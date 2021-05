Examen de Samsung One UI 3.1: des changements subtils créent un grand impact

Avec la mise à jour Android 11, Samsung a proposé une refonte visuelle de son interface utilisateur sous la forme de One UI 3.0 et 3.1. One UI 3.0 a fait ses débuts plus tôt cette année pour la série Galaxy S20 après avoir été en version bêta pendant quelques mois, et avec l’introduction de la série Galaxy S21, Samsung a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités et a publié la version One UI 3.1.

Samsung fait un bien meilleur travail avec les mises à jour logicielles au cours des deux dernières années, et le résultat est que les meilleurs téléphones Samsung ont déjà été mis à jour vers One UI 3.1. L’interface utilisateur offre une nouvelle esthétique et des applications propriétaires améliorées et comprend toutes les nouvelles fonctionnalités introduites par Google dans Android 11.

Donc, si vous utilisez déjà One UI 3.1 ou envisagez d’acheter un téléphone Samsung cette année, voici ce que vous devez savoir sur toutes les nouvelles fonctionnalités de One UI 3.1.

Un examen de l’interface utilisateur 3.1:

One UI 3.1 ajoute les fonctionnalités principales d’Android 11

Lorsqu’il a été déployé pour la première fois sur des appareils comme le Pixel 5, Android 11 était clairement axé sur l’amélioration de la gestion des notifications, et bien que l’apparence de One UI soit radicalement différente de celle d’Android 11 «stock» ou «pur», les mêmes principes fondamentaux sont tous ici. One UI 3.1 regroupe désormais les notifications par catégorie, divisées en conversations, notifications d’alerte et notifications silencieuses.

Tout comme sur les autres appareils fonctionnant sous Android 11, cette catégorisation facilite subtilement la hiérarchisation des notifications; si quelque chose apparaît dans l’onglet Conversations – par exemple, un message Telegram ou Slack, il ne se perd pas dans le mélange d’e-mails entrants, d’actualités et de mises à jour météo, etc.

Si vous voulez aller plus loin et vraiment mettre les notifications conversationnelles au premier plan de votre attention, One UI 3.1 prend en charge Bubbles, ces icônes d’applications flottantes d’amour ou de haine directement inspirées de l’ancien système de Chat Heads de Facebook. Personnellement, je ne suis pas un grand fan des bulles d’Android 11, mais elles sont un peu plus faciles que de faire des allers-retours entre votre application de messagerie et toute autre tâche dans laquelle vous vous trouvez.

Samsung a apporté presque toutes les fonctionnalités d’Android 11, mais j’aurais vraiment aimé un meilleur menu d’alimentation.

En continuant sur le sujet des notifications, il y a un nouvel effet de flou gaussien derrière la nuance de notification qui fournit une séparation claire du reste de l’écran. Il rend les notifications un peu plus faciles à lire et persiste dans diverses parties de l’interface One UI, y compris l’écran de bascule rapide et le tiroir d’applications. Si vous ignorez accidentellement une notification sans la lire, vous pouvez également afficher l’historique de vos notifications dans les paramètres système. Assurez-vous simplement de l’activer en premier; c’est un paramètre opt-in.

Tout comme dans Android 11 sur le Pixel 5, la lecture de musique et de vidéo se trouve désormais dans un seul widget persistant au-dessus de vos notifications – bien que contrairement au Pixel, cela ne se produit que lorsque vous gérez plusieurs flux à la fois. Lorsque vous regardez simplement une vidéo, elle vit dans sa propre notification, tout comme elle le faisait dans Android 10.

Malheureusement, la seule fonctionnalité qui semble manquer dans One UI 3.1 est le menu d’alimentation remanié que nous avons vu dans Android 11 de Google, qui a introduit la gestion des cartes pour Google Pay ainsi que des basculements rapides pour vos appareils domestiques intelligents. Au lieu de cela, on vous présente exactement les mêmes raccourcis de base qu’avant; mise hors tension, redémarrage et mode d’urgence, ainsi que les paramètres des touches latérales pour basculer la fonctionnalité du bouton d’alimentation entre le menu d’alimentation et Bixby (qui, pour mémoire, est toujours le comportement par défaut).

Bien que décevant, cela a du sens. Samsung vous encourage bien sûr à utiliser Samsung Pay plutôt que Google Pay et inclut un raccourci rapide vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à votre carte de crédit par défaut. La société possède également son propre système Smart Things pour les appareils connectés, et bien, Bixby est Bixby.

One UI 3.1 introduit une refonte esthétique majeure

L’ajout du flou gaussien n’est pas le seul changement apporté par Samsung à l’apparence et à la convivialité de One UI. En fait, presque toute l’interface a été rafraîchie avec des visuels plus modernes et, du moins dans la plupart des cas, des menus plus propres et plus faciles à naviguer. Les icônes de l’application Paramètres ont été actualisées avec les mêmes bordures «squircle» qu’une interface utilisateur impose aux icônes dans le tiroir de votre application, et les menus ont été un peu simplifiés pour rendre les paramètres clés plus faciles à trouver. J’ai toujours trouvé les menus de paramètres de Samsung plus désordonnés et plus compliqués que d’autres, c’est donc un bon pas dans la bonne direction.

De retour sur l’écran d’accueil, un appui long sur l’icône d’une application affiche un menu organisé de la même manière que One UI 2.5, condensant les éléments exploitables dans une seule fenêtre au lieu de séparer les raccourcis spécifiques à l’application des actions au niveau du système telles que la désinstallation de l’application. Vous pouvez également maintenant appuyer deux fois sur n’importe quel espace vide de l’écran d’accueil pour éteindre l’écran sans avoir à appuyer sur le bouton d’alimentation. Agréable!

Fait intéressant, Samsung Daily (le fil d’actualités à gauche de l’écran d’accueil) a été remplacé par un nouveau service appelé Samsung Free, qui rassemble de la même manière les actualités de diverses sources, mais vous donne également accès à des jeux jouables instantanément gérés via Samsung Game Launcher. , sans aucun téléchargement supplémentaire requis. Au moins au moment de la rédaction de cet article, ce sont principalement le genre de jeux à faible effort que vous verriez annoncés dans d’autres titres freemium, mais c’est néanmoins une belle inclusion.

One UI 3.1 apporte également des améliorations mineures à l’écran de verrouillage, avec une nouvelle liste déroulante plein écran de widgets vous donnant un accès rapide à des fonctionnalités telles que votre musique, votre programme, la météo et les statistiques de bien-être numérique, toutes accessibles en sélectionnant l’horloge à l’écran. – qui est maintenant centré au lieu d’être aligné à gauche. Il existe désormais des paramètres d’affichage Always-On plus complets, y compris la possibilité de charger vos propres GIF.

De nombreuses applications propriétaires de Samsung ont été mises à jour avec un design légèrement moderne, notamment Phone, Samsung Pass, Gallery, etc. La plupart d’entre eux sont assez subtils, mais cela conduit à une apparence générale un peu plus cohérente.

Lorsque j’ai fait la démonstration de la version bêta de One UI 3.0 l’année dernière, l’un des changements les plus controversés aux yeux des fans de Samsung était le menu de volume repensé, qui s’ouvre sous la forme d’un curseur vertical minimaliste lorsque vous appuyez sur l’un des boutons de volume. En appuyant sur les trois points en haut du curseur, vous pouvez ouvrir un menu développé avec des curseurs pour le volume du système, les alarmes, les médias, etc. Je pense que c’est un super look, mais c’est certes moins simple qu’avant, en s’appuyant sur des icônes plutôt que sur des étiquettes de texte pour désigner chaque curseur.

Dans cette vue étendue se trouve également Live Caption, qui transcrit l’audio des dialogues en temps réel. Ce paramètre était également disponible dans Android 10, mais encore une fois, il est indiqué par une icône plutôt que du texte ici, pour le meilleur ou pour le pire.

Améliorations de la caméra dans One UI 3.1

Le logiciel de l’appareil photo dans One UI 3.1 semble pratiquement identique à l’implémentation dans One UI 2.5 sur Android 10, mais Samsung affirme avoir amélioré quelques fonctionnalités sous le capot relatives au processus de capture d’image. À savoir, les téléphones avec des niveaux de zoom élevés comme le S21 Ultra et le Note 20 Ultra peuvent désormais bénéficier d’une stabilisation d’image améliorée tout en prenant des photos de la lune – une fonctionnalité étrangement spécifique que je n’ai pas pu tester.

Plus généralement, la mise au point automatique et l’exposition automatique devraient voir des améliorations avec la mise à jour One UI 3.1. C’est, encore une fois, un changement qui serait probablement le plus notable sur le S20 Ultra de l’année dernière, qui reste le seul téléphone de la gamme 2020 de Samsung avec lequel j’ai rencontré des problèmes de mise au point.

One UI 3.1 Bottom line

Si vous vous attendez à une révision complète reconstruite à partir de zéro, ce n’est pas ça. One UI 3.1 introduit des modifications esthétiques et fonctionnelles subtiles à ce qui était déjà une interface mature et capable dans One UI 2.5. Il n’y a vraiment pas beaucoup d’ajouts de fonctionnalités indispensables ici; Cela tient en partie au fait que Samsung a tendance à proposer bon nombre de ses fonctionnalités logicielles avant que Google ne les présente sur la plate-forme Android de base, une grande partie des nouveautés d’Android 11 était déjà présente dans la version Samsung d’Android 10.

4,5 sur 5

Néanmoins, il s’agit d’une belle mise à jour qui donne à One UI une touche visuelle moderne et améliore largement la gestion des notifications par-dessus tout – et plus important encore, Android 11 amène les téléphones de Samsung aux mêmes normes de confidentialité et de sécurité que la gamme Pixel de Google.

Samsung est déjà en avance sur sa propre feuille de route pour le déploiement de One UI 3.1 sur divers appareils, la plupart de ses appareils 2020 et 2019 recevant la dernière version. La décision de Samsung d’offrir trois mises à jour Android garanties à ses téléphones phares et de milieu de gamme lui donne un avantage distinct dans ce domaine particulier. Avec One UI 3.1, la marque a montré qu’elle pouvait fournir une interface utilisateur qui rivalise avec le meilleur d’Android.

Journal des modifications One UI 3.1, mai 2021

Cette revue a été initialement publiée le 23 décembre 2020 et était basée sur One UI 3.0 fonctionnant sur un Galaxy Note 20 Ultra. Il a été mis à jour le 3 mai 2021 avec les modifications suivantes:

Ajout de détails sur les changements dans One UI 3.1 Informations incluses sur la série Galaxy S21 Modification de la section sur le déploiement de One UI 3.1 en fonction des délais mis à jour de Samsung

