Examen des lignes de Nanoleaf – MacRumors

Nanoleaf, connue pour ses éclairages d’appoint compatibles HomeKit, a récemment lancé son produit d’éclairage le plus futuriste et le plus moderne à ce jour – Lines. Les lignes sont des barres lumineuses à LED modulaires qui sont éclairées à l’arrière et peuvent être disposées en différents motifs et formes pour un design unique.



Les produits Nanoleaf antérieurs étaient tous des panneaux de différentes formes avec des lumières LED dans les coins, mais les lignes sont quelque chose de complètement différent et peuvent plaire à ceux qui ne se soucient pas de l’apparence du panneau. Les lignes sont au prix de 200 $, il s’agit donc d’un produit d’éclairage d’accentuation haut de gamme.



Les lignes sont des barres lumineuses en plastique blanc qui mesurent 11 pouces de long et 0,78 pouces d’épaisseur, et l’idée est de connecter les lignes avec des connecteurs en forme d’hexagone, créant différents motifs et conceptions. L’application Nanoleaf peut être utilisée pour concevoir une configuration de lignes, et une fois qu’une forme préférée a été choisie, les lignes peuvent être montées au mur.



Le montage des lignes de Nanoleaf est sans tracas. Créez simplement votre design, testez les lumières, puis transférez la forme sur le mur à l’aide du ruban adhésif. Il y a des plaques en plastique détachables qui retiennent l’adhésif et les tirettes afin que vous puissiez retirer les lignes du mur sans les endommager. C’est probablement la meilleure configuration de Nanoleaf en termes de déplacement/suppression du matériel. J’ai retiré les lignes du mur plusieurs fois pour les déplacer et je n’ai eu aucun problème.



Les produits de Nanoleaf sont compatibles HomeKit, la configuration est donc aussi simple que d’ouvrir l’application Nanoleaf, puis de numériser un code HomeKit. Vous pourriez rencontrer un problème si vous n’avez pas de réseau WiFi 2,4 GHz disponible, mais pour la plupart, cela devrait être une expérience transparente.



Une fois configuré, allumé et connecté, la magie des lignes opère. Nanoleaf utilise le rétroéclairage pour les lignes, et c’est un effet soigné avec des millions d’options de couleurs. Les lignes offrent un look unique qui est différent des autres produits Nanoleaf, et je n’arrive pas à comprendre à quel point c’est cool. Chaque ligne peut être définie sur deux couleurs distinctes, et il y a peu de mélange, vous obtenez donc ces mélanges de nuances distincts qui sont visuellement frappants.



Avec les hexagones et les triangles de Nanoleaf, les panneaux d’éclairage sont suffisamment lumineux pour remplacer une lumière traditionnelle, mais ce n’est pas le cas avec les lignes. Les lignes, comme les éléments de couleur bois de Nanoleaf, sont un éclairage d’accentuation et ne sont pas assez lumineuses pour fonctionner comme une lumière standard. Cela dit, à 100 % de luminosité, ils sont toujours capables d’émettre une quantité décente de lumière et sont suffisamment lumineux pour que je préfère les faire fonctionner à environ 50 % de luminosité puisqu’ils sont dans ma ligne de mire.



Lorsqu’elles ne sont pas allumées, les lignes de Nanoleaf souffrent d’un problème qui afflige la plupart des autres produits Nanoleaf – elles ne sont pas si attrayantes au mur. Je ne suis pas fan du look des Lines quand elles sont éteintes. Les lignes sont fabriquées à partir d’un plastique d’un blanc immaculé et lorsqu’elles sont éteintes, elles se démarquent vraiment. Nanoleaf fabrique des couvertures pour les lignes qui les rendent noires ou roses, ce qui pourrait améliorer l’apparence lorsqu’elles sont désactivées. Les skins seront expédiés dans le futur, et Nanoleaf dit que d’autres designs sont à venir.



Je peux pardonner à quoi ressemblent les lignes lorsqu’elles ne sont pas allumées simplement à cause de leur dynamisme et de leur accroche lorsqu’elles sont activées. Vous pouvez choisir parmi des tonnes de couleurs différentes et choisir un look statique, ou configurer des scènes avec des couleurs rotatives dans différents motifs. Nanoleaf a quelques conceptions prédéfinies et une galerie Nanoleaf entière où vous pouvez télécharger des conceptions que d’autres personnes ont créées.



La sélection robuste de scènes d’éclairage de Nanoleaf est si pratique et l’une de mes parties préférées de l’écosystème Nanoleaf. Vous pouvez toujours trouver quelque chose de nouveau et d’intéressant en parcourant les différents looks qui ont été téléchargés si vous n’avez pas envie de faire l’effort de créer vos propres designs. Vous pouvez prévisualiser des scènes ou les enregistrer dans votre bibliothèque et les utiliser régulièrement.

Les lignes sont conçues pour être contrôlées via l’application Nanoleaf, mais vous pouvez également permuter vos scènes enregistrées à l’aide du contrôleur matériel. Les lignes Nanoleaf prennent également en charge la fonctionnalité rythmique et vous pouvez utiliser des scènes rythmiques pour les allumer avec de la musique.



Les lignes sont compatibles ‌HomeKit‌ et peuvent être attribuées à des pièces et contrôlées avec d’autres appareils ‌HomeKit‌ avec des commandes vocales Siri. L’application Home offre peu de fonctionnalités de contrôle au-delà de l’activation/désactivation des lignes ou de leur définition sur une couleur statique, l’application Nanoleaf est donc la principale méthode de contrôle. L’application Nanoleaf intègre tous vos produits ‌HomeKit‌ et l’interface peut être déroutante, mais la section Nanoleaf est simple et contient les commandes des lignes.

Je n’ai pas eu de problèmes de connectivité avec les Lines pendant que je les testais, et j’ai passé environ un mois avec eux avant de rédiger mon avis, ils se sentent donc assez fiables. J’utilise également d’autres produits Nanoleaf depuis des années avec peu de problèmes de connectivité au-delà du besoin de réinitialiser la connexion WiFi de temps en temps.



Le prix est le principal point négatif avec les lignes. C’est 200 $ pour neuf barres lumineuses à LED, et trois autres coûtent 70 $, et ce n’est pas de l’argent que tout le monde voudra dépenser pour l’éclairage d’accentuation.

Résultat final

Si les lignes de Nanoleaf correspondent à votre esthétique personnelle et à votre budget, je ne pense pas que vous serez déçu de les ramasser. Les lignes ne sont pas la décoration murale la plus attrayante lorsqu’elles ne sont pas allumées, mais lorsqu’elles sont allumées, elles sont colorées, futuristes et amusantes.

Je trouve que les Lines sont un excellent ajout à mon bureau à domicile, et je pense qu’elles complètent tout type de salle de jeu, de configuration de PC, de cinéma ou de salle de télévision, et je pense que les enfants les apprécieraient aussi. J’aimerais que Nanoleaf puisse les vendre à un prix plus abordable, et j’aime tout à leur sujet, sauf leur prix élevé.

Comment acheter

Les lignes peuvent être pré-commandées sur le site Web de Nanoleaf pour 199 $. Chaque ensemble comprend neuf lignes, avec des modules complémentaires de trois lignes disponibles dans des packs d’extension au prix de 70 $. Nanoleaf indique que les précommandes devraient être expédiées fin novembre.

Remarque : Nanoleaf a fourni à MacRumors un ensemble de lignes et un pack d’extension de lignes aux fins de cette revue. Aucune autre compensation n’a été reçue.