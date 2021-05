Examen de Tello Mobile: un fournisseur de services sans fil qui vous fait réellement économiser de l’argent

Tello Mobile est connu pour avoir certains des meilleurs prix sans fil avec une tonne de flexibilité, mais n’est probablement pas le premier opérateur qui vient à l’esprit lors de l’achat de données illimitées. Les fournisseurs de services sans fil sont une douzaine de dollars ces jours-ci, en particulier les MVNO qui se superposent à des réseaux plus grands et offrent la même couverture pour moins d’argent chaque mois.

Tello promet d’offrir des “prix imbattables” sans contrat, une couverture LTE rapide, et plus encore, mais est-ce que cela vaut vraiment la peine de rejoindre? Voici notre revue complète de l’AC!

Revue Tello:

Bon choix

Tello Mobile

En bout de ligne: Si vous êtes dans une zone avec une excellente couverture T-Mobile, Tello vaut certainement le coup d’œil. Les plans sont incroyablement abordables, vous n’aurez pas à vous soucier des contrats de quelque nature que ce soit, le partage de connexion est gratuit et il existe un très bon programme de parrainage pour démarrer.

Le bon

Couverture LTE et 5G à l’échelle nationale Plans flexibles et abordables Utilisation gratuite du point d’accès Pas de contrat Apportez votre téléphone

Le mauvais

Taxes non incluses dans les tarifs mensuels La vitesse des données peut varier considérablement

Divulgation: Tello m'a fourni un plan de données et un téléphone compatible (le Samsung Galaxy S8) pour examen. Toutes les opinions de la critique sont les miennes.

Examen de Tello Mobile: plans

Source: Joe Maring / Android Central

Contrairement à de nombreux opérateurs qui pensent que les forfaits illimités sont la voie de l’avenir, Tello vous offre beaucoup de personnalisation de votre forfait.

Lorsque vous choisissez un forfait Tello, vous choisissez la quantité de données et de minutes d’appel que vous souhaitez. Tant que vous avez un forfait avec quelques minutes, vous bénéficiez de SMS gratuits et illimités, y compris par défaut.

Les plans commencent à 5 $ par mois pour 500 Mo de données et aucune minute (ou 100 minutes et pas de données), le plan le plus cher plafonne à seulement 39 $ par mois pour des données et des minutes illimitées, ou vous pouvez trouver n’importe quelle combinaison au milieu qui fonctionne mieux pour vous. Alternativement, si vous n’avez pas envie de tout peaufiner vous-même, Tello propose également quelques plans prédéfinis parmi lesquels vous pouvez également choisir.

Source: Tello

S’inscrire au service et trouver un plan qui fonctionnait pour moi était à peu près aussi simple que j’aurais pu le demander. Je viens de sélectionner les données et les minutes que je voulais, je me suis connecté avec mon compte Google, j’ai confirmé la commande et j’étais en route. J’ai choisi d’obtenir un nouveau numéro avec mon plan, mais comme tout autre MVNO, Tello vous permet également de transférer un numéro existant.

S’il y a une chose que Tello fait bien, c’est vous faire économiser de l’argent.

Vous pouvez utiliser vos minutes pour passer des appels vers les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Chine et la Roumanie, gratuitement. En fait, avec Tello, vous pouvez appeler plus de 60 pays différents sans frais supplémentaires. Certains pays peuvent encore avoir des frais, même certains pays gratuits peuvent avoir des frais pour des choses comme les opérateurs de téléphonie mobile. Pourtant, avec autant de pays inclus, il y a de fortes chances que vous puissiez économiser de l’argent si vous devez appeler à l’étranger.

Inde: gratuit Royaume-Uni: gratuit France: gratuit Japon: 4,5 ¢ / minute (mobile) Cuba: 65 ¢ / minute Porto Rico: gratuit

L’utilisation du point d’accès / modem est incluse avec chaque plan par défaut, et si l’on considère que certains autres MVNO facturent jusqu’à 10 $ / mois supplémentaires pour l’utiliser, c’est un très bon cadeau. Vous pouvez également reconfigurer votre forfait à tout moment si vos habitudes d’utilisation changent, et tous les 30 jours, votre forfait se renouvellera automatiquement pour vous.

Tout cela pour dire que Tello Mobile est incroyablement abordable. Je préférerais que les taxes soient incluses dans le tarif mensuel, de la même manière que Metro by T-Mobile gère les choses, mais c’est une plainte mineure par rapport à tout ce que Tello apporte à la table.

Examen de Tello Mobile: couverture

Source: Joe Maring / Android Central

Peu importe le coût de votre forfait mensuel, cela ne vaut rien si vous n’avez pas accès à une couverture fiable.

Tello utilisait autrefois le réseau de Sprint pour son service, mais à partir de 2021, la société est officiellement passée à T-Mobile. En tant que tel, vous pouvez vous attendre à une couverture sans fil encore plus large que ce qui était auparavant offert. Cela a également permis à Tello de prendre en charge la 5G sur le réseau national de T-Mobile sans frais supplémentaires.

Les appels que j’ai passés sur Tello sonnaient bien tant pour les personnes à qui j’ai parlé que pour moi, je n’ai jamais eu de problèmes avec les SMS qui n’envoyaient pas, et pour la plupart, tout fonctionnait comme vous le souhaitez pour votre service sans fil. Si vous rencontrez des problèmes avec les appels téléphoniques, tous les forfaits Tello incluent les appels Wi-Fi sans frais supplémentaires.

Source: Tello

Pour savoir si Tello fonctionnera dans votre région, accédez simplement à son site Web, entrez votre adresse, votre ville, votre code postal et votre état, et Tello vous fera savoir à quel point son réseau fonctionne là où vous vivez. Lorsque vous effectuez cette vérification, vous pouvez également le filtrer par voix et données.

Assurez-vous de vérifier votre couverture même si vous avez déjà bénéficié du service T-Mobile. T-Mobile et certains des opérateurs prépayés de T-Mobile comblent les lacunes de couverture avec des accords d’itinérance auxquels Tello ne pourra pas accéder. Néanmoins, si vous êtes couvert, vous devriez avoir un service solide avec des vitesses LTE décentes.

Tello Mobile Review: vitesse des données

Source: Joe Maring / Android Central

S’il y a un gros problème que j’ai trouvé lors de l’utilisation de Tello, c’est la façon dont les données sont gérées.

Comme beaucoup de MVNO, Tello annonce qu’il dispose d’un réseau 4G LTE rapide et performant pour les données. C’est vrai, mais je n’ai de vraies vitesses LTE qu’à certaines heures de la journée.

Par exemple, alors que la vitesse de téléchargement maximale que j’ai vue était de 71,8 Mbps à 8h23 un matin, elle est également tombée à 2,59 Mbps un autre jour à 20h52.

Ma vitesse de téléchargement moyenne a fini par être légèrement inférieure à 16 Mbps après avoir exécuté 18 tests différents sur plusieurs jours à différents moments. Ce n’est certainement pas lent, mais après mon examen de US Mobile, où la vitesse de téléchargement moyenne était de 68 Mbps, il y a certainement encore place à l’amélioration.

Dans l’utilisation quotidienne, visiter des sites Web, sauter sur Twitter et faire défiler sans fin Reddit fonctionnait bien. Les moments où les vitesses de données plus lentes étaient les plus ennuyeuses étaient lorsque vous tentiez de déplacer beaucoup de données à la fois, comme le téléchargement ou la mise à jour d’une application.

Tello Mobile Review: sélection de téléphone

Source: Tello

Comme nous le voyons avec la plupart des MVNO, Tello Mobile vous permet d’apporter votre propre téléphone. Puisque Tello utilise le réseau de T-Mobile, vous devez vous assurer qu’il s’agit d’un appareil GSM et qu’il est déverrouillé. La plupart des meilleurs téléphones Android fonctionneront très bien avec le réseau. Vous pouvez également obtenir l’un des meilleurs téléphones Android bon marché pour économiser encore plus.

Vous pouvez également acheter un appareil directement via Tello.

La sélection n’est pas la meilleure que vous trouverez, mais ce n’est pas non plus la pire. Certains points forts incluent un nouveau Moto G Fast pour 219 $ et un nouveau Pixel 3a pour 299 $. Certains appareils sont neufs, d’autres sont certifiés reconditionnés et la livraison est gratuite.

J’adorerais voir une plus grande partie des appareils plus actuels plus tard, mais c’est quand même un bon début.

Tello Mobile Review: Concurrence

Source: Samuel Contreras / Android Central

Mint Mobile peut être très bon marché, avec des économies importantes si vous êtes prêt à payer six ou 12 mois à l’avance. Si vous avez besoin de 4 Go de données, Mint Mobile coûte 15 $ par mois si vous payez pour toute l’année. Mint propose également des forfaits avec 10 Go ou 15 Go de données et un forfait illimité avec 35 Go de données haut débit. Mint Mobile utilise le réseau de T-Mobile comme Tello afin que la plupart des téléphones déverrouillés fonctionnent comme un charme.

Visible simplifie au maximum les choses avec un forfait unique, des données illimitées et une couverture de Verizon. Le plan de Visible commence à 40 $ par mois, mais peut être aussi bas que 25 $ par mois si vous rejoignez une partie Visible sur le site Web de Visible. Visible ne prend pas en charge presque autant de téléphones que Mint Mobile ou Tello depuis et nécessite l’activation de l’un des rares téléphones compatibles.

US Mobile a beaucoup en commun avec Tello vous permettant de créer votre propre plan sur le réseau T-Mobile. US Mobile propose également une carte SIM Verizon. US Mobile propose un forfait illimité qui peut être transformé en forfait familial avec un maximum d’économies lorsque vous apportez plus de trois lignes. Si vous souscrivez à un forfait familial, vous bénéficiez également d’avantages pour les appareils mobiles américains, notamment des services de streaming comme Netflix, Disney + ou même Playstation Plus.

Tello Mobile Review: Devez-vous vous inscrire?

Il y a beaucoup de MVNO et d’opérateurs prépayés en concurrence pour vos dollars ces jours-ci. Juste du haut de ma tête en ce moment, certains qui me viennent à l’esprit incluent Cricket, Metro, Mint Mobile, Ting, etc.

Tello vaut-il la peine de se joindre à tout ce qui existe? Comme pour beaucoup de choses dans la vie, cela dépend en fin de compte de vos besoins personnels.

Vous devriez adhérer si …

Vous recherchez un forfait téléphonique de base

L’une des forces de Tello est à quel point vous pouvez aller plus bas. 5 $ par mois pour seulement 100 minutes ou 500 Mo de données est à peu près aussi basique que possible. Tout le monde n’a pas besoin de données illimitées et d’une tonne de fonctionnalités supplémentaires sur chaque ligne téléphonique. Si vous avez besoin du service le plus basique sur l’une de vos lignes, Tello est la solution idéale.

Vous avez une bonne couverture T-Mobile là où vous vivez

Le réseau de T-Mobile s’est beaucoup développé au fil des ans, et ici en 2021, il couvre la grande majorité des personnes aux États-Unis.

Vous ne devriez pas adhérer si …

Vous avez besoin d’une tonne de données

Tello a un plan illimité, mais les données sont ralenties après 25 Go d’utilisation. 25 Go, c’est beaucoup, en particulier sur un téléphone, mais si vous avez besoin de tout cela et plus, d’autres opérateurs conviendront mieux. Par exemple, Mint Mobile offre une connectivité 4G LTE + 5G vraiment illimitée pour 30 $ / mois tout en utilisant également le réseau T-Mobile.

Source: Joe Maring / Android Central

Tello propose des prix avantageux, des plans hautement personnalisables et si vous parrainez des amis / membres de votre famille, vous pouvez chacun économiser 10 $ sur votre facture mensuelle. Ce sont tous des trucs formidables et cela vaut vraiment le coup d’œil à Tello.

4 sur 5

Les vitesses de données ne sont pas les meilleures que j’ai jamais rencontrées, mais elles sont encore largement utilisables et ne devraient être un problème que pour les utilisateurs les plus assidus. Tout le reste de Tello fonctionne très bien, et si vous décidez de tenter le coup, je pense que vous serez très heureux.

Bon choix

Tello Mobile

Un service sans fil solide avec un prix avantageux.

Si vous êtes dans une zone avec une excellente couverture T-Mobile, Tello vaut certainement le coup d’œil. Les plans sont incroyablement abordables, vous n’aurez pas à vous soucier des contrats d’aucune sorte, le partage de connexion est gratuit et il existe un très bon programme de parrainage pour démarrer.

Review changelog, mai 2021

Cet article a été mis à jour en mai 2021 avec les modifications suivantes.

Mise à jour des informations du réseau pour inclure le support 5G Mettre à jour les promotions du plan Section de concours ajoutée

