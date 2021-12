Examen de Zhiyun Smooth 5: Bien, bien trop cher

Les vidéastes professionnels savent tous qu’un excellent cardan pour smartphone changera totalement la qualité de votre contenu vidéo mobile. Dans le monde prosommateur des cardans pour smartphones, deux noms reviennent généralement le plus souvent : Zhiyun, qui ne fabrique que des cardans, et DJI, qui est principalement une entreprise de drones. Le Zhiyun Smooth 5 est le dernier et le meilleur de l’ancienne marque.

Comme d’habitude, il est difficile de ne pas comparer le Smooth 5 au dernier produit concurrent de DJI, qui est dans ce cas l’OM 5. Habituellement, Zhiyun sous-estime sévèrement DJI en ce qui concerne le prix de ses cardans, mais ce n’est pas le cas ce année. Avec les deux produits existant actuellement au même niveau de prix, comment se situe le Smooth 5 ? C’est ce à quoi cette critique de Zhiyun Smooth 5 répondra, espérons-le.

Ce que vous devez savoir sur le Zhiyun Smooth 5

C. Scott Brown / Autorité Android

Zhiyun Lisse 5 (Standard): 169 $ / 159 £ – Livré avec un cardan, un câble de charge et un trépied

Zhiyun Smooth 5 (Combo): 219 $ / 209 £ – Livré avec un cardan, un câble de charge, un trépied, une lumière de remplissage et un étui de transport

Le Smooth 5 a été lancé le 15 novembre 2021. Au lancement, il était disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais sera progressivement déployé dans davantage de pays au fil du temps.

La mise à niveau la plus notable du Zhiyun Smooth 5 par rapport au Smooth 4 est l’introduction d’un manche de commande. C’est assez étonnant que le Smooth 4 n’ait pas cette fonctionnalité intégrale, mais mieux vaut tard que jamais !

En dehors de la nouvelle manette de commande, le reste des commandes reste pour la plupart les mêmes, bien que dans une toute nouvelle configuration. Au lieu que presque tous les boutons soient à l’avant, ils sont répartis tout autour de la poignée, la molette de mise au point/zoom distinctive conservant sa place sur la gauche.

Une autre nouveauté est l’inclusion de deux connecteurs magnétiques de lumière de remplissage, un de chaque côté de la pince du smartphone. En connectant les lumières exclusives de Zhiyun à ces deux connecteurs, vous pouvez éclairer votre sujet sans avoir besoin de comprendre comment fixer une lumière tierce sur le cardan. C’est une fonctionnalité très appréciée, même si le modèle de base n’est pas équipé d’un éclairage d’appoint. Vous pourrez éventuellement acheter la lumière seule pour 36 $, mais Zhiyun n’avait pas de disponibilité pour nous à ce sujet au moment de la rédaction.

À part ces deux nouveaux changements, le Smooth 5 est remarquablement similaire au Smooth 4. Il s’agit toujours d’un cardan à trois axes avec une construction robuste. Il y a toujours un support de trépied 1/4 pouce au bas du cardan et l’application ZY Cami est toujours nécessaire pour presque tous les aspects du fonctionnement.

En parlant de l’application ZY Cami, voici ce que vous pouvez en faire :

Photos

Pas de paramètres de résolution Filtres glamour

Vidéos

720p à 24 ips ou 30 ips 1080p à 24 ips ou 30 ips 4K à 24 ips ou 30 ips Filtres Glamour (mais pas à 4K) SmartFollow (suivi actif)

Panorama

Mode Clone de forme libre à 180 degrés et 240 degrés (placez plusieurs versions de la même personne dans l’image)

Dolly Zoom

Suivi automatique : choisissez le recul/l’approche de la cible Utilisez la molette de zoom pour le contrôle manuel

Laps de temps

720p à 24 ips ou 30 ips 1080p à 24 ips ou 30 ips 4K à 24 ips ou 30 ips

Hyperlapse (timelapse en mouvement)

720p à 5x / 10x / 15x / 30x 1080p à 5x / 10x / 15x / 30x

Mode intelligent

Similaire au DJI Story Mode Créez de courtes modifications avec de la musique en suivant un modèle

Ce qui est bon?

C. Scott Brown / Autorité Android

Le nouveau manche de commande fonctionne comme prévu. À l’aide du manche, vous pouvez incliner la caméra ou faire pivoter la base, selon la direction dans laquelle vous poussez. Comme mentionné précédemment, nous ne savons pas pourquoi le Smooth 4 n’avait pas cela, mais c’est agréable de le voir sur le Smooth 5.

Voir également: Les meilleurs essentiels de photographie que vous pouvez acheter en 2021

La fonction d’éclairage d’appoint est probablement le meilleur aspect de cet appareil. Dans le package Combo, vous obtenez une lumière de remplissage. Cette lumière a quatre filtres de couleur, tous avec des connecteurs magnétiques. Il vous suffit d’enclencher la lumière d’appoint sur les connecteurs magnétiques situés à l’extérieur de la pince du smartphone. Un appui long sur le bouton de l’ampoule du contrôleur du cardan allume/éteint la lumière.

Il n’y a pas besoin de s’inquiéter de charger la lumière elle-même car elle absorbe l’énergie du cardan. Il est également remplaçable à chaud et réversible, vous pouvez donc le détacher et l’orienter dans l’autre sens de chaque côté de la pince en quelques secondes.

La molette de zoom/mise au point sur le côté gauche du cardan est également affinée avec le Zhiyun Smooth 5. Le bouton pour échanger les commandes de zoom/mise au point est maintenant au centre de la molette, ce qui est bien meilleur que le bouton de visage aléatoire sur le Smooth. 4. Le zoom et la mise au point à l’aide de la molette sont très intuitifs et ont donné d’excellents résultats lors de mes tests avec un Samsung Galaxy S21 Ultra.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

C. Scott Brown / Autorité Android

Le problème global le plus flagrant avec le Zhiyun Smooth 5 est à quel point il est peu convivial. Si vous l’aviez choisi en tant qu’utilisateur pour la première fois, vous seriez sans aucun doute complètement perdu. Il y a tellement de boutons, de déclencheurs et de commandes, et seuls quelques-uns d’entre eux rendent leur(s) fonction(s) évidente(s).

Le manuel inclus est de peu d’aide à cet égard car la traduction en anglais n’est pas géniale. Il n’y a pas non plus de didacticiels vidéo ou de guides dans l’application ZY Cami. Même moi, un gars qui a examiné plusieurs cardans de smartphone (dont un de Zhiyun), j’ai été incroyablement frustré d’essayer de comprendre comment effectuer les opérations les plus élémentaires, comme remettre rapidement le cardan à sa position par défaut. Une fois que j’ai compris les choses, cela a fonctionné comme prévu. Mais il y a une courbe d’apprentissage abrupte ici.

Un autre problème est le temps qu’il faut pour se lever et tirer. A partir de l’état verrouillé de l’appareil, vous devez déverrouiller trois de ses moteurs en poussant physiquement ces éléments pour les déloger de leurs verrous. Ensuite, vous devez enclencher votre smartphone et modifier manuellement la barre pondérée pour s’adapter à la taille/au poids unique de votre téléphone. Ensuite, vous allumez le cardan et voyez à quoi vous ressemblez. Si vous avez besoin de peaufiner, vous continuez à dépanner jusqu’à ce que tout soit parfait.

Si vous étiez dans un environnement de tournage au rythme rapide, comme un mariage ou un match de football de vos enfants, ce temps de configuration fastidieux pourrait signifier manquer des séquences importantes. Cela vous obligerait également à installer le cardan au début d’un tournage et à faire de votre mieux pour ne rien modifier jusqu’à la fin.

Si vous n’avez jamais utilisé de cardan auparavant, ce n’est pas le cardan pour vous.

Il n’y a également aucun moyen de passer automatiquement du mode portrait au mode paysage. Pour ce faire, vous devez faire pivoter manuellement la pince du smartphone. Non seulement cela pourrait gâcher votre configuration, mais le temps nécessaire pour le faire pourrait vous faire manquer des moments. Heureusement, vous pouvez passer automatiquement de la caméra avant à la caméra arrière en appuyant deux fois sur le déclencheur des commandes du cardan.

C. Scott Brown / Autorité Android

Parlons de l’application ZY Cami que vous devez utiliser pour tirer le meilleur parti du Smooth 5. En termes simples, c’est un gâchis chaud, surtout sur Android.

Visitez la page de Smooth 4 sur Amazon et vous verrez des tonnes de critiques négatives d’utilisateurs d’Android sur la façon dont l’application se bloque, ne se connecte pas au cardan ou ne fonctionne tout simplement pas. Pendant ce temps, les utilisateurs d’iOS semblent ne pas avoir beaucoup de ces problèmes.

Malheureusement, vous devez utiliser l’application ZY Cami pour tirer le meilleur parti du cardan. Par exemple, la formidable molette de zoom/mise au point n’a pas fonctionné avec l’application d’appareil photo native du Galaxy S21 Ultra lors de mes tests. Cela signifie que pour l’utiliser, vous devrez utiliser exclusivement l’application Cami.

En rapport: Les meilleurs accessoires pour smartphones

L’application a également de terribles traductions en anglais, certaines fonctionnalités affichant toujours du texte chinois (voir capture d’écran ci-dessus). Le tout est une corvée à naviguer et à utiliser, et épuise considérablement le plaisir de tirer avec le Zhiyun Smooth 5.

Avis Zhiyun Smooth 5: Dois-je l’acheter?

Zhiyun Lisse 5

Un cardan pour smartphone prosommateur avec une tonne de fonctionnalités – et un prix correspondant.

Le Zhiyun Smooth 5 est un cardan pour smartphone grand public avec des fonctionnalités généralement réservées aux modèles professionnels.

À 99 $, le Zhiyun Smooth 4 était facile à recommander. Il ne rivalisait pas pleinement avec la dernière offre DJI de l’époque, mais son prix était considérablement inférieur. Maintenant, cependant, le Zhiyun Smooth 5 n’est pas aussi cher que le dernier DJI OM 5 (159 $), mais il est en fait Suite cher à 169 $. Cela rend le Smooth 5 incroyablement difficile à recommander.

Le DJI OM 5 présente de multiples avantages par rapport au Smooth 5. Il se replie pour un transport facile et dispose d’un bras extensible. Il dispose d’un système de serrage magnétique qui rend la connexion/déconnexion de votre smartphone rapide et simple. Son utilisation est extrêmement intuitive. L’application DJI Mimo, bien qu’elle ne soit pas parfaite, est à des années-lumière de l’application ZY Cami. Et DJI fabrique même une pince à lumière de remplissage que vous pouvez acheter séparément, de sorte qu’il peut toujours réussir cette astuce.

Nous vous recommandons d’attendre que le Smooth 5 fasse une vente importante. Il ne vaut pas 169 $.

La seule chose que vous n’obtenez pas avec le DJI OM 5 est la délicieuse molette de zoom/mise au point du Smooth 5. À peu près tout le reste du DJI OM 5 est supérieur à cela, et il coûte 10 $ de moins.

Si vous n’êtes pas intéressé par l’OM 5, le DJI OM 4 SE (119 $) est probablement le meilleur cardan pour smartphone sur le marché en termes de valeur. Ce serait parfait pour les débutants comme pour les pros.

Si vous êtes totalement vendu sur le Zhiyun Smooth 5 pour une raison quelconque, nous vous recommandons d’attendre qu’il fasse une vente importante. Il ne vaut pas 169 $, pas plus que le forfait Combo ne vaut 219 $.

Top Zhiyun Smooth 5 questions et réponses

Q : Quel est le poids d’un smartphone que je peux utiliser ?

UNE: La charge utile du Smooth 5 est de 320 g, ce qui est suffisant pour presque tous les smartphones.

Q : Quelle est la taille de la batterie et combien de temps faut-il pour se charger ?

UNE: Il y a une batterie de 2 600 mAh dans le Zhiyun Smooth 5. Zhiyun dit qu’il peut durer jusqu’à 12 heures dans des conditions idéales et environ 4,5 heures dans les cas gourmands en énergie. Il faut environ deux heures pour charger avec un chargeur de 15W.

Q : Quelles sont les portées mécaniques du Zhiyun Smooth 5 ?

UNE: Il fait 309 degrés pour l’inclinaison, 300 degrés pour le roulis et 360 degrés pour le panoramique.

Q : Quelle est la luminosité maximale de la lumière d’appoint Smooth 5 ?

UNE: Il produit une luminosité de 580 lumens avec une plage de températures de couleur de 5 300 à 5 700 k. Il n’y a aucun moyen de contrôler la luminosité de la lumière.

