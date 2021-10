Examen des écouteurs antibruit Nokia BH-805 : noyer un peu de bruit

La technologie de suppression active du bruit est un argument de vente important pour les écouteurs de nos jours. Essayer de se débarrasser du bruit autour de vous et atteindre le bonheur audio est quelque chose que de nombreux utilisateurs veulent. C’est encore quelque chose que de nombreux fabricants essaient de trouver.

Si vous êtes quelqu’un qui voyage beaucoup et déteste entendre ce dont parlent les gens autour de vous, vous devez vous débarrasser du bruit. Si vous avez des enfants et que vous avez besoin d’un bref moment de silence pendant qu’ils regardent une émission, vous pouvez vous débarrasser de ce bruit (ce n’est pas vraiment du bruit cependant).

Les écouteurs intra-auriculaires peuvent bien gérer cette technologie. Nous l’avons vu dans d’innombrables écouteurs et certains d’entre eux sont vraiment géniaux. Mais les écouteurs sans fil sont un niveau de commodité différent. J’ai testé l’une des nouvelles options sur le marché, les écouteurs antibruit Nokia BH-805, pour voir comment la technologie résiste. HMD Global, la maison des téléphones Nokia, les a créés pour entrer dans le domaine de la suppression active du bruit.

Conception des écouteurs antibruit Nokia

Les écouteurs antibruit Nokia dans leur étui. Source de l’image : Chris Hachey pour .

Ces écouteurs sont livrés avec trois tailles d’embouts différentes, ce qui devrait les aider à s’adapter à une plus grande variété d’oreilles. Bien qu’elles ne s’adaptent pas à toutes les paires d’oreilles, elles resteront en place, tant que vous identifierez celle qui vous convient le mieux. J’ai utilisé les grands pendant un certain temps avant de réaliser que le moyen était mieux adapté. Les embouts en silicone vont à l’intérieur de votre trou d’oreille pour empêcher l’écouteur de tomber.

Les écouteurs antibruit Nokia ont de petites tiges, où se trouvent les commandes tactiles. Il faut un peu de temps pour mémoriser quelles commandes sont lesquelles. Certains contrôlent le volume et d’autres vous permettent d’ouvrir Siri ou Google Assistant. Vous pouvez également travailler avec le mode ambiant et le mode antibruit actif. Bien que les commandes tactiles soient réactives la plupart du temps, vous devez prendre votre temps pour les appuyer ou les maintenir enfoncées pour qu’elles répondent réellement.

Ils sont IPX4 résistants à l’eau et à la poussière. Je les portais lorsque je courais et qu’il pleuvait ce jour-là et entre la sueur et la pluie, il n’y avait aucun problème à les faire fonctionner. Ils glissent dans vos oreilles, même si vous avez les bons conseils. Vous devriez donc probablement opter pour une autre paire d’écouteurs de sport si vous recherchez des écouteurs d’entraînement. Ils sont offerts en deux couleurs différentes : Charcoal et Polar Sea.

Fonctionnalités et batterie des écouteurs antibruit Nokia

Écouteurs Nokia dans une oreille. Source de l’image : Chris Hachey pour .

Connecter vos écouteurs est très simple. Ils sont construits avec une connectivité Bluetooth et le voyant LED à l’arrière de chaque oreillette clignotera alternativement en orange et en blanc lorsqu’ils seront prêts à être couplés. Après l’appairage initial, l’écouteur annonce qu’il est allumé en disant « Bonjour », puis annonce qu’il est connecté en disant « Connecté ». En ouvrant simplement l’étui, vos écouteurs s’apparieront après l’heure initiale.

Comme nous l’avons mentionné, les commandes se trouvent sur la tige des écouteurs. Vous pouvez basculer entre les deux modes sans trop de problème. Une chose que vous remarquerez peut-être est que si vous ajustez les écouteurs dans votre oreille, vous devez plus ou moins toucher la partie principale de l’écouteur, plutôt que la tige. Si vous touchez la tige, vous déclencherez l’une des commandes. Vous pouvez lire ou mettre en pause la musique, baisser ou augmenter le volume, et avancer ou reculer rapidement. Vous pouvez également répondre et raccrocher un appel téléphonique. Choisir d’utiliser l’assistant vocal est un autre contrôle.

Vie de la batterie

Ces véritables écouteurs sans fil sont livrés avec un étui de chargement plus grand qu’un étui Apple AirPods. Mais il n’est pas trop grand pour qu’il soit encombrant à garder dans votre poche ou votre sac à main. Il est livré avec un cordon de charge USB-C, mais vous devez avoir votre propre bloc de charge. Cela dure jusqu’à cinq heures sur une seule charge sans l’étui de charge.

Le boîtier vous indique le niveau de batterie restant, car il y a des lumières sur le boîtier qui évaluent la durée de vie. Si vous l’utilisez en mode ANC complet, il durera moins longtemps que cela. Ainsi, pour les vols incroyablement longs, la batterie ne durera pas aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous devrez faire une pause et le recharger. Il durera 20 heures si le boîtier de charge est chargé.

Qualité sonore des écouteurs antibruit Nokia

Parce que les écouteurs pénètrent dans votre oreille et remplissent essentiellement votre conduit auditif, vous obtiendrez une qualité sonore décente. Ce n’est pas le plus clair que vous entendrez jamais, mais pour une utilisation régulière, c’est tout à fait acceptable. Les basses sont solides mais si vous recherchez des basses lourdes, celles-ci risquent de ne pas atteindre les niveaux souhaités. Vous ne serez pas époustouflé par le son, mais si vous ne considérez pas que votre oreille est bien réglée, tout ira bien.

L’étui pour écouteurs Nokia. Source de l’image : Chris Hachey pour .

Si vous placez votre doigt sur l’une des tiges et le maintenez pendant quelques secondes, vous pouvez basculer entre le mode ambiant et le mode antibruit. Cela rend votre capacité de changement simple et cela ne prend presque pas de temps. Vous entendrez en fait le mode de suppression du bruit s’activer si vous vous trouvez dans une pièce qui n’est pas trop bruyante, car le son est aspiré autour de vous.

Le mode antibruit élimine le bruit jusqu’à 25 dB. C’est similaire aux protections auditives et aux bouchons d’oreilles. Bien que cela ne couvre pas tout le bruit que vous entendez, cela fait un travail décent pour vous donner plus de bonheur. Vous remarquez une différence lorsque vous passez du mode ambiant au mode antibruit ou au mode « ANC », comme vous l’indiquent les écouteurs.

Conclusion

Les écouteurs antibruit Nokia vous aideront à vous débarrasser d’une partie du bruit autour de vous. Bien qu’il ne soit pas aussi efficace que de mettre des écouteurs intra-auriculaires, il peut couvrir certains bruits pour vous offrir plus de paix et de tranquillité. La qualité sonore n’est pas mauvaise et peut offrir une écoute facile au quotidien dont vous ne vous plaindrez pas. Bien qu’ils ne soient pas les plus confortables, car ils sont plutôt invasifs dans vos oreilles, vous devez vous assurer qu’ils tiennent bien dans vos oreilles. Ils se situent au milieu de la fourchette de prix des écouteurs dotés de la technologie de suppression du bruit à 149,99 $.

La compétition

Il y a quelques options à ce même prix. Vous pourrez peut-être trouver mieux. Pour un prix similaire, vous pouvez choisir les Beats Studio Buds. Ceux-ci vous donneront une meilleure autonomie de la batterie et seront moins évidents dans vos oreilles si cela compte pour vous. Vous pouvez également jeter un œil aux Samsung Galaxy Buds 2.

Dois-je acheter les écouteurs antibruit Nokia ?

Oui. Bien qu’ils ne soient pas les meilleurs pour la qualité sonore et que les commandes prennent un certain temps à s’y habituer, vous remarquez une différence lorsque vous passez en mode de suppression du bruit. Si vous cherchez simplement à ne pas entendre la conversation de quelqu’un dans le bus et que vous ne voulez pas payer une tonne pour le faire, ceux-ci vous conviendront.

