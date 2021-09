Examen des écouteurs sans fil JLab Go Air Pop : l’excellence à petit prix

JLab Audio fabrique certains des meilleurs véritables écouteurs sans fil pour l’argent depuis un certain temps déjà. De ses écouteurs d’entraînement de style crochet d’oreille à ses modèles avant-gardistes, les écouteurs JLab ne sont peut-être pas les plus riches en fonctionnalités, mais ils offrent généralement un excellent rapport qualité-prix. Aujourd’hui, l’entreprise repousse encore plus cette limite. Comment? Eh bien, ses derniers bourgeons – le JLab Go Air Pop – coûtent 20 $.

Bien sûr, avec un prix aussi bas, vous pourriez supposer que les bourgeons coupent beaucoup de coins – auquel cas, cela pourrait valoir la peine de les éviter complètement. Mais les écouteurs JLab Go Air Pop sont-ils performants ? Je les utilise depuis un moment maintenant pour le savoir.

Conception JLab Go Air Pop

Les écouteurs JLab Go Air Pop offrent un design de style écouteur droit, sans tige. Les têtes elles-mêmes sont assez compactes et sont disponibles dans six couleurs imposantes. Nous examinons le modèle Teal.

Chaque écouteur offre une surface tactile pour contrôler la lecture, l’appairage et le volume. Vous devrez apprendre la série de tapotements pour chaque commande, mais vous finirez par vous y habituer. En général, j’ai trouvé les commandes assez intuitives. Cela dit, le contrôle du volume peut être un peu délicat. Si vous souhaitez monter ou baisser rapidement le volume, il vaut mieux le faire à partir de votre source d’écoute. C’est parce qu’un seul appui contrôle le volume, mais un double et un triple appui contrôlent d’autres choses. Vous ne pouvez pas modifier les contrôles.

Il est également important de noter le design du boîtier de charge, et il est généralement bon. Comme les écouteurs, le boîtier est en plastique et il est très petit. Cela signifie que vous pouvez facilement le ranger dans votre poche ou votre sac. Contrairement à d’autres boîtiers de charge, cependant, ce boîtier a le câble de charge intégré, au lieu d’un port de charge. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens à ce sujet. D’une part, cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier de transporter l’étui. D’un autre côté, cela signifie que vous devez utiliser un port USB-A ou vous procurer un adaptateur.

En général, pour le prix auquel ces écouteurs sont vendus, j’aime bien le design général. Bien sûr, c’est du plastique, et sans doute un peu bon marché parfois. Mais les choses n’ont jamais eu l’impression de se casser ou d’échouer, ce qui est pratique. Dans la boîte, outre les écouteurs et l’étui de charge, vous obtiendrez un total de trois paires d’embouts auriculaires.

Fonctionnalités et batterie du JLab Go Air Pop

Les écouteurs JLab Go Air Pop ne sont pas vraiment livrés avec une gamme de fonctionnalités, comme la suppression du bruit, la connectivité multipoint et d’autres choses. Mais dans cette gamme de prix, vous ne vous attendriez pas vraiment à ce qu’ils le fassent. Ceux-ci sont conçus pour être des écouteurs solides sur lesquels vous pouvez compter pour une utilisation quotidienne.

La durée de vie de la batterie de ces écouteurs est de 8 heures avec une seule charge, ce qui est excellent, en particulier pour une paire d’écouteurs dans cette gamme de prix. L’étui de charge vous procurera 24 heures supplémentaires, donc au total, vous devriez obtenir environ 32 heures d’utilisation. Pas mal du tout.

Les écouteurs se connectent à votre appareil d’écoute via Bluetooth 5.1. J’ai trouvé qu’ils conservaient une connexion décente tout au long de l’écoute. De temps en temps, les deux bourgeons se désynchronisaient, mais ils ont rapidement résolu le problème par eux-mêmes.

JLab Go Air Pop confort

Comme mentionné, les écouteurs JLab Go Air Pop sont relativement petits et compacts, ce qui joue sur leur confort. De manière générale, j’ai trouvé qu’il était facile d’utiliser ces têtes pendant de longues périodes sans qu’elles ne deviennent inconfortables. C’est impressionnant – souvent, les écouteurs dans cette gamme de prix sont encombrants et mal conçus, mais JLab tire clairement parti de son expérience dans l’espace ici pour offrir un ajustement décent.

Les écouteurs étaient également assez bons pour rester dans mes oreilles. Maintenant, ils ne sont pas faits pour courir ou s’entraîner, et si vous essayez de les utiliser à cette fin, ils risquent de tomber. Mais au quotidien, j’ai rarement eu à régler les têtes.

Son JLab Go Air Pop

Ainsi, ces écouteurs à 20 $ offrent un design décent, une bonne autonomie et un bon ajustement. Mais comment sonnent-ils ? Eh bien, ils semblent beaucoup plus chers que 20 $. Cela ne veut pas dire qu’ils sont au même niveau que les écouteurs Sony WF-1000XM4 ou AirPods Pro. Mais j’ai vraiment été agréablement surpris. Le casque offre également trois modes d’égalisation différents : « JLab Signature », « Balanced » et « Bass Boost ». En fin de compte, le profil Balanced ne sonnait pas très équilibré, tandis que le mode Bass Boost était un peu exagéré. J’ai préféré le mode JLab Signature.

Les écouteurs offrent généralement une bonne réponse des basses, permettant aux grosses caisses de percer un mix et aux guitares basses d’offrir un son généralement doux. Une meilleure extension des basses aurait aidé, mais dans l’ensemble, la réponse des basses était plutôt bonne.

Cela s’est étendu dans les médiums et les aigus. Les fréquences moyennes permettent à des choses comme les guitares et les voix d’avoir de la viande, et bien que ces fréquences soient un peu trop en mode « Balanced », elles sonnaient bien dans JLab Signature. Les aigus étaient un peu cachés et, par conséquent, les détails n’étaient pas spectaculaires. Mais encore une fois, les écouteurs étaient beaucoup plus détaillés que ce à quoi je m’attendrais pour une paire d’écouteurs dans cette gamme de prix.

La qualité des appels sur ces écouteurs, malheureusement, est assez médiocre. Vous devriez être capable d’entendre à qui vous parlez très bien. Mais ils peuvent ne pas être en mesure de vous entendre très bien.

Conclusion

Les écouteurs JLab Go Air Pop offrent beaucoup plus que ce à quoi vous vous attendriez pour une paire d’écouteurs à 20 $. Ils ont l’air décent, sont généralement confortables et sonnent plutôt bien. En fin de compte, si vous recherchez une paire de véritables écouteurs sans fil avec un budget limité, celles-ci sont définitivement la voie à suivre.

La compétition

La concurrence dans le monde des vrais casques sans fil ultra-budget est un peu limitée. Si vous voulez une véritable paire d’écouteurs sans fil dans cette gamme de prix, cela ne vaut vraiment pas la peine de considérer quelqu’un d’autre pour le moment.

Dois-je acheter les écouteurs JLab Go Air Pop ?

Oui. Si vous avez un budget strict, ce sont les vrais bourgeons sans fil à obtenir.