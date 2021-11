Examen des cadres de sonorisation – MacRumors

La marque audio d’Anker Soundcore a annoncé le mois dernier les Soundcore Frames, des montures de lunettes Bluetooth modulaires qui offrent un son à oreille ouverte et des montures avant interchangeables pour une variété de looks. Les cadres Soundcore commencent à 200 $ pour un kit standard et commencent à être expédiés aujourd’hui, mais je les ai essayés au cours des deux dernières semaines et j’ai été impressionné par leur apparence, leur polyvalence et leurs performances.



Les montures Soundcore se composent d’une paire de branches qui soutiennent les lunettes et comprennent tous les composants électroniques, associées à un choix de 10 options de montures de différentes formes, tailles et styles.



Anker m’a envoyé un kit de base avec un cadre Tour Style, mais comprenait également Harbour Style, Landmark Style en écaille transparente, noire et tortue, Festival Style, Wander Style, Marina Style et Promenade Style. Il existe également une option de style café que je n’ai pas reçue pour les tests.



L’échange entre les montures avant est très simple, car tout ce que vous avez à faire est de retirer les pièces des branches des fentes sur la monture avant et de les insérer dans votre nouvelle monture. Il faut un peu de force pour les retirer, mais c’est une bonne chose pour s’assurer qu’ils restent ensemble pendant l’utilisation et qu’ils s’enclenchent facilement.

En plus des branches et d’une monture avant, le kit Soundcore Frames standard est également livré avec un câble de charge USB-A spécial pour se connecter aux lunettes et un étui pliable qui aide à protéger les lunettes lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Commandes de configuration et de tapotement/balayage

La configuration des cadres Soundcore est très simple, il suffit de les coupler à votre appareil via les paramètres Bluetooth standard, puis l’application Soundcore peut être utilisée pour personnaliser les commandes, le profil sonore, etc. L’application gère également les mises à jour du firmware des lunettes elles-mêmes.



Les montures comprennent à la fois des commandes tactiles et vocales, et les deux côtés des lunettes peuvent être configurés pour différentes fonctions. Avec les gestes de double appui et de balayage avant/arrière, un total de six fonctions peut être configuré.

J’ai configuré le mien de sorte que la tempe droite contrôle la lecture/pause avec un double appui et que la piste avance et recule avec des balayages, tandis que la tempe gauche active Siri avec un double appui et le volume monte et descend avec des balayages.



Il a fallu un peu de temps pour s’habituer aux gestes, mais une fois que je les ai pris en main, ils ont bien fonctionné. J’ai trouvé que j’appuyais deux fois trop rapidement au début, et mettre un peu plus de pause entre les tapotements a donné des résultats plus cohérents. De même, je devais m’assurer qu’il y avait une petite pause entre les balayages, comme si j’essayais d’augmenter le volume de plusieurs niveaux à la fois.

Commandes vocales

En plus des commandes de balayage, les Soundcore Frames prennent également en charge les commandes vocales. Une fois la fonction activée, aucun mot de réveil spécial n’est requis, les cadres répondant à une poignée de phrases spécifiques, notamment « arrêter/reprendre la lecture », « la chanson suivante/précédente », « augmenter/diminuer le volume » et « répondre/ rejeter l’appel ».

La commande vocale a très bien fonctionné lors de mes tests, récupérant systématiquement mes commandes et répondant immédiatement avec seulement quelques ratés.

Comme avec de nombreux autres écouteurs, les Soundcore Frames prennent en charge l’assistant vocal natif sur votre appareil connecté, donc dans le cas de l’écosystème d’Apple, cela signifie que vous pouvez interagir avec ‌Siri‌ via le microphone et les haut-parleurs des Soundcore Frames. J’ai pu passer des appels téléphoniques, vérifier l’heure et plus encore en appuyant simplement deux fois sur le côté gauche et en faisant mes demandes à ‌Siri‌.

Conception et ajustement

Les pièces des branches sont vraiment volumineuses afin de contenir tous les appareils électroniques, mais je n’ai pas trouvé la taille trop gênante pour le look ou particulièrement inconfortable à porter. Leur design noir minimise leur caractère envahissant, bien qu’il y ait une petite marque Soundcore de chaque côté.

Je porte normalement des lunettes avec une utilisation occasionnelle des contacts, et les montures Soundcore sont sans surprise plus lourdes que mes lunettes ordinaires. Avec la majeure partie du poids vers l’arrière sur les oreilles, j’ai trouvé que les cadres Soundcore étaient encore assez confortables, même si j’ai ressenti un peu de pression des plaquettes de nez après plusieurs heures.

Qualité audio

J’ai trouvé la qualité audio parfaitement acceptable, mais vous n’obtiendrez certainement pas une qualité audiophile. C’est à prévoir étant donné qu’il s’agit d’une conception à oreille ouverte où le son provient de petits haut-parleurs intégrés dans les pièces du temple, et vous êtes plus susceptible de les utiliser lorsque vous êtes en déplacement que pour écouter de la musique sérieuse.

Il y a en fait deux haut-parleurs de chaque côté, un principal situé juste devant votre oreille et un secondaire derrière l’oreille pour aider à la stéréo.

Avec le système d’oreille ouverte, les gens autour de vous pourront certainement entendre votre audio à moins que le volume soit réglé très bas, c’est donc quelque chose dont il faut être conscient. Il existe un mode de confidentialité disponible dans l’application Soundcore qui aide à minimiser les fuites sonores dans les environnements calmes, mais il était difficile de dire exactement ce qu’il fait au-delà de la réduction du volume.

Les Frames offraient une bonne séparation stéréo d’après mon expérience, et il existe également un mode OpenSurround à sept niveaux qui offre une « expérience de type concert » plus immersive que la stéréo standard et fonctionne plutôt bien, même si vous avez l’impression de perdre des basses comme c’est le cas. plus d’un son aéré.

Explication contextuelle du mode de confidentialité et préréglages de l’égaliseur et configuration personnalisée

L’application Soundcore vous permet de configurer les paramètres de l’égaliseur pour divers profils sonores, y compris une poignée de préréglages et la possibilité d’enregistrer des configurations personnalisées. J’ai trouvé que le préréglage Bass Booster était mon préféré car il aide à compenser un peu les défauts des minuscules haut-parleurs.

Alors que les cadres Soundcore sont pratiques pour écouter de la musique, j’ai trouvé leur utilité particulièrement remarquable lorsqu’il s’agissait d’appels téléphoniques. Pouvoir discuter au téléphone tout en laissant mon téléphone dans ma poche et sans rien avoir dans les oreilles est super pratique à la fois dans la maison et en déplacement. L’audio du téléphone est aussi net et clair de mon côté qu’il l’est directement via le téléphone, et les auditeurs à l’autre bout de la ligne n’ont eu aucun problème à entendre ma voix lors de nos tests.

La portée Bluetooth s’est avérée solide pour moi, car j’ai pu laisser mon téléphone dans mon bureau et déménager à un étage différent à l’autre bout de ma maison avant de perdre la connexion audio.

Mise en charge

Le chargement des cadres Soundcore est incroyablement simple, avec le câble USB-A personnalisé inclus dans la boîte. Le câble est doté de deux unités de charge magnétiques en ligne qui s’enclenchent sur les contacts de chaque branche lorsque les lunettes sont pliées. Les LED sur les chargeurs s’allument en vert pendant le chargement des cadres et s’éteignent une fois le chargement terminé.



Tant que vos montures sont chargées et que vous les avez déjà associées à votre appareil, elles s’allument automatiquement et se connectent à votre appareil lorsque vous les mettez sur votre visage. Grâce aux capteurs de proximité, ils peuvent automatiquement lire et mettre en pause le son lorsque vous les mettez et les retirez, et une fois que vous les retirez, les cadres s’éteignent complètement au bout de deux minutes.

Vie de la batterie

Anker dit que les cadres Soundcore offrent jusqu’à 5,5 heures de lecture audio par charge, avec une fonction de carburant rapide offrant 1,5 heure d’autonomie après seulement 10 minutes de charge. Mon utilisation était à peu près conforme aux chiffres indiqués par Anker, ils offraient donc une autonomie suffisante pour mes activités quotidiennes.

Options d’objectif

Les montures Soundcore sont disponibles en options de filtrage clair de la lumière bleue et de lunettes de soleil, la plupart des options de lunettes de soleil étant polarisées. Si vous portez des lunettes de vue, vous pouvez apporter les montures à votre optométriste pour qu’il fasse fabriquer des lentilles de prescription sur mesure pour le style de monture souhaité, bien que cela augmente évidemment les dépenses globales.

Essayage virtuel dans l’application Soundcore

L’application et le site Web Soundcore incluent une expérience d’essai virtuelle à l’aide de l’appareil photo de votre appareil, vous permettant de voir à quoi ressembleront les différentes options de cadre.

Conclusion et comment acheter

Même après environ une semaine de tests, mon plus grand point d’interrogation avec les cadres Soundcore reste de savoir si le cas d’utilisation des capacités audio/téléphone chevauche suffisamment le cas d’utilisation des lunettes. En tant que personne qui porte principalement des lunettes, je ne suis pas encline à dépenser de l’argent pour acheter des lentilles de prescription et les porter comme mes lunettes à temps plein. Je ne veux pas nécessairement de lunettes connectées à l’iPhone à tout moment et je ne veux pas changer de lunettes tout au long de la journée.

Cela me limite donc aux moments où je porte des lentilles, ce qui s’applique évidemment plus largement aux personnes qui ne portent pas du tout de lunettes. Autour de la maison et dans d’autres environnements intérieurs, peut-être que l’utilisation de lentilles filtrant la lumière bleue comme lunettes d’ordinateur pourrait être pratique pour que je puisse rester connecté pour la musique et les appels téléphoniques à la fois à mon bureau et en me promenant dans la maison sans avoir besoin de porter des écouteurs, donc c’est quelque chose Je vais devoir explorer un peu plus.

Mais sur la base du matériel promotionnel d’Anker, le cas d’utilisation principal prévu est celui des lunettes de soleil. Si je suis dehors toute la journée par une journée ensoleillée, je peux certainement voir que ceux-ci sont pratiques. Mais s’il fait plus légèrement ensoleillé ou si j’entre et sort de bâtiments, le besoin d’enlever et d’enlever mes lunettes de soleil peut souvent ne pas correspondre aux moments où je veux ou j’ai besoin de la fonctionnalité audio et téléphonique. Pour cette raison, des écouteurs séparés et des lunettes de soleil standard sont une combinaison plus utile pour moi que de mettre les deux fonctions dans un seul produit.

Pourtant, je ne peux pas nier que c’est cool de pouvoir simplement se promener et écouter de la musique et parler au téléphone sans rien dans mes mains ou mes oreilles. Donc, ce que je peux recommander, c’est d’examiner attentivement les situations dans lesquelles vous pourriez être en mesure d’utiliser les Soundcore Frames, et si elles vous semblent raisonnables, vous voudrez peut-être les essayer.

Ce ne sont pas la seule option pour les lunettes de soleil audio sur le marché, comme on l’a vu dans notre précédente pratique avec les lunettes de soleil Frames Tenor de Bose, mais j’aime les montures interchangeables sur la version de Soundcore afin que vous puissiez avoir un look plus individualisé et même changer votre regardez en fonction de votre humeur ou de vos activités.

Je pense que le produit global est solide et bien exécuté, mais vous devrez décider par vous-même si c’est quelque chose que vous utiliserez suffisamment pour rendre un achat intéressant.

Les cadres Soundcore sont lancés aujourd’hui via le site Web Soundcore et Best Buy, avec le kit de base comprenant un style de cadre de votre choix au prix de 199,99 $ et des cadres avant supplémentaires disponibles pour 49,99 $ chacun.

Remarque : Anker a fourni à MacRumors des cadres Soundcore et des cadres avant supplémentaires aux fins de cet examen. Aucune autre compensation n’a été reçue. MacRumors est un partenaire affilié avec Anker/Soundcore et Best Buy. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.