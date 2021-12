Examen des contrats à terme de la NBA au quart de la saison 2021-22

Alors que la page tourne de novembre à décembre, nous nous trouvons en quelque sorte déjà au quart de la saison NBA 2021-22. Chaque équipe a joué environ 20 matchs et la taille de l’échantillon est assez grande pour comprendre à quoi s’attendre à l’avenir.

Du point de vue des paris, il y a également eu pas mal de plats à emporter. Entre les problèmes de santé, la disponibilité des joueurs et les performances générales incohérentes des équipes et des joueurs, les parieurs ont fait beaucoup de volte-face. Jetons un coup d’œil à certains des mouvements de ligne à travers les contrats à terme de la NBA, y compris les hausses et les baisses notables tout au long des courses aux récompenses.

contremarches

Evan Mobley +900 à +200

Je m’attendais à ce que ces chances s’aggravent lorsque Mobley est sorti pendant près de deux semaines de jeu en raison d’une blessure au coude, mais peut-être que sa production à ce moment-là avait été si bonne que cela n’a pas eu d’impact sur le regard des gens sur lui. Il a facilement été le meilleur rookie jusqu’à présent. Les compétences offensives de Mobley sont développées pour une recrue et son impact défensif est hors du commun. À moins d’une blessure grave, c’est probablement le prix de Mobley à la fin de la saison.

Scottie Barnes : +1200 à +250

S’il y a une recrue qui a même été dans le même stade que Mobley jusqu’à présent, c’est bien Scottie Barnes. Il a un rôle similaire dans une équipe décente à mi-parcours où il peut s’intégrer et se développer à un rythme approprié. Sa capacité dans les deux sens est parfois impressionnante, sa taille, sa longueur et son athlétisme étant les principales raisons. Je suis plus surpris par la production offensive de Barnes qu’autre chose – il n’était pas censé être déjà aussi avancé. Et même avec Pascal Siakam de retour dans l’alignement, le jeu de Barnes n’a pas baissé. Il restera près du sommet de la course pour ROY.

Abatteurs

Vert Jalen : +210 à +900

Au début de la saison, le favori de Tipico pour remporter le prix de la recrue de l’année était Jalen Green. La projection avait du sens, étant donné que Green a passé une saison à se développer dans la NBA G League, et qu’il jouerait pour une équipe extrêmement jeune des Houston Rockets où il pourrait intervenir et être une grande partie de l’offensive. Pourtant, Green n’a pas encore tout à fait compris le battage médiatique. Il a montré des flashs, mais reste pour l’instant un joueur brut, à haut volume et à faible efficacité. Il devra faire mieux à l’avenir pour que ses chances de ROY s’améliorent.

Suggestions de Jalen : +1200 à +7000

Tout comme Green, Suggs devait sauter directement dans un rôle de départ dans une mauvaise équipe et avoir la liberté d’apprendre à la volée. Ces attentes sont devenues réalité, mais Suggs ne s’est pas encore tout à fait adapté du côté offensif du terrain. Ses pourcentages ont été très mauvais et ses chiffres d’affaires aussi, qui sont attendus pour un jeune gardien. Pourtant, cela n’aidera pas sa cause dans la course aux récompenses, surtout maintenant qu’il manquera quelques semaines à cause d’une blessure au pouce. Il serait probablement préférable de rester à l’écart des cotes ROY de Suggs.

contremarches

Steve Kerr : +1000 à +270

C’est drôle à quelle vitesse le récit d’un entraîneur peut changer. Les deux saisons précédentes, Kerr prenait beaucoup de temps pour la sous-performance de ses Warriors sans Kevin Durant et Klay Thomson. Sans ces deux-là (pour des raisons différentes, évidemment), les Warriors gagnent et Kerr est à nouveau un génie. Pourtant, c’est la manière dominante dont Golden State a pris d’assaut la ligue, ainsi que la façon dont Kerr a tiré le meilleur parti de gars comme Juan Toscano-Anderson et Gary Payton II, qui a son nom chaud dans la discussion sur l’entraîneur de l’année. Ne vous attendez pas non plus à ce qu’il se refroidisse.

Monty Williams : +1000 à +500

Laissant le récit selon lequel le succès des séries éliminatoires était simplement dû à la chance dans la poussière, les Phoenix Suns sont la meilleure équipe de la ligue à ce stade de la saison. Cela ne devrait pas être une surprise; fondamentalement, la même équipe de championnat de la Conférence Ouest est de retour et en quelque sorte encore meilleure. De plus, les Suns ont remporté 17 matchs consécutifs, il serait donc étrange de ne pas voir le nom de Monty Williams faire un bond au cours de cette période. Je m’attends à ce que Phoenix reste dans les deux premières têtes de série dans l’ouest tout au long de la saison, faisant ainsi de Monty Williams un digne candidat pour l’entraîneur de l’année.

Abatteurs

Michael Malone : +1300 à +2000

La légère chute de Michael Malone dans la candidature de l’entraîneur de l’année n’est pas un acte d’accusation sur la façon dont il s’est comporté en marge. Bien qu’il y ait eu quelques mauvaises décisions d’alignement, la plupart des causes du départ difficile de Denver sont les blessures. Bien sûr, Jamal Murray est toujours absent, Nikola Jokic a manqué de temps et Michael Porter Jr. pourrait avoir terminé la saison avec un problème de dos. Je ne prévois pas que les choses s’améliorent beaucoup pour les Nuggets, certainement pas au point où les cotes de Malone auront du sens pour parier.

Ime Udoke : +1300 à +3000

Les cotes d’Udoka en début de saison étaient plus que probablement le résultat de spéculations. Le monde des paris avait l’optimisme qu’un entraîneur de l’arbre Gregg Popovich viendrait et donnerait vie à une équipe de basket-ball des Celtics qui semblait être coincée dans la boue. Eh bien, cela ne s’est pas produit au cours du premier quart de la saison. Il y a eu quelques problèmes dans les vestiaires, aucun joueur ne s’est beaucoup développé et les C ressemblent à la même équipe qu’ils sont depuis quelques années maintenant. Il n’est peut-être pas trop tard pour abandonner les cotes +3000 d’Udoka, mais cela se rapproche.

contremarches

Tyler Herro : +2000 à -160

Déjà avec des cotes assez élevées, Herro devait être un candidat au prix 6MOY au début de l’année. Cependant, personne n’aurait pu prédire que le gardien de troisième année s’enfuirait avec le prix juste un quart du début de la saison. Tyler Herro a été, cette saison, ce que Lou Williams, Jamal Crawford et Jordan Clarkson avaient été les saisons précédentes ; un buteur et meneur de jeu dynamique hors du banc qui peut complètement faire basculer un match. Il est le meilleur marqueur de tous les joueurs de banc (21,8 points par match) et devrait avoir les clés de la deuxième unité tout au long de la saison. Je pourrais voir ses chances s’aggraver un peu s’il a une séquence de froid, mais il est tellement au-dessus de la prochaine personne la plus proche dans la chasse que cela ne fera probablement pas trop de différence.

Montrezl Harrell : +1300

C’est formidable de voir Trezz redevenir lui-même après avoir eu du mal à trouver sa forme la saison dernière lors de son passage aux Lakers. Ces derniers temps, Washington est un peu en chute libre, ce qui pourrait faire baisser la valeur de Harrell. Pourtant, son ascension régulière au cours de la saison est le résultat de sa pratique d’une marque de basket-ball qui lui convient le mieux. Gagnant ou perdant, Trezz est la deuxième unité de DC, un peu comme il l’était pour les Clippers. Il va trouver un moyen d’obtenir ses statistiques quand tout sera dit et fait. Espérons que les Wizards puissent se remettre sur la bonne voie. Cela ne fera que rendre Harrell plus attirant.

Abatteurs

Patty Mills : +1300 à +6000

Il était tout à fait logique que Patty Mills soit l’une des favorites pour remporter le prix du sixième homme de l’année de la NBA. Il remplirait un rôle important dans une équipe en lice pour le championnat, mais est devenu encore plus important après la situation de Kyrie Irving. La plupart de la valeur et de la production de Mills sont venues comme un démarreur. Il a très bien remplacé Joe Harris blessé au cours des deux dernières semaines et le fera à l’avenir. Il finira par revenir sur le banc, mais cela n’aura pas beaucoup d’importance. Il est loin derrière maintenant et ne fera que tomber plus loin dans son nouveau rôle.

Carmelo Anthony : +1500 à +6000

Melo était introuvable au début de la saison en ce qui concerne la course 6MOY. Mais en cours de route, Anthony a vu ses cotes monter en flèche à +1500, ce qui était le troisième meilleur de Tipico Sportsbook à l’époque. il avait une moyenne de 17,6 points et tirait un taux insoutenable de 52,0 pour cent sur trois points à 6,8 tentatives par match. Depuis lors, il tire à 31% sur trois et a une moyenne de 10,5 points sur 12 matchs. En conséquence, les cotes de Melo s’élèvent à +6000 et il n’y a aucune bonne raison de croire qu’elles grimperont assez haut pour devenir dignes de pari.

contremarches

Stephen Curry : +650 à +150

Je ne pensais pas que Steph pouvait être meilleur qu’il ne l’était la saison dernière, quand il a été snobé pour un prix MVP. La différence maintenant, c’est que son équipe est en train de gagner. Les Warriors sont à égalité avec les Suns pour le meilleur record de la NBA et Steph en est une énorme raison. Sa production offensive et sa gravité sont toujours aussi réelles que sa saison unanime de MVP, et il a également relevé le défi du côté défensif. Il y a encore du chemin à parcourir, mais on a l’impression que sa récompense est à perdre.

DeMar DeRozan : +20000 à +6000

L’une des raisons du saut gigantesque de DeRozan est que beaucoup l’avaient radié; il l’a dit lui-même. Ses années à San Antonio ont été oublieuses, mais son arrivée à Chicago a déjà été mémorable. Les 25,9 points et 4,2 passes décisives de DeRozan ont propulsé les taureaux dans la première moitié de la Conférence de l’Est après avoir échoué à se qualifier pour les séries éliminatoires pendant quatre saisons consécutives. Il a été fantastique, le récit est une grande histoire de retour. Les chances de DeRozan n’iront que jusqu’au succès de l’équipe, les Bulls devront donc rester dans le top 3 à mesure que la saison avance.

Abatteurs

Luka Doncic : +380 à +2000

En termes simples, il y a eu beaucoup de joueurs meilleurs que Luka Doncic cette saison. On peut regarder ses chiffres, 25,5/8.2/8.3, et penser le contraire, mais Luka a placé la barre haute pour lui-même ces dernières saisons et il ne l’a tout simplement pas encore atteint. Cela a été une première partie de saison étrangement calme pour Luka. En ce qui concerne les chances, la grosse baisse est due au fait que beaucoup ont vu Luka comme le favori MVP à l’approche de la saison. Ainsi, ses cotes de +2000 sont toujours bonnes, mais pas par rapport à ce que l’on attendait de lui. Pourtant, nous savons tous que Doncic est un joueur dangereux qui peut partir à tout moment. Ce pourrait être le bon moment pour placer un pari à terme sur lui au cas où il commencerait bientôt à rouler.

Damian Lillard : +1300 à +6000

Portland est juste une équipe bizarre. Les Blazers ont le deuxième meilleur record de toute la NBA lorsqu’ils jouent à domicile, mais le deuxième pire record lorsqu’ils sont sur la route. De plus, Lillard tire à peine mieux que 30% au-delà de l’arc tout en ayant une moyenne de plus de 21 points par match; loin des 28,8 et 30,0 qu’il a moyennés au cours des deux dernières saisons. Dame n’a pas été géniale et la médiocrité de l’équipe n’aide pas davantage sa cause. Il devra gravir un long chemin pour revenir dans la course au titre de MVP et il est difficile de l’imaginer atteindre le sommet.

S’éloignant du format Risers-Fallers ici, je voulais juste prendre un moment pour reconnaître quelques gars qui devraient sans aucun doute être les finalistes du prix DPOY.

Vert Draymond : +170

Je ne veux pas offenser les Warriors quand je dis cela, mais que serait Golden State sans Draymond Green ? Les Dubs trouveraient toujours un moyen offensif malgré le jeu vital de Green. Mais défensivement, il les fait partir à lui seul. Les Warriors ont sans doute la meilleure défense de la ligue et Draymond est là-bas en tant que quart-arrière. Qu’il soit sur ou en dehors du ballon, sa présence se fait sentir dans toutes les mesures, statistiques et tests oculaires imaginables. Il obtient également généralement le soutien des médias nationaux, ce qui rend les votes DPOY encore plus accessibles.

Ponts Mikal : +1500

Je viens de voir Mikal Bridges sortir presque Stephen Curry du jeu tout seul. Bien sûr, le schéma défensif de Phoenix dans son ensemble y était pour beaucoup, mais la démonstration défensive de Bridges sur et hors ballon était incroyable. Bridges est un homme de 90 millions de dollars pour une raison; ce n’est pas sa première performance de confinement. Cependant, sur la scène nationale, les fans occasionnels ou ceux qui ne connaissent pas Bridges ont pu voir de quoi il s’agit. J’espère que la campagne DPOY se déroulera en conséquence. Il est très bon et ces cotes de +1500 pourraient être une bonne affaire compte tenu de ce qu’elles pourraient devenir dans des mois.

