Examen de recrutement ferroviaire 2021 : la septième phase de l’examen RRB NTPC débutera le 23 juillet

Le strict respect des protocoles COVID-19, comme le port de masques faciaux en tout temps, a été rendu obligatoire pour les candidats, et les instructions à cet égard seraient téléchargées avec la lettre d’appel électronique.

Examens de recrutement dans les chemins de fer pour les postes d’études supérieures et de premier cycle du NTPC : La septième et dernière phase des examens de recrutement dans les chemins de fer pour pourvoir les postes vacants pour diverses catégories populaires non techniques – postes de diplômés et de premier cycle du NTPC – devrait commencer le 23 juillet, a annoncé le ministère des Chemins de fer de l’Union. Il s’agirait de la dernière phase du 1st Stage Computer Based Test (CBT-1), et l’examen Railway NTPC devrait avoir lieu les 23, 24, 26 et 31 juillet. Environ 2,78 candidats lakh devraient se présenter pour le recrutement ferroviaire. Examens pour les diplômes et les postes de premier cycle du NTPC, a ajouté le ministère.

Avant cela, six phases de CBT-1 ont été menées entre le 28 décembre de l’année dernière et le 8 avril 2021, tout en respectant le protocole de sécurité COVID-19, et environ 1,23 crore candidats étaient apparus lors des tests effectués pour 35 281 postes vacants. La septième phase avait été retardée en raison de la grave deuxième vague de pandémie de coronavirus.

Le test serait mené dans 76 villes à travers le pays et environ 260 centres sont mis en place pour cela tout en gardant à l’esprit le protocole d’autoriser l’utilisation de seulement 50% de la capacité de ces centres pour assurer la distanciation sociale. Le ministère a ajouté qu’il avait également tenté de s’assurer que la plupart des candidats obtenaient des centres situés dans leur État d’origine et que ceux qui n’avaient pas pu être hébergés aient accès à des centres dans les États voisins.

Une fois les liens sur le site Web du Railway Recruitment Board activés 10 jours avant l’examen, les candidats pourront voir la ville et la date de l’examen. De plus, les candidats SC/ST pourraient également télécharger Free Traveling Authority à ce moment-là. Le téléchargement des lettres d’appel électronique commencerait quatre jours avant la date de l’examen. En dehors de cela, les candidats reçoivent également les informations nécessaires à cet égard par courrier et messages téléphoniques. Afin de garantir que les candidats obtiennent des informations authentiques, le ministère a conseillé aux candidats de consulter uniquement le site Web du RRB pour obtenir des informations, où un service d’assistance a également été fourni pour des clarifications.

