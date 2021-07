Examen des écouteurs à réduction de bruit Sony WH-1000XM4

Le monde des casques antibruit est de plus en plus compétitif. Alors qu’Apple a commencé à sortir ses propres modèles, des entreprises comme Sony et Bose continuent d’affiner et de développer leurs écouteurs. Les écouteurs Sony WH-1000XM3 ont longtemps été considérés comme les meilleurs écouteurs antibruit que l’argent puisse acheter. Récemment, Sony a augmenté la mise avec le nouveau casque Sony WH-1000XM4.

Le casque WH-1000XM4 reprend le design et le confort XM3 tant appréciés, et ajoute un profil sonore peaufiné et un certain nombre de nouvelles fonctionnalités intelligentes. Il s’agit d’une mise à jour itérative par rapport à la génération précédente, bien sûr, mais reste une option incroyable pour ceux qui veulent une paire d’excellents écouteurs antibruit.

Conception Sony WH-1000XM4

Si vous connaissez le casque Sony WH-1000XM3, vous reconnaîtrez le casque Sony WH-1000XM4. Leur conception est presque identique au modèle de dernière génération, bien que ce ne soit pas nécessairement une mauvaise chose. Les écouteurs sont élégants, élégants et extrêmement légers.

L’écouteur droit est l’endroit où vous obtiendrez le port USB-C pour le chargement. L’écouteur gauche, cependant, est l’endroit où la plupart de l’action se déroule. C’est là que vous trouverez un bouton d’alimentation, un bouton personnalisé programmable qui contrôle la suppression du bruit par défaut et un port auxiliaire.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Bien sûr, le contrôle de ces écouteurs ne se limite pas aux boutons. Les écouteurs offrent également des surfaces tactiles sur les oreillettes, que vous utiliserez pour contrôler la lecture et le volume. Balayez vers le haut ou vers le bas pour modifier le volume. Balayez vers le côté pour la piste suivante ou précédente et appuyez deux fois pour lire ou mettre en pause. La fonction de double appui est logique, mais elle ne fonctionne pas toujours. Vous pourriez devoir le faire plus d’une fois.

Les écouteurs sont beaucoup plus petits et plus légers que certains concurrents, en particulier les AirPods Max. Cela les rend un peu plus confortables pour les longues sessions d’écoute, bien que les deux écouteurs soient toujours très confortables. Les XM4 offrent un rembourrage moelleux à la fois dans les oreillettes et sous le serre-tête.

Contrairement aux AirPods Max, les écouteurs Sony WH-1000XM4 sont livrés avec un excellent étui. Le boîtier lui-même est solide, tout en restant relativement mince. Il dispose également d’un espace pour stocker un câble auxiliaire et un câble USB-C pour le chargement. Je souhaite que les AirPods Max soient livrés avec un boîtier comme celui-ci.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

De manière générale, les écouteurs Sony WH-1000XM4 offrent un design haut de gamme et une construction légère. Ils sont principalement construits en plastique, mais ce plastique n’a pas vraiment l’air ou ne semble pas bon marché. Et cela garantit que les écouteurs restent légers.

Caractéristiques et batterie du Sony WH-1000XM4

Le design peut être presque complètement inchangé par rapport aux écouteurs XM3, mais les écouteurs Sony WH-1000XM4 offrent quelques fonctionnalités supplémentaires qui les rendent encore plus intelligents qu’avant.

Lorsque vous obtenez le casque pour la première fois, vous devez télécharger l’application Sony Connect, où vous pouvez modifier les fonctionnalités du casque. De nombreuses fonctionnalités sont proposées dans l’application. Pour commencer, vous pouvez modifier le niveau de suppression du bruit, activer et désactiver le capteur tactile et activer et désactiver le contrôle du son ambiant.

Les écouteurs offrent d’autres fonctionnalités intéressantes qui n’étaient pas proposées par le modèle de la génération précédente. Par exemple, les écouteurs peuvent (enfin) se connecter à deux appareils à la fois – vous pouvez donc les connecter à votre ordinateur portable et à votre téléphone en même temps, si vous le souhaitez.

Les écouteurs facilitent également la conversation avec les gens pendant que vous les portez. C’est grâce à la nouvelle fonction de conversation, qui détecte lorsque vous parlez, puis interrompt la musique et active le mode ambiant. Cela fonctionne bien, mais si vous aimez chanter la musique que vous écoutez, vous voudrez probablement le désactiver.

Le bouton personnalisé du casque contrôle la suppression du bruit par défaut, mais il peut également être modifié pour activer Google Assistant ou Alexa, si vous le souhaitez.

Généralement, ce sont des écouteurs très intelligents, et ils ne sont pas intelligents juste pour le plaisir – les fonctionnalités proposées sont en fait très utiles, et vous pouvez les activer et les désactiver comme bon vous semble.

Sony WH-1000XM4 confort

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le fait que ces écouteurs soient si légers est directement corrélé à leur confort. Alors que les écouteurs comme les AirPods Max doivent utiliser des technologies spéciales pour répartir uniformément le poids, les écouteurs Sony WH-1000XM4 empruntent une voie plus ancienne : ils sont légers et ont beaucoup de rembourrage.

Le résultat est que vous pouvez facilement porter le casque pendant des heures sans aucun problème. Je n’ai pas pu tester le port des écouteurs sur les vols long-courriers en raison de la pandémie, mais je les ai portés pendant toute une journée de travail sans qu’ils ne deviennent inconfortables. Comme pour tout casque, vous voudrez peut-être faire une pause toutes les quelques heures, mais franchement, vous pourrez facilement garder ces écouteurs sur votre tête pendant de longues périodes sans aucun problème.

Qualité sonore Sony WH-1000XM4

Bien sûr, comme pour tout casque, la chose la plus importante à garder à l’esprit est le son du casque. Heureusement, ils sonnent géniaux. La scène sonore n’est pas aussi large que les AirPods Max, ni autant de détails dans le haut de gamme, mais ils offrent toujours une excellente qualité sonore.

La réponse des basses, pour commencer, est profonde et puissante. Les grosses caisses frappent facilement dans un mix, tandis que les guitares basses sonnent de manière douce et profonde. Les basses semblent un peu renforcées, mais vous pouvez modifier l’égaliseur dans l’application, ce n’est donc pas vraiment un problème pour ceux qui n’aiment pas les basses.

Les médiums sont bien réglés, offrant suffisamment de médiums aigus pour donner aux voix et aux guitares un son agréable, et sans ressembler à une vieille radio.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les aigus sont particulièrement bons. Il y a beaucoup de détails à parcourir, ce qui en fait une expérience d’écoute passionnante dans son ensemble. J’ai fini par peaufiner la réponse en fréquence pour offrir un peu plus dans le haut de gamme. Encore une fois, cependant, ce n’est pas un gros problème pour la plupart.

Les écouteurs, bien sûr, offrent également une suppression du bruit, et c’est excellent. Les AirPods Max remportent le titre de la meilleure suppression de bruit actuellement, mais ceux-ci se rapprochent beaucoup et suppriment facilement la plupart des bruits ambiants. Sérieusement, la suppression du bruit proposée ici est de classe mondiale.

Sony a également intégré quelques autres fonctionnalités dans les écouteurs. Par exemple, ils prennent en charge le 360 ​​Reality Audio de Sony, qui est parfois cool, mais pas aussi immersif que certaines autres tentatives. Et, ils ont la technologie de conversion ascendante audio DSEE Extreme de Sony pour les codecs audio avec perte comme MP3. Cette technologie fonctionne bien pour la plupart, même si beaucoup ne remarqueront pas beaucoup de différence.

Conclusion

Les écouteurs Sony WH-1000XM4 sont les meilleurs écouteurs antibruit dans leur gamme de prix. Bien sûr, pour les utilisateurs d’Apple, les AirPods Max sont meilleurs, mais ils sont aussi beaucoup plus chers. Si vous ne voulez pas dépenser 550 $ pour une paire d’écouteurs, les écouteurs WH-1000XM4 sont la solution.

La compétition

Nous avons beaucoup parlé des AirPods Max, qui sont le point de vue d’Apple sur le casque antibruit haut de gamme. Ils coûtent 200 $ de plus et vous obtiendrez une meilleure intégration avec les appareils Apple, ainsi qu’une qualité sonore légèrement meilleure et une construction plus premium.

L’autre concurrent principal vient de Bose, sous la forme du casque Bose Noise Cancelling Headphones 700. Ces écouteurs ont un prix similaire et présentent une réponse en fréquence légèrement plus naturelle dans l’ensemble. Vous n’obtiendrez pas une autonomie de batterie aussi longue que les écouteurs Sony. Vous n’obtiendrez pas non plus autant de fonctionnalités. En fin de compte, je trouve que les écouteurs Sony sont un peu plus convaincants.

Dois-je acheter le casque Sony WH-1000XM4 ?

Oui. Jusqu’à la sortie des AirPods Max, il s’agissait des meilleurs écouteurs antibruit du marché. Maintenant, ils sont toujours les meilleurs pour les utilisateurs non Apple, ou ceux qui ne veulent pas dépenser plus de 350 $.

