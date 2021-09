Examen des objectifs Moment iPhone: la photographie stellaire attend

Plus tôt cet été, j’ai acheté un ensemble d’objectifs pour iPhone de Moment aux côtés du nouvel étui MagSafe de Nomad. Aussi cool qu’ils soient pour prendre des photos dans la maison, j’attendais juste la bonne occasion de tester correctement les mises à niveau de l’iPhoneographie. Le week-end dernier, j’ai fait un petit tour sur la côte de Harpswell, dans le Maine, et c’était l’occasion idéale de les mettre à l’épreuve. Offrant une mise à niveau notable à mes appareils photo iPhone 12 Pro d’origine, vous pouvez vous rendre ci-dessous pour voir de plus près ce que les objectifs de Moment apportent à la table.

Pratique avec les objectifs d’appareil photo pour iPhone de Moment

De plus en plus de personnes utilisent des iPhones et d’autres combinés comme pilotes de photographie quotidiens par rapport aux reflex numériques, et la collection d’objectifs de Moment semble correspondre au type de prises de vue que vous pouvez attendre d’une offre autonome. Mais avec les appareils photo pour smartphones aussi bons qu’ils le sont, les accessoires supplémentaires sont-ils vraiment nécessaires et valent-ils le prix ? C’est ce que nous cherchons à découvrir.

J’ai mis la gamme Moment à l’épreuve au cours du dernier mois environ, grâce à sa récente collaboration avec Nomad qui a présenté le premier étui MagSafe pour iPhone 12 compatible avec les objectifs des smartphones. Mais quiconque utilise un autre combiné, qu’il soit Apple ou Android, pourra utiliser les mêmes objectifs, grâce à un système de montage qui peut se tordre sur une variété de boîtiers.

Quant à la dernière version de Nomad, vous regardez la construction en cuir Horween habituelle de la marque qui est toujours aussi premium. Il y a une durabilité supplémentaire, grâce au plastique moulé qui crée un cadre intérieur pour aider à protéger contre les chutes et les coups. Bien sûr, il est également possible de cliquer sur l’un des objectifs de la série M de Moment, disponibles dans toutes sortes de distances focales.

Le principal avantage de l’utilisation d’un objectif externe au-dessus de la matrice de caméras existante de votre smartphone est de pouvoir associer la qualité de votre capteur principal à tous les différents effets que vous pourriez souhaiter. Dans mon cas, cela signifie pouvoir s’appuyer sur le tireur principal de 12 MP, puis compléter les réglages grand angle, téléobjectif et même macro.

J’ai principalement testé trois objectifs différents de Moment, trouvant divers degrés d’amélioration par rapport aux caméras intégrées de mon iPhone 12 Pro. Chacun entre à 129,99 $, nous verrons donc lesquels valent les prix les plus élevés.

Téléobjectif

Tout d’abord, nous avons le téléobjectif 58 mm, qui sera probablement l’une des options les plus populaires pour les vacances ou les séances photo en extérieur. Comme tous les autres objectifs Moment pour iPhone, la qualité de construction est assez superbe, grâce à un extérieur en métal, qui ajoute un peu de poids à l’image.

Capteur principal de l’iPhone 12 Pro par rapport au téléobjectif Moment

Quant à la façon dont il fonctionne réellement, les photos prises sur le téléobjectif Moment par rapport au tireur principal d’un iPhone 12 Pro fournissent des photos plus nettes. Cependant, ce n’est pas nécessairement le jour et la nuit sur le jeu de tir principal d’un iPhone 12 Pro. D’un autre côté, c’est nettement plus clair que la photo lissée traitée via l’application d’appareil photo d’Apple.

Ceux qui prennent des photos au téléobjectif à leur limite constateront que cela peut être poussé plus loin que ce qui est intégré à un iPhone. Cependant, si votre configuration actuelle ne vous oblige pas à vous heurter à ces limites souvent floues ou délavées, le 130 $ le prix n’est peut-être pas aussi convaincant.

Macro

De loin, mon préféré parmi les objectifs Moment pour iPhone doit être l’accessoire macro, qui fonctionne avec des capacités de zoom 10x. L’objectif plus compact est associé à un pare-soleil amovible pour aider à prendre ses photos en gros plan haute résolution, qui sont beaucoup plus détaillées que je ne le pensais honnêtement à partir d’un smartphone.

Alors que les autres objectifs Moment pour iPhone peuvent offrir une expérience quelque peu comparable aux capacités intégrées d’un iPhone 12 Pro, il n’y a tout simplement pas de suivi avec cet objectif macro. Le niveau de détail qu’il peut capturer associé au dernier capteur de caméra phare d’Apple est pour le moins impressionnant. Ci-dessus, vous ne trouverez que quelques-unes de mes photos préférées, qui mettent en évidence les types de complexités auxquelles vous pouvez vous attendre de l’accessoire.

Choisir l’objectif Moment Macro pour votre iPhone est une évidence dans mon livre, car il peut capturer des photos sans précédent qui iront facilement de pair avec des plates-formes DSLR dédiées.

Grand angle

En ce qui concerne le dernier objectif Moment iPhone que j’ai testé, l’offre grand angle 18 mm parvient également à fournir des résultats assez impressionnants. Les différences entre la prise de vue sur l’appareil photo principal de l’iPhone 12 Pro, son objectif grand angle et l’accessoire Moment sont assez apparentes sans avoir à étudier les résultats de trop près. L’objectif supplémentaire a une mise en œuvre plus spectaculaire de l’effet, qui offre également une meilleure résolution que celle que vous trouverez dans l’homologue intégré.

Capteur principal de l’iPhone 12 Pro par rapport à l’objectif grand angle Moment

Prise de 9to5Toys

À 130 $ par objectif plus l’étui Nomad MagSafe requis, intégrer Moment dans la configuration de la photographie de votre iPhone n’est en aucun cas bon marché. Mais est-il réellement à la hauteur de la valeur que vous attendez ? Absolument.

Dans l’ensemble, ce sont des moyens assez novateurs d’améliorer l’expérience de votre combiné existant, qu’il s’agisse d’iPhone plus anciens ou même des combinés les plus récents de la série 12. C’est encore plus pertinent avec le lancement de nouveaux iPhones le mois prochain, car quiconque pense pouvoir passer une autre année avant la mise à niveau peut très bien constater que l’utilisation de certains objectifs externes peut très bien être plus que suffisante pour vous retenir.

À des degrés divers en fonction des objectifs Moment iPhone dont nous parlons, je suis assez impressionné par leur niveau de prix supérieur. En fait, je dirais même que je suis époustouflé par l’objectif macro. Et dans les deux autres cas, je peux toujours les recommander facilement aux iPhoneographers ayant besoin d’une mise à niveau.

Ils valent tous le prix, cependant, et font tomber la concurrence hors de l’eau. Si vous envisagez d’acheter un objectif externe pour iPhone, opter pour ces options premium vous offrira une expérience de jour comme de nuit par rapport à certains concurrents bon marché sur Amazon. La précision fait vraiment la différence et fournit des accessoires qui continueront d’être un élément essentiel de ma trousse de voyage à l’avenir.

