Examen des lunettes intelligentes Ray-Ban Stories de Facebook

Les lunettes Ray-Ban Stories sont un produit un peu étrange. Ce ne sont pas les lunettes AR que nous attendions. En fait, ils n’ont pas vraiment de capacités AR. Au lieu de cela, ils sont un peu proches des Snap Spectacles. Co-développées avec Facebook, les Ray-Ban Stories mettent essentiellement des caméras et des haut-parleurs dans une paire de lunettes élégantes.

Le concept n’est pas complètement nouveau. Snapchat, comme mentionné, propose des lunettes, tandis qu’Amazon propose les cadres Echo. En réalité, les Ray-Ban Stories ne représentent pas vraiment un changement technologique par rapport à ces produits.

Mais l’ajout de Facebook change-t-il quelque chose ? Ou est-ce que cela finit par aggraver un produit déjà légèrement étrange ? En fin de compte, je n’ai vraiment vu que des utilisateurs de mon cercle de critiques techniques utiliser des Snap Spectacles – et je ne me souviens pas vraiment avoir vu quelqu’un avec Amazon Echo Frames.

Je teste les Ray-Ban Stories depuis un petit moment maintenant pour voir si les lunettes intelligentes non AR sont encore prêtes pour le monde.

Conception des histoires Facebook Ray-Ban

Les Ray-Ban Stories sont une paire de lunettes élégantes. Ce n’est pas surprenant – ils sont construits par Ray-Ban, et ils y ressemblent. Les verres sont disponibles en trois formes différentes : Wayfarer, Round et Meteor. Ils sont également disponibles dans quelques couleurs différentes et avec des lentilles transparentes ou des lentilles filtrant la lumière bleue. Nous passons en revue les lunettes de soleil Wayfarer noires.

Bien sûr, les lunettes ne ressemblent pas exactement aux Ray-Ban classiques, même si elles s’en rapprochent assez. Sur le devant, les lunettes ont une caméra de chaque côté et les montures sont un peu plus épaisses que la plupart des lunettes de soleil. C’est à prévoir – ils abritent des haut-parleurs, une batterie, etc.

Les lunettes ont également un bouton sur le haut de la branche droite, qui est utilisé pour capturer des images, et un interrupteur d’alimentation à l’intérieur de la branche gauche, qui est également ce que vous utiliserez pour mettre les lunettes en mode d’appariement.

La branche droite sert également de surface tactile, que vous utiliserez pour contrôler la lecture, le volume et les appels. Il est relativement facile à utiliser, même si cela peut prendre quelques minutes pour s’y habituer. Il y avait des moments où j’utilisais un geste et il ne s’enregistrait pas, mais c’était rare.

Les lunettes sont livrées avec un étui de chargement, élégant et bien conçu. L’étui est un peu encombrant, mais il est revêtu de cuir et propose un port de charge USB-C à l’arrière. Il est relativement facile de mettre les lunettes en place pour les charger également, ce qui est utile.

Notez que ces lunettes ne sont pas vraiment conçues pour être utilisées sous la pluie – s’il commence à pleuvoir, vous devriez probablement les enlever et les ranger.

Caméra Facebook Ray-Ban Stories

À la base, les lunettes intelligentes Facebook Ray-Ban Stories ont deux objectifs. Ils sont un appareil photo et une paire d’écouteurs, intégrés en un seul.

Tout d’abord, les caméras. Il y a deux appareils photo de 5 mégapixels sur ces lunettes, et ils peuvent capturer des images jusqu’à 2592 x 1944 pixels. La capture vidéo est limitée à 1184 x 1184 à 30 images par seconde.

L’utilisation de l’appareil photo est assez simple. Vous maintenez le bouton enfoncé pour prendre une photo et appuyez une fois pour enregistrer un clip de 30 secondes. On peut soutenir que cela devrait être l’inverse, même si je suppose que cela dépend de ce que vous voulez faire de plus. À tout le moins, Facebook aurait dû permettre aux utilisateurs de changer les gestes dans l’application.

Lorsque vous utilisez l’appareil photo, une LED blanche sur la droite s’allume et un son d’obturateur est diffusé sur les haut-parleurs. C’est assez fort pour que les personnes très proches de vous l’entendent, tant qu’il n’y a pas beaucoup de bruit ambiant.

D’une manière générale, les caméras dans les histoires sont très bien. Dans des environnements bien éclairés, ils peuvent capturer des images relativement nettes. Les images sont également assez colorées et vibrantes, ce qui est agréable à voir. Et, les images ont été encadrées à peu près comme vous l’imaginez. Il n’y a pas de viseur, mais tout ce que vous regardez sera capturé.

En basse lumière, les images ne sont pas géniales. Vous obtiendrez beaucoup plus de bruit et un peu de flou, et bien que vous puissiez normalement encore distinguer le sujet, ces lunettes n’ont pas la technologie de traitement d’image sur de nombreux téléphones.

Bien sûr, il n’y a qu’une autre chose à considérer : comment les caméras se comparent à votre téléphone. La grande majorité des gens auront un meilleur appareil photo sur leur téléphone que les Ray-Ban Stories peuvent offrir. C’est à vous de décider si l’utilisation de ce meilleur appareil photo vaut la peine de sortir votre téléphone de votre poche. Pour la plupart, cela dépendra probablement de la situation.

Audio des histoires Facebook Ray-Ban

Une fois que vous avez associé les lunettes à votre téléphone, elles peuvent essentiellement fonctionner comme des écouteurs Bluetooth. Il y a un haut-parleur sur chaque tempe, pointé vers vos oreilles, et ils fonctionnent plus ou moins comme n’importe quel autre casque Bluetooth.

La qualité audio n’est que bonne. Les haut-parleurs peuvent devenir suffisamment forts pour pouvoir entendre ce qui se passe dans la plupart des situations. Lorsque vous écoutez des podcasts et des livres audio, où la qualité audio n’est pas aussi importante, ils feront parfaitement le travail.

Lorsque vous écoutez de la musique, la qualité est un peu terne. Il y a peu de basse à proprement parler, et par conséquent, vous n’obtiendrez pas beaucoup de profondeur avec des choses comme les guitares basses et les grosses caisses. Les médiums et les aigus sont un peu meilleurs et la clarté est suffisante pour une écoute de base.

Il est important de noter que, contrairement aux écouteurs, tout son que vous écoutez peut être entendu par ceux qui vous entourent. De ce fait, ce ne sont pas forcément les écouteurs à utiliser dans les transports en commun et en groupe.

Application et logiciel

Les lunettes intelligentes Ray-Ban Stories se connectent à votre téléphone via Bluetooth et Wi-Fi, et peuvent transférer des données vers et depuis l’application View conçue par Facebook.

L’application est assez simple, même si ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Lorsque vous ouvrez l’application, vous devrez lui dire de synchroniser les photos des lunettes, qui peuvent stocker jusqu’à environ 500 photos, vers l’application. Cela implique de se connecter au propre réseau Wi-Fi des lunettes, bien que le processus soit relativement simple. Ensuite, vous pouvez modifier les photos et les vidéos et les synchroniser avec la galerie de votre téléphone.

L’application vous permet de modifier quelques paramètres, bien qu’il n’y ait pas grand-chose à faire. Vous pouvez modifier des éléments tels que la luminosité des LED, les paramètres de confidentialité, etc.

En parlant de confidentialité, c’est peut-être l’un des plus gros problèmes à avoir avec ce produit. Le fait est que les lunettes sont toujours un produit Facebook. Vous devrez sérieusement vous demander si vous êtes prêt ou non à attacher une caméra Facebook à votre visage.

Les lunettes prennent également en charge un assistant Facebook, qui vous permet d’utiliser le mot de réveil “Hey Facebook” pour contrôler la caméra. Vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose d’autre avec, et il n’a pas de voix – il utilise simplement des sons pour indiquer qu’il vous a entendu. Cela a plutôt bien fonctionné lors de nos tests, même si cela semblait un peu étrange de parler à Facebook.

Conclusion

Mettons cela de côté tout de suite – les écouteurs sans fil que vous avez sont meilleurs que les haut-parleurs des Stories, et l’appareil photo de votre téléphone est meilleur que les caméras des Stories. Si la qualité est votre préoccupation, alors vous ne voulez pas des histoires Ray-Ban.

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de place pour eux. Ce ne sont pas de la réalité augmentée, et nous espérons que les lunettes intelligentes iront bien au-delà dans les prochaines années. Les Ray-Ban Stories sont une super astuce pour faire la fête, mais si vous cherchez plus qu’un simple jouet, cela vaut la peine d’attendre quelques années de plus.

Comme mentionné, Amazon a les Echo Frames tandis que Snapchat a les Spectacles. Si vous souhaitez accéder à un assistant intelligent, les Echo Frames valent la peine d’être pris en compte, même s’ils n’ont pas de caméras.

Dois-je acheter les Ray-Ban Stories ?

Peut-être. Si vous voulez un jouet coûteux, ils pourraient être une option. Alternativement, vous devriez attendre quelques années pour que les lunettes intelligentes s’améliorent beaucoup.

