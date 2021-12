Examen des atteintes à la sécurité en cours : la FNAF après Scott Cawthon

Entrez dans l’ours robot, Shinji. Capture d’écran : ScottGames / Kotaku

Le huitième volet principal de la saga Five Nights at Freddy’s avec une version glam-rock des années 80 de Freddy Fazbear, célèbre robot assassin d’enfants, souffrant d’un dysfonctionnement sur scène devant ses hordes de fans. Lorsque l’animatronique se réveille, il découvre qu’il a ramassé un passager indésirable quelque part en cours de route. C’est vrai, tu es en lui. C’est comme une fanfic de Five Nights ici.

Pour clarifier, vous, le joueur, contrôlez un jeune garçon nommé Gregory, et Gregory est à l’intérieur de Freddy. Apparemment, le garçon était poursuivi par Vanessa, un agent de sécurité de l’immense centre commercial Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex, et s’est réfugié dans la spacieuse cavité thoracique de Freddy. En découvrant cela, M. Fazbear, d’une sensibilité troublante, déchire Gregory membre par membre, se baignant dans ses fluides vitaux.

Mesdames et messieurs, Van Halen plus ou moins. Capture d’écran : ScottGames / Kotaku

Ou du moins c’est ce que j’attendais de l’ours. Au lieu de cela, il se lie d’amitié avec le jeune Gregory et jure de l’aider à s’échapper du complexe commercial. C’est vrai, au lieu de l’agrafe de la série d’une personne mystérieuse au téléphone, Freddy lui-même est là pour sauver la situation dans Security Breach. Il donne à Gregory une nouvelle montre Fazbear, qui permet au couple de communiquer entre eux alors que Gregory rampe à travers les évents de sécurité et navigue dans les couloirs sombres, poursuivi sans relâche par les membres les plus diaboliques et assoiffés de sang du groupe de Freddy.

C’est une variante intéressante de la formule de la série, mais je ne peux m’empêcher de craindre le gros ours en métal. Peu importe à quel point il a l’air gentil ou à quel point il a l’air pimpant dans son petit chapeau, il porte avec lui l’air sinistre d’un ours qui fait peur au lieu de s’en soucier depuis 2014. L’ouverture du jeu ne me demande pas seulement d’aider Freddy à s’échapper de sa loge. où il a été enfermé en attendant d’être réparé, cela essaie également de me convaincre que remonter dans ses entrailles est une bonne idée. Regarde juste.

C’est en fait un mécanisme de jeu intelligent, laissant Gregory se cacher à l’intérieur de Freddy, où il est à l’abri des poursuites de la sécurité, des robots de maintenance et des musiciens de métal meurtriers qui sont en fait en métal. Mais le dysfonctionnement de Freddy signifie que sa capacité à se recharger est limitée, obligeant Gregory à faire cavalier seul pendant que l’ours le guide depuis l’intérieur d’une chambre de chargement. Toute l’affaire est un peu moins effrayante en sachant qu’il est de votre côté à moins que vous ne vous arrêtiez pour y penser. Je ne le ferais pas si j’étais toi.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach est développé par Steel Wool Studios au lieu du créateur Scott Cawthon, qui a pris sa retraite plus tôt cette année au milieu de la controverse sur son soutien aux politiciens réactionnaires. Malgré quelques problèmes techniques comme le bégaiement lors du changement de zone, c’est le plus beau jeu Five Nights auquel j’ai joué. L’exploration libre à la première personne aide à créer des tensions, les personnages sont brillants, brillants et terrifiants, et le Mega Pizzaplex de Freddy Fazbear est un cauchemar coloré du consumérisme des années 80, un terrain de jeu approprié pour les machines à tuer sensibles.

Oui, Freddy, ça veut dire toi. Je te regarde, Fazbear.