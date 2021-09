Examen des négociations du protocole COVID-19 dans la NBA et de l’activisme des athlètes

À la lumière du récent article de Matt Sullivan pour Rolling Stone sur la confrontation actuelle entre la NBA et la NBPA concernant les protocoles COVID-19, Logan et Raja ont une discussion franche sur ce que le résultat de ces négociations pourrait signifier pour cette saison de basket-ball. Ils discutent des joueurs qui se battent pour rester non vaccinés dans les villes qui en ont besoin pour entrer dans les stades, de l’activisme des athlètes et bien plus encore (0:40). Ensuite, ils mentionnent quelques informations sur Ben Simmons de la journée des médias des 76ers (53h30) et décernent chacun leur Real One of the Week (56h30).

Hôtes : Logan Murdock et Raja Bell

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS