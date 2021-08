Examen des “Coin Days Destroyed” de Bitcoin ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

Avec un prix du bitcoin en hausse d’environ 70 % au cours des cinq dernières semaines, la métrique des « jours de pièces détruites » de Bitcoin ne réagit pas comme d’habitude.

Le sujet du Daily Dive d’aujourd’hui sera les jours de pièces détruites et l’examen des tendances récentes entourant cette mesure. La métrique “coin days” a été évoquée pour la première fois sous le nom de “bitcoindays détruits” par Bytecoin sur le forum BitcoinTalk en 2011.

Les « jours de la pièce » font référence au nombre total de jours pendant lesquels une pièce est restée en sommeil. Si un bitcoin n’a pas bougé depuis exactement un an, alors cette pièce aurait accumulé 365 jours de pièces. De même, si 365 bitcoins ont été déplacés pour la dernière fois il y a un jour, cela vaudrait également 365 jours de pièces.

Ainsi, lorsque l’on examine les jours de pièces détruites, la métrique prend toutes les pièces individuelles (techniquement: UTXO) qui se sont déplacées au cours d’une journée donnée et les multiplie par le nombre de jours pendant lesquels ces pièces sont restées en sommeil auparavant. Au total, ce nombre nous donne les jours pièces détruits pour un jour donné. L’examen de cette mesure peut donner une idée de l’activité des investisseurs plus âgés et savoir si les bitcoins échangés sur le réseau proviennent de nouveaux ou d’anciens détenteurs.

Examiner les jours de pièces détruits seuls n’est pas particulièrement utile car les données quotidiennes sont assombries par de grandes valeurs aberrantes, mais pour des raisons de contexte, vous trouverez ci-dessous le graphique quotidien des jours de pièces détruits tout au long de l’histoire du bitcoin :

Bitcoin : jours de pièces détruits Bitcoin : jours de pièces détruits (moyenne mobile sur 7 jours)

Lors de l’application d’une moyenne mobile de sept jours aux données, les données ne sont toujours pas très utiles, mais les tendances deviennent de plus en plus visibles. Lors de l’utilisation de données détruites par jour de pièces, l’application de moyennes mobiles avec des délais plus longs donne aux investisseurs un aperçu plus clair des tendances des investisseurs/HODLer.

Tout au long de l’histoire du bitcoin, les grandes avancées paraboliques des prix se sont heurtées à de fortes augmentations du nombre de jours de pièces détruites, car (à juste titre) les investisseurs réalisent des gains sur leur investissement. Le sommet de 2013, 2017 et plus récemment de 2021 a vu de grandes quantités de pièces de monnaie détruites, et cela peut être vu assez clairement ci-dessous :

Bitcoin : 90 jours de pièces de monnaie détruites

Lorsque l’on examine la somme glissante sur 90 jours (différente de la moyenne mobile) des jours de pièces détruits, des tendances claires se dégagent au cours de l’histoire du bitcoin.

Il est cependant assez intéressant de noter que, contrairement à d’autres courses haussières qui ont vu un sommet exploser, la forte tendance à la baisse en jours de pièces de 90 jours a été détruite qui a suivi la forte hausse de la métrique et le sommet des prix locaux, nous avons vu les prix réagir de manière significative. manière, actuellement en hausse d’environ 70 % au cours des cinq dernières semaines, mais la métrique de 90 jours de pièces détruites continue de baisser pour atteindre son plus bas niveau en cinq ans.