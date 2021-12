Examen des lunettes intelligentes FINIS – MacRumors

Je nage depuis aussi longtemps que je me souvienne, alors j’ai sauté sur une opportunité récente d’essayer le FINIS Smart Goggle, une paire de lunettes de natation avec un petit écran à l’intérieur et des capteurs pour vous aider à suivre vos nages et rester au top de vos mesures même lorsque votre tête est sous l’eau.



Le kit FINIS Smart Goggle, développé en partenariat avec Ciye, est au prix de 235 $ (en vente pour 188 $ à partir de cet examen), donc ce n’est pas un achat bon marché, mais si vous êtes un nageur fréquent qui aime la technologie, cela pourrait être un investissement rentable.

Contrairement à d’autres options de lunettes intelligentes telles que les lunettes de natation intelligentes FORM, les lunettes FINIS comprennent des composants d’affichage distincts pour les lunettes intelligentes et l’entraîneur intelligent. C’est une touche agréable qui sera probablement utile avec le temps, car les lunettes de natation ont tendance à s’user à mesure que les joints se dégradent, que les verres se rayent ou qu’un autre malheur leur arrive.

Bien que je sois beaucoup plus prudent avec ces lunettes intelligentes qu’avec des lunettes normales qui peuvent coûter 5 $, il est rassurant de savoir que si la partie des lunettes doit être remplacée, je peux acheter une nouvelle paire pour 35 $ et glisser mon Smart existant. Entraînez-les plutôt que d’avoir à acheter un tout nouveau kit.

Vous pouvez également acheter des lunettes intelligentes supplémentaires dans une couleur différente et échanger le module Smart Coach selon vos besoins, par exemple en utilisant des lunettes bleues à l’intérieur et des lunettes anti-fumée à l’extérieur sous un soleil éclatant.

L’écran numérique Smart Coach se trouve sur le côté du masque, permettant une bonne visibilité de l’eau devant vous, même s’il obscurcit définitivement votre vision périphérique vers la gauche. L’écran est assez petit, il ne peut donc afficher qu’une quantité limitée d’informations, mais ce qu’il affiche est très clair.

La configuration, la synchronisation et l’historique de l’entraînement sont tous gérés via l’application compagnon Ciye sur votre iPhone, et il existe une procédure étape par étape très claire pour vous permettre d’être opérationnel. Il comprend l’appairage des lunettes à votre téléphone via Bluetooth, des instructions pour démarrer les entraînements et obtenir un bon ajustement, et ajuster l’affichage pour s’assurer qu’il est correctement aligné pour votre vision. Le texte à l’écran peut être déplacé vers la gauche ou la droite et vers le haut ou le bas, et vous pouvez également personnaliser la luminosité.



À tout moment, vous pouvez également accéder à l’application pour personnaliser ce que vous voyez lorsque vous nagez avec quatre options au choix : natation standard plus trois affichages optimisés pour ceux qui se concentrent sur les longueurs de natation, le temps ou les sets. Avec chaque option, vous verrez apparaître différentes mesures pendant que vous nagez, après chaque virage et pendant que vous vous reposez.

Par exemple, avec le réglage de nage standard, vous verrez un compteur de temps de course pour votre nage actuelle, ainsi qu’un compte du nombre de tours que vous avez fait. Après chaque virage, il vous indiquera brièvement votre temps intermédiaire avant de revenir à l’affichage en nage. Une fois que vous vous êtes arrêté pour vous reposer, il parcourra les écrans vous indiquant la distance parcourue par votre dernière baignade et combien de temps cela a pris, combien de temps vous vous êtes reposé et l’heure actuelle. Les autres options d’affichage mettent généralement l’accent sur un sous-ensemble de mesures, telles que l’affichage uniquement d’un compteur de temps et de l’heure actuelle en nageant si vous choisissez « Je nage pour le temps ».



Dans le cadre du processus de configuration, vous pouvez également spécifier des objectifs pour le nombre de mètres par semaine, le nombre de nages par semaine et le temps de nage total par semaine, et l’application vous tiendra au courant avec des graphiques en haut de votre page d’historique de natation montrant à quel point vous avez fait au cours des quatre dernières semaines.



Le Smart Goggle est chargé avec un câble USB-A inclus qui a une connexion de charge magnétique propriétaire à deux broches à l’autre extrémité. Il s’enclenche directement sur le Smart Coach, et tant que l’application Ciye est ouverte sur votre téléphone, elle lancera automatiquement la synchronisation de vos données d’entraînement sur votre téléphone. Vous pouvez également lancer manuellement la synchronisation en ouvrant l’application Ciye sur votre téléphone et en maintenant enfoncé le bouton des lunettes intelligentes pendant trois secondes.

FINIS vous recommande de charger complètement le Smart Goggle après chaque baignade, mais je l’ai trouvé inutile. Une baignade d’un peu plus d’une heure n’a utilisé que 5 à 10 % de la capacité de la batterie d’après mon expérience, vous pouvez donc facilement faire plusieurs baignades avant même d’avoir besoin de penser à la recharger.



J’ai trouvé que les lunettes étaient assez bonnes pour suivre ma nage et identifier la nage que je faisais à un moment donné, bien qu’il y ait eu une fois où je faisais 200 mètres de papillon au milieu d’une nage de 2000 mètres et j’ai pensé que je faisait de la brasse. Pour être juste, mon papillon de noyade ressemblait peut-être plus à une brasse à ce moment-là, donc je ne suis pas sûr de pouvoir l’épingler entièrement sur les lunettes. Vous pouvez toujours accéder à l’application sur votre téléphone après votre baignade et corriger les mouvements qui ont été mal identifiés.



L’application offre plusieurs vues pratiques qui permettent de revoir facilement vos nages pour voir comment vous avez fait. Vous pouvez voir le temps, la distance, le(s) coup(s) et le temps intermédiaire moyen pour chaque série, et vous pouvez approfondir pour voir vos temps pour chaque tour jusqu’au dixième de seconde.

Un aspect des lunettes que j’ai trouvé assez pratique était le fait que l’écran se trouve à peu près dans votre angle mort lorsque vous regardez droit devant vous en nageant. Cela vous permet d’ignorer complètement ce qui se passe à l’écran si vous souhaitez vous concentrer sur d’autres choses. Mais avec un rapide coup d’œil sur le côté, vous pouvez facilement vérifier vos métriques.

Pendant de nombreuses années, j’ai utilisé l’application Swim.com Apple Watch pour suivre mes entraînements de natation, et elle fait un travail très solide en surveillant ma distance et mes intervalles, le tout facilement visible dans l’application Swim.com ‌iPhone‌ et synchronisé avec Apple’s Fitness et applications de santé. FINIS a récemment ajouté la possibilité pour le Smart Goggle de se synchroniser avec l’application Swim.com et il peut également se synchroniser avec les applications de santé et de remise en forme d’Apple et Strava, il est donc facile de toujours rester au courant de votre historique d’entraînement.

Entraînement suivi par Smart Goggle dans l’application Ciye (à gauche) synchronisé avec Swim.com (au centre) et Apple Fitness (à droite)

Il est important de noter que même si les métriques de haut niveau telles que les temps de nage/de repos totaux et la distance parcourue seront synchronisées à partir de l’application Ciye, les données détaillées telles que l’identification des mouvements et les fractionnements n’apparaîtront ni dans l’application Swim.com ni dans les entraînements Apple.

Une autre chose à laquelle vous devez faire attention est de vous assurer que vos différents paramètres de synchronisation sont correctement configurés afin d’éviter le double comptage des entraînements. Si vous utilisez l’application Ciye pour synchroniser vos entraînements suivis par FINIS à la fois sur Swim.com et Apple Fitness and Health, mais que Swim.com se synchronise également avec les applications Apple, par exemple, vos entraînements apparaîtront deux fois sur votre Apple. applications car Ciye et Swim.com les pousseront à Apple. Ce n’est pas grave de basculer vos paramètres pour vous assurer que les choses sont signalées correctement à Apple, c’est donc juste une source de confusion potentielle à connaître.

Les lunettes sont livrées avec une sangle de type silicone réglable que j’ai trouvée assez confortable, et des joints autour des lentilles des lunettes les aident à s’asseoir confortablement contre votre visage. Six tailles différentes de ponts nasaux sont également incluses pour vous assurer de trouver celui qui convient à votre visage. Un traitement antibuée résistant aux produits chimiques à l’intérieur des verres aide à garder votre vision claire, et jusqu’à présent, cela me convient bien.

J’ai découvert un problème spécifique lors de mes tests, et c’est que je n’aime pas utiliser ces lunettes en faisant du dos, en particulier en nageant à l’extérieur sans plafond comme cadre de référence pour savoir où je suis dans le couloir. Généralement, dans de telles situations, je suis capable de jeter un petit coup d’œil sur le côté pour garder un œil sur la ligne du couloir pour m’assurer que je nage en ligne droite.

Mais avec les lunettes intelligentes FINIS, cela bloque ma vue de la ligne de voie. Non seulement cela, mais il y a un peu d’effet de réfraction avec les lentilles des lunettes elles-mêmes qui donnent l’impression que je suis sur le point de m’écraser simultanément sur les lignes de voie des deux côtés de ma voie. J’espérais m’y habituer avec le temps, mais avec une demi-douzaine d’entraînements de natation à mon actif avec ces lunettes, c’est toujours une sensation déconcertante qui entrave la vitesse et le confort de ma nage sur le dos.

L’unité d’affichage Smart Coach se trouve également assez près de l’œil, et bien qu’elle permette une visibilité très claire, je peux réellement sentir mes cils le frôler légèrement lorsque je cligne des yeux. Je suis à peu près capable de l’ignorer une fois que je commence mon entraînement et que je me concentre sur ma natation, mais c’est quelque chose que je remarque lorsque je commence chaque fois que je les utilise pour un entraînement.

C’est une petite pinaille, et bien que le problème du dos soit un peu ennuyeux, je ne fais pas beaucoup de dos, donc c’est quelque chose avec lequel je peux vivre. J’ai par ailleurs trouvé que le FINIS Smart Goggle est un excellent compagnon qui m’aide à rester concentré pendant mes entraînements et à conserver des enregistrements de mes entraînements au fil du temps.

Le kit FINIS Smart Goggle est au prix de 235 $ (en vente pour 188 $ au moment de la rédaction) et est disponible avec des verres de lunettes de protection fumés, bleus ou bleus miroir. Le Smart Coach est disponible séparément pour 200 $ tandis que le Smart Goggle seul est au prix de 35 $. Les kits complets sont également disponibles sur Amazon.

Remarque : FINIS a fourni à MacRumors le kit Smart Goggle aux fins de cet examen. Aucune autre compensation n’a été reçue. MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.