La notification WBJEE indiquait également que la date limite pour la demande et le paiement des frais était le 10 janvier 2022 jusqu’à 18 heures.

WBJEE 2022 : Le calendrier provisoire des examens pour WBJEE 2022 a été publié par le conseil d’administration de l’examen d’entrée conjoint du Bengale occidental (WBJEE). Conformément à la feuille de date de l’examen, le processus de candidature à l’examen d’entrée commencera le 24 décembre 2021. Le calendrier complet de l’examen peut être consulté sur le site officiel – wbjeeb.nic.in.

La notification WBJEE a également indiqué que la date limite de candidature et de paiement des frais est le 10 janvier 2022 jusqu’à 18 heures et la fenêtre de correction en ligne sera ouverte pour les candidats du 11 janvier au 13 janvier. La carte d’admission devrait être publiée en avril. 18. La date provisoire de l’examen WBJEE 2022 fixée par le conseil est le 23 avril. Tout changement de date sera notifié aux candidats à l’avance.

Quant aux épreuves, l’épreuve I, qui portera sur les mathématiques, se déroulera de 11 h à 13 h et l’épreuve II (physique et chimie) se déroulera de 14 h à 16 h.

L’examen s’adresse aux candidats qui souhaitent être admis à des cours de premier cycle en ingénierie et technologie, en pharmacie et en architecture dans les universités, les collèges publics et les instituts autofinancés de l’État pour la session académique de 2022-2023.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.