Examen de Solar Ash – PS4, PS5 et PC

Avez-vous déjà remarqué quand vous avez une marche parfaite? Vous allez quelque part (emmener les enfants à l’école, aller en ville, aller au magasin du coin) et quand vous arrivez, vous vous rendez compte que vous aviez du flow. Tu n’as jamais arrêté de bouger. Vous n’avez pas eu à vous arrêter et à attendre la circulation pour traverser la route. Aucun enfant à vélo ne vous a forcé dans un buisson. Il n’était pas nécessaire de prendre des mesures évasives de la part de quelqu’un qui n’a clairement pas reçu la note sur Covid. C’était une marche douce et soyeuse. À son meilleur, Solar Ash est cette promenade. C’est juste un peu dommage qu’à la fin, on ait l’impression d’avoir fait la même marche plusieurs fois de trop.

Solar Ash est l’effort de suivi du développeur de Hyper Light Drifter Heart Machine. C’est un changement assez radical en termes d’apparence et de gameplay, étant une plate-forme d’action 3D complète au lieu d’une aventure d’action classique de type Zelda. Le monde est entièrement explorable, et il est préférable de le faire au rythme, votre personnage Rei capable de planer comme sur des patins à glace, de doubler sauter, de courir, de ralentir et de s’attaquer. Les mouvements que vous apprenez au début du jeu restent vos mouvements tout au long de votre voyage, et cela a ses hauts et ses bas.

La traversée du monde est assez décontractée, du moins au début, avec seulement quelques ennemis symboliques à affronter, mais à la fin de chaque zone, vous affrontez une énorme créature. Vous utilisez les mêmes mouvements sur ces ennemis squelettiques, et au début, il est assez facile de tomber sur les différentes commandes des boutons en raison de la vitesse à laquelle vous devez effectuer. Vous vous améliorerez cependant, donc à la fin, vous êtes un pro – ce qui n’est pas surprenant étant donné que vous avez utilisé les mêmes mouvements pendant toute la durée du jeu.

J’ai trouvé que le jeu a culminé à mi-parcours. J’avais baissé les commandes, je savais ce que mon personnage pouvait faire et comment me déplacer au mieux à grande vitesse dans le monde et sur le dos de créatures géantes. J’étais un roi. J’avais trouvé le flow et j’adorais ça. C’était comme si je jouais à l’un de ces GIF sympas que vous voyez postés sur Twitter mais vous n’êtes jamais assez bon pour jouer comme ça. Solar Ash vous permet d’être le GIF, et c’est vraiment cool quand vous êtes dans ce moment. Mais le jeu continue, puis continue encore, et ne change pas assez les choses.

Ce n’est pas que Solar Ash soit un jeu particulièrement long, mais j’ai trouvé que les sensations du gameplay diminuaient progressivement à mesure que je me rapprochais de la finale, ce qui est dommage car vous finissez par vous attaquer à des ennemis plus gros et plus impressionnants. De nouveaux mécanismes et obstacles sont introduits, tels que l’eau dangereuse, diverses variantes de rails de broyage et des combinaisons avec des capacités variables (qui ne sont pas essentielles et beaucoup de gens ne l’obtiendront pas), mais la boucle principale est la même tout au long.

Vous entrez dans une zone (il a l’air magnifique, d’ailleurs – le jeu est un triomphe à cet égard, une beauté en ruine que vous voudrez souvent regarder), trouvez le PNJ qui déverrouille l’emplacement sur votre carte, puis scannez le zone pour les domaines d’intérêt. Vous devez ensuite relever des mini-défis, atteindre une série de nœuds dans l’ordre tout en travaillant avec une limite de temps, pour vous rapprocher de la rencontre avec le boss. Ces défis de nœuds, comme les batailles de boss, sont l’endroit où vous ferez certaines de vos meilleures acrobaties de plate-forme, mais le plaisir diminue après un certain temps.

Il y a de nombreux éléments d’histoire intégrés à l’aventure, certains facultatifs, mais j’ai trouvé les personnages plus intéressants que la quête globale : Rei, un Voidrunner, essayant de sauver le monde de l’Ultravoid. Cela reste en quelque sorte là, vous donnant une raison pour ce que vous faites, mais malgré un travail vocal solide, je n’étais pas si engagé que ça. Ajoutez cela à l’impression générale de déjà-vu et au combat assez simpliste, et j’ai eu l’impression de parcourir les mouvements pour le dernier tiers du jeu.

Solar Ash mérite des accessoires pour sa conception du monde, la fluidité du mouvement lorsque vous êtes dans le groove et le sens de l’échelle affiché, il est donc quelque peu douloureux d’être aussi bas que je le suis. Ce n’est pas loin d’être un peu spécial, le genre de joyau indépendant auquel tout le monde doit jouer, mais ce n’est malheureusement pas tout à fait là. Il y a encore beaucoup de plaisir à avoir ici, et votre kilométrage avec les mécaniciens pourrait être meilleur, mais pour moi Solar Ash est tellement concentré sur la livraison de flux, il a oublié que vous ne voulez pas faire la même promenade tous les jours .

Avis de non-responsabilité : testé sur PS5. Jeu fourni par l’éditeur. Également disponible sur PS4 et PC.