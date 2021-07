Examen de troisième cycle NEET 2021 qui aura lieu le 11 septembre ; vérifier les détails

in

NEET PG 2021 aura lieu le 11 septembre 2021

Le test national d’admissibilité et d’admission de troisième cycle (NEET PG) 2021 aura lieu le 11 septembre 2021, a déclaré mardi le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya. L’annonce intervient un jour après que la date de l’examen NEET UG a été annoncée par le ministre de l’Éducation de l’Union, Dharmendra Pradhan.

“Nous avons décidé d’organiser l’examen de troisième cycle NEET le 11 septembre 2021”, a tweeté Mansukh Mandaviya.

“Nous avons décidé d’organiser l’examen de troisième cycle NEET le 11 septembre 2021”, tweete le ministre de l’Union Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/zp7aWNEsE6 – ANI (@ANI) 13 juillet 2021

Plus de détails attendus.

