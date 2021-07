Examen des écouteurs sans fil Master & Dynamic MW08 Sport True

in

Il est difficile de trouver de véritables écouteurs sans fil pour le sport. La plupart des vrais casques sans fil conviennent parfaitement à une utilisation quotidienne, mais tombent rapidement lorsque vous commencez à bouger. La raison pour laquelle j’aime les écouteurs Beats PowerBeats Pro est qu’ils s’adaptent bien à mes oreilles et offrent un crochet sur vos oreilles pour mieux rester en place. Maintenant, cependant, Master & Dynamic pense avoir la solution au problème du manque de véritables écouteurs sans fil pour le sport, dans les écouteurs Master & Dynamic MW08 Sport.

Master & Dynamic a une histoire de fabrication de casques géniaux. Les écouteurs standard MW08 offrent une excellente qualité audio, un ajustement solide et un beau design. Mais le simple fait d’ajouter le mot « sport » au nom n’en fait pas nécessairement d’excellents écouteurs de sport. Les écouteurs Master & Dynamic MW08 Sport offrent-ils tout ce dont vous avez besoin pour votre prochain entraînement ? J’utilise le casque depuis un moment maintenant pour le savoir.

Casque sans fil Master & Dynamic MW08 Sport True Prix : 349 $ Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Conception Master & Dynamic MW08 Sport

Si vous avez déjà vu d’autres casques sans fil Master & Dynamic, vous les reconnaîtrez immédiatement. Les bourgeons réels ressemblent beaucoup aux écouteurs MW07. Ils offrent une sorte de visage carré, avec un bras qui s’étend jusqu’aux oreilles. Ce n’est pas un mauvais look, et c’est un peu différent des autres vrais écouteurs sans fil, ce qui est agréable à voir.

Sur le bord supérieur de l’écouteur droit, vous trouverez un seul bouton, qui est utilisé pour contrôler la lecture. Sur l’écouteur gauche, il y a deux boutons, pour contrôler le volume. Maintenir les deux boutons de volume contrôle les modes d’annulation du bruit, et c’est un peu délicat à utiliser. Les boutons sont faciles à appuyer seuls, mais ils sont assez petits et rapprochés, il est donc assez difficile d’appuyer sur les deux en même temps.

Les écouteurs sont disponibles dans quelques couleurs différentes. Nous examinons le modèle noir, et ils ont fière allure. Tous les modèles sont livrés avec un boîtier en fibre de Kevlar, qui a également fière allure.

Le boîtier offre trois voyants LED pour indiquer l’état de la batterie, ainsi qu’un port USB-C sur le côté droit. La boîte contient également un câble USB-C, un adaptateur USB-C vers USB-A et une série d’embouts auriculaires. Il existe une excellente sélection d’embouts auriculaires ici, y compris six paires d’embouts en silicone et deux paires d’embouts en mousse. Fondamentalement, il ne manque aucun accessoire ici, mais nous n’attendrions rien de moins de Master & Dynamic.

Caractéristiques et batterie Master & Dynamic MW08 Sport

Ce ne sont pas des écouteurs construits par Apple, ils n’ont donc pas de fonctionnalités telles que l’audio spatial et la commutation automatique. Mais on ne s’y attendrait pas. En dehors de cela, ils offrent plus ou moins toutes les fonctionnalités que vous voudriez dans une paire d’écouteurs.

Notamment, les écouteurs se connectent à une application d’accompagnement, ce qui vous permet de contrôler la plupart de leurs aspects. Vous pouvez basculer entre les modes de réduction du bruit, vérifier le niveau de la batterie du casque, et plus encore. L’application est généralement bien conçue et, bien qu’elle ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que certaines autres options, c’est un bon début.

La plus grande caractéristique manquante est un égaliseur quelconque. Heureusement, les écouteurs sonnent plutôt bien dès la sortie de la boîte, mais différentes personnes ont des goûts différents en matière d’audio. J’aurais vraiment aimé pouvoir modifier la réponse en fréquence.

La durée de vie de la batterie de ces écouteurs est excellente. Vous obtiendrez une autonomie massive de 12 heures sans suppression de bruit grâce aux écouteurs eux-mêmes, avec 30 heures supplémentaires à partir du boîtier de charge. Comme si cela ne suffisait pas, les écouteurs prennent également en charge la charge sans fil, et Master & Dynamic vend son propre chargeur sans fil dans le socle de charge MC100. Heureusement, vous pouvez utiliser n’importe quel chargeur sans fil Qi avec ces écouteurs.

Master & Dynamic MW08 Confort sportif

Bien sûr, la chose la plus importante à considérer sur les écouteurs de sport est peut-être l’ajustement. Les écouteurs offrent un ajustement confortable, avec une ardoise d’embouts auriculaires pour vous aider. Nous vous recommandons d’expérimenter avec les différents embouts auriculaires pour trouver la paire qui convient à vos besoins.

Mais restent-ils assez bien dans vos oreilles pour le sport ? Ben ouais. Ou du moins, ça dépend. Avec des mouvements très intenses, comme la course, vous devrez probablement ajuster les écouteurs de temps en temps pour vous assurer qu’ils sont bien en place dans vos oreilles. Mais c’est beaucoup moins vrai qu’avec d’autres vrais casques sans fil. Et les embouts en mousse aident absolument.

Je ne m’attendrais pas à des écouteurs de sport parfaits ici. Mais en l’absence de choses comme un crochet d’oreille, ceux-ci se rapprochent assez en termes d’ajustement. Encore une fois, cela vaut la peine d’expérimenter avec les embouts auriculaires. Mais si vous pouvez trouver des astuces qui s’adaptent bien, vous apprécierez vraiment à quel point ces écouteurs s’adaptent bien.

Son sport maître et dynamique MW08

Alors que le confort et l’ajustement seront les plus importants pour certains, pour d’autres, ce sera le son du casque. Heureusement, à la manière classique Master & Dynamic, les écouteurs MW08 Sport sonnent très bien. En fait, ce sont peut-être les vrais écouteurs sans fil qui sonnent le mieux.

La réponse des basses sur le casque est solide et serrée. Les basses ne sont pas exagérées ou trop accentuées, donc si vous voulez des basses supplémentaires, vous devrez chercher ailleurs. Cela dit, les grosses caisses frappent facilement dans un mix, tandis que les guitares basses sonnent doucement et lourdement.

Les médiums sont également bien réglés, offrant une réponse relativement chaude dans les bas médiums. Les hauts médiums offrent beaucoup de présence, ce qui aide des choses comme les voix et les guitares à traverser le mix. Heureusement, cette réponse élevée n’est pas exagérée. Les hautes fréquences sont généralement bien définies, et bien que des choses comme les cymbales et autres instruments de percussion puissent parfois sembler un peu cachées, c’est vraiment du pinaillage – généralement le haut de gamme sonne bien.

La suppression du bruit sur les écouteurs n’est que très bien. La suppression du bruit proposée par les écouteurs AirPods Pro et Sony WF-1000XM4 est bien meilleure et peut réduire davantage le bruit de votre environnement. Ces écouteurs proposent deux modes de suppression du bruit : « Max ANC » et « All Day ANC ». Comme vous pouvez vous y attendre, Max ANC est meilleur, mais au détriment de la durée de vie de la batterie.

Conclusion

Master & Dynamic a encore une fois construit un excellent produit dans les véritables écouteurs sans fil MW08 Sport. Les écouteurs offrent un design solide, une excellente autonomie et un son excellent.

La compétition

Malheureusement, ils font face à une concurrence très rude. Les AirPods Pro offrent des fonctionnalités telles que l’audio spatial et la commutation automatique, mais uniquement pour ceux qui restent dans l’écosystème d’Apple. Si c’est vous, alors les AirPods Pro sont probablement toujours la voie à suivre. Ensuite, il y a les écouteurs Sony WF-1000XM4, qui restent notre choix préféré pour les vrais écouteurs sans fil non Apple, grâce au fait qu’ils offrent un égaliseur et une meilleure suppression du bruit.

Dois-je acheter le casque Master & Dynamic MW08 Sport ?

Oui, mais seulement si la qualité sonore est votre objectif ultime. Sinon, vous devriez opter pour le casque Sony WF-1000XM4 ou les AirPods Pro si vous existez dans l’écosystème Apple.

