Examen de Shin Megami Tensei 5 – un RPG brutal qui se lance dans les batailles d’usure

Parfois, un jeu vous accueille avec un coup de pied dans les dents. Shin Megami Tensei 5, le dernier né de la franchise RPG de longue date du développeur Atlus, est l’un de ces jeux, vous invitant dans une guerre interdimensionnelle entre le paradis et l’enfer, où le destin de l’humanité est en jeu mais où le plus humble ennemi peut toujours vous battre jusqu’à la soumission.

Shin Megami Tensei 5 fonctionne comme un RPG, et un dur comme des clous à cela. Son combat est au tour par tour dans sa forme la plus pure, presque rien n’interrompant votre groupe et les démons ennemis se relayant pour se pousser et se pousser les uns les autres avec diverses capacités surnaturelles. Le système de combat pourrait être décrit à juste titre comme une guerre d’usure, où les deux parties réduisent lentement la santé de l’autre, et les capacités extrêmement puissantes qui peuvent dévaster un certain nombre d’ennemis sont extrêmement rares.

Ce qui en résulte est une sacrée corvée. Si vous pensiez que les RPG modernes comme Dragon Quest 11 et même Tales of Arise nécessitaient un travail constant à travers une armée d’ennemis pour augmenter votre niveau, Shin Megami Tensei 5 est une ligue au-dessus de cela. Chaque rencontre périodique de boss pour un rythme d’histoire est une montagne à gravir, où vous devrez passer des heures à sprinter à plusieurs reprises à travers tous les ennemis que vous avez affrontés auparavant, accumulant lentement de précieux points d’expérience afin que le patron ne puisse pas effacer votre toute l’équipe d’un simple mouvement du doigt.

Le dernier RPG d’Atlus fonctionne en fait comme un collect-a-thon. Lorsqu’il affronte un diable ennemi au combat, le protagoniste peut temporairement arrêter les échanges de coups et les engager dans une guerre des mots, en négociant prudemment pour essayer de recruter le démon à ses côtés. Vous devrez vraiment faire attention à la personnalité du démon ici – s’ils sont pétillants et optimistes, vous voudrez peut-être les recruter par l’éloge, mais s’ils sont entêtés et trop agressifs, vous voudrez peut-être essayer de combattre le feu avec le feu et gonfler votre poitrine dans les négociations.

C’est un domaine qui a eu une mini mise à niveau depuis Persona 5. Le RPG 2017 d’Atlus, lui-même à l’origine un spin-off de la série Shin Megami Tensei, s’est également vanté de négociations avec divers ennemis démoniaques, mais le résultat était plus un jeu de devinettes où la personnalité de ce démon n’a pas vraiment pris en compte la façon dont vous avez abordé les négociations. Shin Megami Tensei 5 affine ce système, où le ton de vos réponses lorsque vous commencez des discussions avec un démon compte vraiment, et vous vous familiariserez rapidement avec certains des traits de personnalité les plus courants des démons.

Collectionner de nouveaux et puissants démons est vital pour votre survie. Un boss peut être des attaques élémentaires faibles à ardentes, par exemple, donc après avoir pris une raclée absolue de leur part et avoir sommairement battu en retraite, vous devrez rôder dans le monde en ruine de Shin Megami Tensei 5 à la recherche de démons avec lesdites attaques basées sur le feu. Changer de démons dans et hors de votre alignement pour trouver la combinaison parfaite pour écraser un patron est excellent, une formule qui vous garde constamment sur vos gardes et cherche des moyens d’empiler votre équipe pour vous donner les meilleures chances de survie. Il n’y a pas une seule combinaison d’alliés démons qui vous accompagnera tout au long du jeu indemne, vous devrez donc constamment mélanger et assortir pour des résultats optimaux.

Comme pour tout ce qui est produit par l’usine Atlus RPG, il y a une bande-son frappante qui sape toute l’expérience. Le Shoji Meguro, récemment décédé, n’est en fait pas derrière le score de Shin Megami Tensei 5, mais Toshiki Konishi et Ryota Kozuka, deux vétérans similaires de la série Persona et Megami Tensei en général, sont au rendez-vous. Les successeurs de Meguro font un travail fantastique en insufflant une couche supplémentaire de vie à Shin Megami Tensei 5, alors que des lignes de basse grondantes de notes de guitare à indice d’octane élevé ponctuent chaque attaque de combat et chaque fluage prudent dans le monde ouvert. C’est une bande-son plus sombre que celle des hymnes vocaux de Persona, mais « plus sombre » est une manière appropriée de décrire Shin Megami Tensei par rapport à la série susmentionnée d’Atlus.

Le combat est donc brillant et brutal, mais c’est le reste qui manque à Shin Megami Tensei 5, principalement parce qu’il n’y a pas grand-chose de plus dans ce jeu. Le début du jeu d’Atlus vous plonge au cœur du Tokyo d’aujourd’hui, vous positionnant comme un lycéen solitaire qui assiste tranquillement aux cours et mène une vie normale. Cela continue pendant environ 15 minutes, avant que vous ne soyez transporté dans un autre plan d’existence et chargé de sauver l’humanité d’une guerre engloutie entre le paradis et l’enfer.

C’est assez proche de tous les détails d’installation et d’exposition que vous avez avant de marcher pendant environ 10 heures à travers le RPG. Shin Megami Tensei 5 offre des cuillerées d’histoire au joueur dans des gouttes sporadiques, jamais un déluge, car il n’a pas vraiment beaucoup d’histoire à raconter. « Allez ici, sauvez cette personne et tuez ce méchant », vous dit le jeu à intervalles réguliers, avant de vous plonger dans le monde des enfers démoniaque et de vous dire au revoir pendant une douzaine d’heures environ.

Cela aiderait si Shin Megami Tensei 5 avait réellement des personnages pour lesquels il vaut la peine de se battre. Au début de l’aventure, vous rencontrez quelques camarades de classe qui ont également été piégés dans le quartier infernal, ou plutôt, vous rencontrez des personnes que vous ne pouvez que supposer être vos camarades de classe, car il n’y a aucune introduction à qui ces personnes sont réellement. « Je suis Ichiro Dazai ! » l’un d’eux plaisante avec un sentiment de familiarité – un sentiment qui m’échappe complètement, car je ne connais pas du tout ce jeune garçon. Des dizaines d’heures plus tard, je ne sais toujours pas vraiment qui il est, à part une vague caricature d’un étudiant en difficulté qui veut quelque chose de plus significatif dans la vie.

Je ne connais vraiment aucun des personnages de Shin Megami Tensei 5, et c’est vraiment dommage. Il n’y a aucun temps d’arrêt dans cette aventure, aucune opportunité de mieux connaître les personnes que vous vous battez pour protéger. Le stoïque honore l’étudiant du groupe, Yuzuru Atsuta, remarque même à un moment donné qu’il souhaite avoir la chance de connaître un autre personnage avant qu’elle ne soit kidnappée par un démon, et c’est accidentellement un parfait reflet de ce que je ressens pour Shin. Les personnages de Megami Tensei 5. Le RPG d’Atlus ne permet pas au joueur de devenir autre chose qu’une vague connaissance de ses alliés, et par conséquent, certains des moments les plus marquants de l’histoire laissent les personnages de Shin Megami Tensei 5 avec des cicatrices complètement à plat.

Le combat de Shin Megami Tensei 5 est génial, punissant et gratifiant dans une égale mesure sans jamais faire pencher la balance trop loin dans une direction. Mélanger et assortir votre deck de démons est également très amusant et vous incite à chercher des alliés de toutes formes et tailles dans tous les coins du monde en ruine. C’est tout en dehors de la bande originale de combat et grungy où Shin Megami Tensei 5 manque gravement la cible, avec des personnages à une note que vous n’avez jamais la chance de mieux connaître, et une intrigue mince comme du papier qui semble traînée pendant des dizaines d’heures . Shin Megami Tensei 5 est un bon combattant RPG, mais il n’est pas bon à grand-chose d’autre.

Avis de non-responsabilité : jeu testé sur Nintendo Switch Pro. Une copie du jeu a été fournie par l’éditeur.