon, cela ne ressemble pas à un tutoriel massif qui vous parle tout le temps. Vous pouvez apprendre à certains Pokémon à Gigantamax

L’une des choses frustrantes pour moi en jouant aux jeux de base Sword and Shield a été de réaliser que l’un de mes Pokémon préférés ne pouvait pas Gigantamax même si son espèce avait le potentiel de le faire. L’île d’Armure résout ce problème. Donner Max Soup à un Pokémon avec un potentiel G-Max lui permet d’apprendre à G-Max. L’histoire principale du DLC qui entoure Kubfu et Urshifu sert essentiellement de tutoriel massif pour vous apprendre à créer Max Soup et à le nourrir à vos autres Pokémon de la région de Galar qui ont également le potentiel de Gigantamax. Les Pokémon peuvent maintenant vous suivre dans le monde extérieur

J’étais bouleversé quand j’ai appris que Pokémon ne pouvait pas vous suivre dans les jeux originaux Sword and Shield. Cela avait été quelque chose qui avait été mis en œuvre dans quelques jeux précédents, notamment Pokémon Yellow et Pokémon Let’s Go, Pikachu! et Allons-y, Evoli! Quand j’ai réalisé que l’île d’Armure permettait enfin à mon Pokémon préféré de me suivre, je suis devenu extatique. Je ne sais pas combien d’heures j’ai passé à échanger le premier Pokémon de mon groupe et à prendre des photos de mon Pokémon préféré derrière moi. Chasse au trésor Diglett Vers le début du DLC Isle of Armor, je suis tombé sur un PNJ qui m’a dit qu’il avait perdu ses Alolan Digletts. Je m’attendais à ce qu’il me demande d’en trouver 5 à 10, mais il m’a surpris en m’envoyant une véritable chasse au trésor Diglett avec 150 des petits gars à trouver. J’ai d’abord roulé des yeux en pensant que c’était un moyen bon marché pour Game Freak de prolonger le jeu sur l’île d’Armure. Cependant, quand j’ai finalement commencé à chasser ces petits creuseurs, j’ai été aspiré. C’était un peu comme la relaxation que je ressens en courant autour de mon île Animal Crossing à la recherche de mauvaises herbes. La différence est qu’avec le DLC Pokémon, je suis récompensé par des Pokémon Alolan chaque fois que j’atteins un certain jalon pour le nombre de Digletts trouvés. C’était un ajout amusant qui m’a permis d’explorer un peu. Attraper des Pokémon légendaires

L’histoire de la couronne toundra tourne autour d’un nouveau Pokémon légendaire appelé Calyrex. Je n’ai pas été très impressionné par lui, mais heureusement, il y a beaucoup d’autres Pokémon légendaires à attraper dans cette région enneigée. En plus de Calyrex, vous pouvez également attraper la version galarienne des trois oiseaux légendaires de la génération 1, et si vous explorez les Max Lairs de Crown Tundra avec d’autres joueurs, vous aurez la chance de combattre et d’attraper des Pokémon légendaires des jeux précédents le temps que vous atteignez la fin de la caverne. Pokémon brillant

Il semble également y avoir une plus grande chance d’attraper des Pokémon brillants dans Max Lair. J’ai attrapé un Vileplume brillant très tôt et chacun de mes amis qui ont également acheté le Pass Expansion a également attrapé au moins un Pokémon brillant dans les grottes. Si vous êtes un chasseur brillant, cela vaut peut-être la peine d’obtenir le Pass Expansion.

Examen du Pass d’extension Pokémon Sword & Shield Ce que je n’aime pas

Game Freak a traditionnellement publié un jeu de suivi après la sortie du premier ensemble de jeux d’une génération donnée. Par exemple, après le lancement de Ruby et Sapphire, Game Freak a publié Emerald. De même, après le Soleil et la Lune, l’Ultra Soleil et l’Ultra Lune ont suivi. Il n’était donc pas trop surprenant que les développeurs de jeux japonais aient créé des DLC supplémentaires pour Sword and Shield. Cependant, c’est un peu coûteux compte tenu de ce que vous obtenez. J’ai pu battre à la fois les principaux scénarios de l’Ile of Armor et de la Crown Tundra en quelques heures. Dans l’ensemble, j’ai pu terminer les principaux scénarios de l’île d’Armure et de la toundra de la couronne en quelques heures. Certes, c’était partiel parce que mes Pokémon étaient déjà à un niveau élevé après avoir joué au jeu original, donc les batailles du Pass Expansion n’étaient pas très difficiles pour moi. Cela étant dit, les Pokémon de Klara et Mustard étaient tous entre le niveau 60 et le niveau 75, ils ne seront donc pas une promenade dans le parc pour tout le monde. Au-delà des nouveaux détails de l’histoire, remplir le Pokédex étendu et trouver les Digletts mentionnés précédemment ajoutent beaucoup de temps à votre expérience Expansion Pass. Je me rends compte qu’il a fallu beaucoup de travail pour créer tous ces Pokémon et lieux supplémentaires, mais j’ai l’impression que le DLC était un peu trop cher. Mais si vous aimez l’idée de pouvoir attraper plusieurs légendaires des jeux précédents, vous devriez certainement l’acheter.

Examen du Pass d’extension Pokémon Sword & Shield En bout de ligne

Le Pass Expansion est une petite touche amusante de contenu supplémentaire qui permet aux joueurs de profiter davantage de la région de Galar. Parmi ces nouvelles expériences figurent les tout nouveaux scénarios entourant les Pokémon légendaires Kubfu et Calyrex. J’adore aussi avoir la possibilité de marcher autour de l’île d’Armure ou de la toundra de la Couronne avec mon Pokémon préféré derrière moi alors que je découvre de nouveaux endroits. 4

4 sur 5

















Compte tenu de la courte durée du scénario du DLC, le prix de 30 $ est un peu coûteux. Cependant, si vous êtes le genre de personne qui aime remplir un Pokédex et rencontrer de nouveaux Pokémon, ce sera certainement une façon amusante de développer cela.

Continuez l’aventure Pass d’extension Pokémon Épée et Bouclier Explorez plus de Galar Ce DLC permet aux joueurs d’épée et de bouclier d’explorer l’île d’Armure et la toundra de la couronne. Il y a plus de Pokémon à capturer, de nouveaux rivaux à rencontrer et plus de défis à relever. Assurez-vous simplement de sélectionner la version appropriée du DLC qui correspond à la version du jeu auquel vous jouez.

