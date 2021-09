Examen des plus grandes signatures estivales de la Premier League

Le marché des transferts estival a été un foyer d’activité comme d’habitude en Premier League, et les clubs ont vu de grands noms aller et venir. Malgré des dépenses un peu moins élevées qu’en 2019 et 2020, selon le réseau professionnel Deloitte, les clubs de la ligue ont tout de même dépensé 1,1 milliard de livres sterling dans le but de recruter les joueurs qui, selon eux, contribueront à augmenter leurs chances de gloire en Premiership et en compétition de clubs. . Ces nouvelles signatures ont secoué les marchés des paris sportifs dans le monde entier, y compris chez DraftKings américain. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certaines des plus grandes signatures de l’été et une discussion sur ce qu’elles apportent à leur club.

Jack Grealish (Aston Villa à Man City)

Manchester City était le favori pour remporter la Premier League dans les paris sportifs avant même que Grealish ne fasse le changement, son mouvement de 100 millions de livres sterling les a sans aucun doute renforcés davantage.

Grealish confère à City une polyvalence au milieu de terrain et en première ligne. Il a un excellent sens de la position, il peut choisir des passes avec précision et conserver la possession. Bien sûr, il a également démontré des prouesses considérables lorsqu’il s’agit de créer des occasions.

Non seulement cela, mais il est habile avec les deux pieds et possède de solides compétences en dribble qui lui permettent de se frayer un chemin à travers les défenses de l’opposition. Un centre de gravité bas lui procure un bon équilibre qui, associé à un changement de rythme, lui permet de contrôler ses courses et de passer devant les adversaires. Cette prouesse de dribble oblige les défenseurs et les autres joueurs à commettre des fautes dans des zones dangereuses alors qu’il pénètre les défenses. City cherchera à en profiter pour affiner son attaque.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund à Man Utd)

Ole Gunnar Solskjaer et Jadon Sancho ont attendu cette décision depuis longtemps, mais Jadon Sancho est enfin un joueur de Man Utd, ayant rejoint l’équipe des géants allemands Borussia Dortmund dans le cadre d’un accord d’une valeur de 73 millions de livres sterling.

L’un des gros problèmes d’attaque de Man Utd a été l’attaque lourde à gauche, mais l’arrivée de Sancho résout certains problèmes à droite, offrant à l’équipe plus d’équilibre dans son attaque. Man Utd en tant que club a été un grand fan des ailiers, les utilisant pour fouetter des balles dans la surface, et il est vrai que Sancho peut jouer ce rôle, mais ce n’est cependant pas là que résident ses forces.

Sancho est un joueur dynamique qui dribble bien dans les espaces restreints, fruit d’avoir tant joué au football en cage. Le contrôle est proche et brillant. Ses touches sont petites et rapides, et même lorsqu’il se déplace rapidement, il garde un contrôle ferme du ballon, ce qui en fait un plaisir à regarder.

Utd cherchera également à capitaliser sur la vision et la capacité de passe de Sancho, qui sont toutes deux sous-estimées, car il est capable de faire passer le ballon entre les défenseurs parfaitement et sur le chemin des coéquipiers qui courent vers le but. Il est également habile à entrer sur le flanc gauche et à amener le ballon sur son pied droit pour tirer au but, en particulier en frisant le ballon dans le coin le plus éloigné du filet. Les équipes adverses devront veiller bel et bien à cela.

Ibrahim Konaté (RB Leipzig à Liverpool)

Jurgen Klopp ne prend aucun risque et compte sur Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip pour être tous en forme, c’est pourquoi Ibrahim Konaté est ici de RB Leipzig pour soutenir l’équipe et ajouter de la profondeur, dans un accord qui ramène Liverpool 36 millions de livres sterling.

Le défenseur français de 22 ans joue un peu comme Van Dijk et excelle dans la plupart des aspects de son jeu. Qu’il s’agisse de positionner, de rester serré contre un homme, d’intercepter des passes, de tacler ou de construire une attaque par l’arrière, Konaté a prouvé qu’il était très capable et, en plus, le rend facile.

Une qualité que Liverpool appréciera est la capacité de Konaté à tenir tête aux attaquants. Les joueurs de Pacey ne le dépasseront pas, car il a beaucoup de rythme pour les égaler. Les attaquants ne pourront pas non plus l’intimider dans la boîte ou à l’extérieur, car il a le physique pour faire des efforts par lui-même.

Emiliano Buendia (Norwich à Aston Villa)

Aston Villa a peut-être perdu une grande partie de sa créativité sous la forme de Jack Grealish, mais ils en ont récupéré une grande partie en signant Emiliano Buendía de Norwich. Le prix de la transaction : 30 millions de livres sterling. Buendía rejoint la Premiership après une saison dans le championnat, au cours de laquelle il s’est avéré être la tête et les épaules au-dessus de la plupart des autres ailiers de la division.

Buendía est depuis longtemps un meneur de jeu et a confiance en ses capacités. Son dribble est fort, ses passes peuvent vraiment faire avancer l’équipe et, en général, son style de jeu est agressif et productif.

Cependant, il apporte plus qu’un simple flair créatif à l’équipe. Le temps qu’il a passé dans le championnat lui a permis de montrer la force mentale qu’il faut pour revenir de la relégation en division et renverser la vapeur. Villa a terminé 11e la saison dernière en Premiership, mais le dynamisme de Buendía est peut-être ce dont ils ont besoin pour les garder en dehors de la moitié inférieure du tableau cette saison.

Le marché des transferts a été occupé et, comme toujours, a donné lieu à de nombreux points de discussion. Il y a eu des signatures majeures qui vont générer une immense excitation pour les spectateurs et, plus important encore, transporter leurs nouvelles équipes à Wembley et à la gloire de la Premiership.

