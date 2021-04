Examen de Sonos Roam: perfection portable – .

Je suis un grand fan de Sonos et j’ai près d’une douzaine d’enceintes Sonos réparties dans ma maison. Je pense également que le Sonos Move est de loin le haut-parleur portable le plus impressionnant que j’aie jamais connu, haut la main. Le son profond et plein que Sonos a réussi à intégrer dans le Move est tout simplement époustouflant. Je ne peux vraiment pas en dire assez de bien, mais il y a un détail qui empêchera beaucoup de gens d’envisager même le Sonos Move: il coûte 399 $. Le Move fonctionne à double fonction en tant que haut-parleur Sonos stationnaire dans votre maison, il vaut donc chaque centime et plus encore. Mais 399 $, c’est encore beaucoup d’argent à dépenser pour un haut-parleur portable.

Dans cet esprit, la première chose que j’ai faite lorsque Sonos m’a envoyé ses documents de presse avant son annonce Sonos Roam a été de vérifier le prix. 169 $ peuvent sembler un peu lourds au début, surtout si l’on considère à quel point certains haut-parleurs portables sont bon marché. Cependant, une fois que vous en aurez essayé un par vous-même, il ne vous faudra que quelques instants avant de vous rendre compte à quel point ce petit haut-parleur est spécial.

Top Deal du jour Le coupon Crazy Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour seulement 2,10 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 8,39 $ Vous économisez: 19,60 $ (70%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Alors que le Move est pratiquement dans une ligue à part, le Sonos Roam pénètre dans un marché où de nombreux grands rivaux coûtent une fraction de son prix. Prenez par exemple l’enceinte sans fil portable compacte la plus vendue sur Amazon. Ça s’appelle le Angle d’Oontz 3, il a un énorme 95000+ critiques 5 étoiles, et il se vend 35 $. Il était en vente pour 26 $ au moment de la rédaction de cet article, ce qui signifie que vous pouvez acheter six haut-parleurs Angle 3 tout en dépensant moins que vous le feriez pour un seul Sonos Roam.

Bien sûr, il y a deux choses à garder à l’esprit concernant le prix du Roam.

Premièrement, les haut-parleurs comparables des grandes marques ont tendance à coûter au moins autant que le Sonos Roam. Le Bose SoundLink Revolve coûte 200 $, Beats’s Pill + 180 $ et l’UE Boom 3 est au prix de 150 $. Dans cet esprit, le prix de Sonos est tout sauf déraisonnable. En fait, les prix de Sonos Roam se situent à l’extrémité inférieure de la gamme de prix lorsque vous parlez uniquement de marques haut de gamme.

Deuxièmement, et plus important encore, le Sonos Roam offre une qualité sonore incroyable et des fonctionnalités de pointe qu’aucun rival ne peut égaler.

Source de l’image: Sonos

Comme c’est le cas avec toutes les enceintes sans fil de Sonos, la configuration du Roam est assez simple. En fait, le Roam est de loin le haut-parleur Sonos le plus simple à configurer grâce à l’ajout du NFC. Ouvrez simplement l’application Sonos, appuyez sur les paramètres, lancez la fonction pour ajouter un nouveau haut-parleur, et l’application fait à peu près le reste. La seule autre étape manuelle consiste à placer votre smartphone à l’arrière du Roam lorsque l’application vous donne le signal. Et bien sûr, le Bluetooth est encore plus facile à configurer: il suffit d’allumer le haut-parleur, de maintenir le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que vous entendiez deux carillons pour indiquer que vous êtes en mode Bluetooth et de le coupler.

Si vous n’avez pas d’autres haut-parleurs Sonos, la seule chose que vous devez savoir sur le Roam est qu’il offre une qualité sonore à couper le souffle qui surpasse la plupart des offres concurrentes, même celles qui font deux fois sa taille. Il est robuste, résistant à l’eau, la batterie dure 10 heures de lecture et prend en charge la charge sans fil Qi en plus de la charge USB-C. Si vous utilisez des assistants vocaux, vous apprécierez la prise en charge intégrée d’Alexa et de Google Assistant. Le Roam dispose également de la nouvelle technologie de réglage automatique Trueplay de Sonos qui utilise la conscience spatiale pour optimiser le son en fonction de l’orientation et de l’environnement de l’enceinte. C’est un haut-parleur portable spectaculaire qui dépasse largement sa catégorie de poids.

En plus de tout cela, si vous avez un système de haut-parleurs Sonos chez vous, vous bénéficiez également de quelques fonctionnalités supplémentaires de Roam.

Le Sonos Roam s’intègre à votre système Sonos comme n’importe quel autre haut-parleur Sonos. Vous pouvez l’ajouter à des groupes, diffuser sans fil n’importe quel service pris en charge sans consommer la batterie de votre téléphone, etc. Mais il possède également des fonctionnalités supplémentaires qui tirent parti de la portabilité du Roam. Mon préféré est la possibilité de maintenir le bouton lecture / pause n’importe où dans votre maison et de faire basculer automatiquement le son sur l’enceinte Sonos la plus proche de votre maison. C’est une technologie très astucieuse et c’est aussi plus qu’une simple nouveauté; c’est tellement cool de pouvoir écouter de la musique dans votre cour ou en déplacement, puis de passer instantanément à un autre haut-parleur lorsque vous revenez à l’intérieur.

Source de l’image: Sonos

Le Sonos Roam devrait sortir le 20 avril et il est déjà disponible en précommande sur le site Web de Sonos. Il y aura également un accessoire de chargeur sans fil disponible pour 49 $ qui correspond parfaitement à la forme du haut-parleur, mais tout chargeur Qi que vous avez déjà fera le travail tant qu’il est de 10W ou plus.

Enfin, je dois noter qu’au moment de la rédaction de cet article, l’estimation d’expédition pour les nouvelles commandes Roam a déjà été repoussée au 7 mai. Cela signifie que la demande est très élevée ou l’offre est limitée. Dans les deux cas, vous devriez probablement commander le vôtre maintenant si vous espérez le recevoir de si tôt.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Zach Epstein a travaillé dans et autour des TIC pendant plus de 15 ans, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs de télécommunications privés, puis en tant qu’écrivain et rédacteur en chef couvrant l’actualité économique, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité aux États-Unis et dans le monde. Il a également été récemment nommé l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde par Forbes, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc.